Photos : À la recherche des morts et des blessés alors que les séismes en Afghanistan font 2 000 morts | Nouvelles sur les tremblements de terre

Des hommes fouillent les décombres à mains nues et avec des pelles dans l’ouest de l’Afghanistan dans une tentative désespérée de retirer les victimes des décombres laissés par de puissants tremblements de terre – parmi les plus meurtriers ayant frappé ce pays pauvre d’Asie du Sud.

Les responsables des talibans au pouvoir ont déclaré dimanche qu’au moins 2 053 personnes avaient été tuées et près de 10 000 blessées, tandis que plus de 1 300 maisons avaient été endommagées ou détruites.

Le séisme de magnitude 6,3 de samedi a frappé une zone densément peuplée près d’Herat, la quatrième plus grande ville d’Afghanistan. Elle a été suivie de fortes répliques.

Le bilan des morts éclipse celui du tremblement de terre qui a frappé l’est de l’Afghanistan en juin de l’année dernière, frappant une région montagneuse et accidentée, détruisant des maisons en pierre et en briques crues et tuant au moins 1 000 personnes.

« La plupart des gens étaient choqués. … Certains ne pouvaient même pas parler. Mais il y en avait d’autres qui ne pouvaient s’arrêter de pleurer et de crier », a déclaré le photographe d’Associated Press Omid Haqjoo.

Au moins une douzaine d’équipes participent aux efforts de sauvetage, ont indiqué des responsables, notamment des militaires et des organisations à but non lucratif telles que le Croissant-Rouge.

Irfanullah Sharafzai, porte-parole de la Société du Croissant-Rouge afghan, a déclaré que sept équipes étaient occupées aux opérations de secours tandis que d’autres arrivaient de huit provinces voisines. Le groupe a installé un camp temporaire pour les personnes déplacées, a expliqué Sharafzai.

L’Organisation internationale pour les migrations, une agence des Nations Unies, a déployé quatre ambulances avec des médecins et des conseillers en soutien psychosocial à l’hôpital régional. Au moins trois équipes sanitaires mobiles étaient en route vers le district de Zenda Jan, l’une des zones les plus touchées.

Médecins sans frontières a installé cinq tentes médicales à l’hôpital régional d’Herat pour accueillir jusqu’à 80 patients. Les autorités ont soigné plus de 300 patients, selon l’agence.

L’UNICEF a envoyé des milliers de fournitures, notamment des vêtements d’hiver, des couvertures et des bâches, alors que les températures baissaient. Certains groupes humanitaires, comme le Programme alimentaire mondial, étaient déjà sur place avec des articles essentiels.