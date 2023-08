PHOTOS : Action féroce, vêtements de fantaisie lors de la première Kelowna Polo Classic

La première Kelowna Polo Classic a eu lieu le samedi 5 août. (Jordy Cunningham/Capital News) La première Kelowna Polo Classic a eu lieu le samedi 5 août. (Jordy Cunningham/Capital News) La première Kelowna Polo Classic a eu lieu le samedi 5 août. (Jordy Cunningham/Capital News) La première Kelowna Polo Classic a eu lieu le samedi 5 août. (Jordy Cunningham/Capital News) La première Kelowna Polo Classic a eu lieu le samedi 5 août. (Jordy Cunningham/Capital News) La première Kelowna Polo Classic a eu lieu le samedi 5 août. (Jordy Cunningham/Capital News) La première Kelowna Polo Classic a eu lieu le samedi 5 août. (Jordy Cunningham/Capital News) La première Kelowna Polo Classic a eu lieu le samedi 5 août. (Jordy Cunningham/Capital News) La première Kelowna Polo Classic a eu lieu le samedi 5 août. (Jordy Cunningham/Capital News) La première Kelowna Polo Classic a eu lieu le samedi 5 août. (Jordy Cunningham/Capital News) La première Kelowna Polo Classic a eu lieu le samedi 5 août. (Jordy Cunningham/Capital News) La première Kelowna Polo Classic a eu lieu le samedi 5 août. (Jordy Cunningham/Capital News) La première Kelowna Polo Classic a eu lieu le samedi 5 août. (Jordy Cunningham/Capital News) La première Kelowna Polo Classic a eu lieu le samedi 5 août. (Jordy Cunningham/Capital News)

Le samedi a donné aux gens l’occasion de s’habiller à la perfection et de profiter d’un événement qui était le premier du genre à Kelowna.

Le 5 août, l’Okanagan Polo Club a accueilli la première Classique de polo de Kelowna, où les spectateurs ont pu découvrir et apprécier le jeu.

Des jeux de polo ont eu lieu tout au long de la journée pendant que les gens appréciaient l’action ainsi que la socialisation et le réseautage les uns avec les autres.

En plus de nombreuses options de restauration et de boissons lors de l’événement, il y avait également des vendeurs à découvrir, y compris un salon à cigares.

Pour terminer la soirée, une cérémonie finale a lieu pour célébrer les gagnants et l’événement en général.

L’événement a eu lieu au 4444 Bulman Road.

