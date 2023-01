Photos : Alia-Ranbir pose dans une pièce remplie de leurs moments mémorables

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont pris congé de leurs fonctions parentales pour assister à un événement à Mumbai mercredi. Le couple a été aperçu au Mumbai Press Club pour lancer un calendrier, Mumbai Moments 2023. Pour l’occasion, Alia a opté pour un ensemble gris et a associé le look à des talons hauts. D’un autre côté, Ranbir avait l’air pimpant dans un t-shirt blanc associé à une veste assortie et à un jean bleu. Sur les images, on peut voir le couple tenant des calendriers à la main alors qu’ils posent pour les photographes.

Découvrez les photos ci-dessous:

Plusieurs photos d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor de l’événement deviennent également virales sur Internet, dans lesquelles on peut voir le couple debout dans une pièce remplie de leurs moments spéciaux et mémorables.

Sur l’une des photos virales, Ranbir et Alia posent joyeusement pour la caméra, tandis qu’en arrière-plan, on peut voir plusieurs photos accrochées à un mur illustrant leurs moments mémorables, de leur mariage à Brahmastra agendas promotionnels. Le mur comprend également une adorable photo de Ranbir avec ses parents Rishi Kapoor et Neetu Kapoor.

Dans une autre image virale, Alia et Ranbir pointent joyeusement la photo d’Alia de Gangubaï agendas promotionnels.

Jetez un oeil à plus de photos ci-dessous:

Pendant ce temps, le couple a accueilli leur premier enfant, une fille, le 6 novembre 2022. Ils ont nommé leur fille Raha, un nom suggéré par Neetu Kapoor. Consultez le message ci-dessous :

Côté travail, Alia Bhatt sera vue cette année dans deux films, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani et Cœur de pierre. D’autre part, Ranbir Kapoor sera vu dans Animal et Tu Jhoothi ​​Main Makkaar.