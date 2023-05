PHOTOS : amusez-vous au Falkland Stampede

Un concurrent se fait battre lors de la monte de taureaux au Falkland Stampede le dimanche 21 mai. (Bowen Assman-Morning Star Photo) Le Falkland Stampede est le plus ancien rodéo de la Colombie-Britannique, depuis 1919. (Bowen Assman-Morning Star Photo) Un concurrent se fait battre lors de la monte de taureaux au Falkland Stampede le dimanche 21 mai. (Bowen Assman-Morning Star Photo) Un membre du public assiste à la chevauchée de taureaux au Falkland Stampede le dimanche 21 mai. (Bowen Assman-Morning Star Photo) Un cavalier du rodéo revient après avoir été renversé par un taureau lors du Falkland Stampede le dimanche 21 mai. (Bowen Assman-Morning Star Photo) Le Falkland Stampede est le plus ancien rodéo de la Colombie-Britannique, depuis 1919 (Bowen Assman-Morning Star Photo) Le public assiste aux événements du Falkland Stampede le dimanche 21 mai (Bowen Assman-Morning Star Photo) Un concurrent se fait battre lors de la monte de taureaux au Falkland Stampede le dimanche 21 mai. (Bowen Assman-Morning Star Photo) Le Falkland Stampede est le plus ancien rodéo de la Colombie-Britannique, depuis 1919. (Bowen Assman-Morning Star Photo) Le Falkland Stampede est le plus ancien rodéo de la Colombie-Britannique, depuis 1919. (Bowen Assman-Morning Star Photo) Un concurrent se fait battre lors de la monte de taureaux au Falkland Stampede le dimanche 21 mai. (Bowen Assman-Morning Star Photo)

Dimanche, des milliers de personnes vêtues de plaid se sont rendues à Falkland BC, pour le plus grand rodéo de la province.

Le Stampede de trois jours est un incontournable dans la petite communauté et l’événement du 21 mai a vu une participation complète des spectateurs, alors que des boutiques d’artisans locaux et des camions de restauration parsemaient le terrain de rodéo.

La journée a commencé par un petit-déjeuner de 8h à 11h, devant l’église Cowboy à 10h30. Ensuite, le défilé a eu lieu à 12h30, avant que le rodéo de l’événement principal ne commence vers 14h. , cordage d’équipe, équitation de taureaux, bronc de selle et cordage d’arrimage des meilleurs cowboys et cowgirls du monde.

Falkland est une étape du calendrier de la Canadian Pro Rodeo Association.

Il y a une chance de plus d’attraper l’action palpitante, le lundi 22 mai. L’événement de rodéo commence à 13 h et se poursuivra jusqu’à 16 h, tandis que le café en plein air restera ouvert jusqu’à 19 h.

Pour plus d’informations, visitez thefalklandstampede.ca

@B0B0Assman

[email protected]

