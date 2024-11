Photographies posthumes, post-mortem et reliques de l’au-delà

Le titre du livre est : Posthume, photographies post mortem et reliques de l’après vie. C’est signé Philippe Baudouin et publié par Cernunnos éditions.

La collection de l’artiste Hervé Bohnert comprend plus d’une centaine de photographies post mortem de France et du monde, ainsi que des objets funéraires. Cela n’a jamais été montré ou documenté auparavant. Ce livre met en lumière, en montrant pour la première fois cette collection, la pratique oubliée de la photographie post-mortem et propose un regard sur nos pratiques actuelles. Au-delà de leur puissance esthétique, ces images troublantes racontent l’évolution de notre rapport à la mort et à l’au-delà.

Une exposition a également lieu jusqu’au 14 décembre au Librairie Alain Brieux librairie dans le cadre du PhotoSaintGermain festival.

Librairie Alain Brieux

48 rue Jacob

75006 Paris

T 01 42 60 21 98

www.alainbrieux.com

http://www.photosaintgermain.com/editions/2024/parcours/librairie-alain-brieux

www.hervebohnert.com

éditions Cernunnos

https://www.lalibrairie.com/livres/posthume-photographies-de-l-apres-vie-et-reliques-post-mortem_0-11423960_9782374951775.html