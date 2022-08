PHOTOS : 6,3 millions de dollars amassés dans le cadre de la collecte de fonds cyclistes du Tour de Cure pour lutter contre le cancer dans les villes de la Colombie-Britannique

Plus de 1 100 cyclistes quittent le Chilliwack Heritage Park pour la collecte de fonds annuelle Tour de Cure pour la BC Cancer Foundation le samedi 27 août 2022. (Jenna Hauck/Chilliwack Progress) Plus de 1 100 cyclistes quittent le Chilliwack Heritage Park pour la collecte de fonds annuelle Tour de Cure pour la BC Cancer Foundation le samedi 27 août 2022. (Jenna Hauck/Chilliwack Progress) Les spectateurs regardent plus de 1 100 cyclistes quitter le Chilliwack Heritage Park pour la collecte de fonds annuelle Tour de Cure pour la BC Cancer Foundation le samedi 27 août 2022. (Jenna Hauck/Chilliwack Progress)

Plus de 1 100 cyclistes ont quitté le Chilliwack Heritage Park samedi matin alors qu’ils pédalaient dans l’est de la vallée du Fraser pour une bonne cause.

La collecte de fonds annuelle Tour de Cure pour la BC Cancer Foundation s’est déroulée à Chilliwack, Abbotsford, Langley et Aldergrove le 27 août, commençant et se terminant dans les grandes granges rouges de Chilliwack.

Cette année, les coureurs ont amassé plus de 6,3 millions de dollars.

Des équipes et des coureurs individuels ont parcouru l’un des trois parcours – 50 kilomètres, 100 kilomètres et 160 kilomètres – tout en recueillant des fonds pour la recherche sur le cancer.

Il s’agit de la plus grande collecte de fonds pour le cyclisme en Colombie-Britannique et elle est présentée par Wheaton Precious Metal.

« Du fond du cœur, nous remercions tous les coureurs, donateurs, bénévoles, sponsors et supporters pour votre engagement envers le Tour de Cure cette année. C’est tellement inspirant de ressentir l’énergie ici aujourd’hui et de rouler ensemble après trois ans de séparation », a déclaré Sarah Roth, présidente et chef de la direction de la BC Cancer Foundation. « Les fonds amassés auront un impact direct sur les individus et leurs familles de toute la province confrontés au cancer, et alimenteront le travail des incroyables scientifiques et cliniciens de BC Cancer.

Avez-vous autre chose à signaler ?

Courriel : jenna.hauck@theprogress.com

Twitter: @PhotoJennalism

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BC Cancer FoundationCancerCyclingfundraiserGaleries de photos