Les festivals, si vous les célébrez avec ferveur, sont généralement un bon moment pour prendre de très belles photos. C’est particulièrement vrai pour le festival Holi, qui peut être beaucoup sur les couleurs. Pour cela, vous aurez besoin d’un bon appareil photo pour smartphone, si vous voulez vraiment des couleurs vierges et les détails idéaux. Bien que je reste très éloigné socialement et à l’écart de toute célébration, si vous attendez avec impatience le festival des couleurs, l’iPhone d’Apple est peut-être le meilleur appareil photo pour smartphone que vous puissiez emporter. Apple a considérablement amélioré le jeu de la photographie sur smartphone avec la gamme iPhone 12, en particulier avec l’Apple iPhone 12 Pro et l’Apple iPhone 12 Pro Max. L’iPhone 12 comprend des fonctionnalités telles que Deep Fusion, Smart HDR, le mode nuit pour toutes les caméras et une plage dynamique améliorée. Et puis il y a le mode photographie ProRAW, qui a redéfini et continue de redéfinir la référence de la photographie sur smartphone. Les portraits sur tous les iPhones et ProRAW, en plus de la série iPhone 12 Pro, pourraient vraiment être les outils idéaux.

Chaque photo ProRAW est un fichier .DNG, ou format Adobe Digital Negative, et contient des informations de couleur 12 bits et 14 valeurs de plage dynamique. Le fonctionnement des photos ProRAW d’Apple est que plusieurs cadres d’image sont capturés avec des paramètres différents et les données de tous ces éléments sont ensuite combinées en une seule image. Deep Fusion fait sa part ici avec une analyse pixel par pixel de chaque photo pour créer cette dernière photo que vous voyez au format DNG. Bien que j’aimerais vous montrer la beauté des photos ProRAW, divers facteurs ne vous permettraient pas d’avoir l’expérience complète. La façon dont les pages Web réduisent la qualité de l’image afin que vous n’ayez pas à attendre le chargement des sites Web, ainsi que l’affichage que vous regardez peut-être, pour n’en nommer que quelques-uns. Grâce à la résolution beaucoup plus élevée et à la taille plus grande de chaque image, il y a beaucoup plus de données avec lesquelles vous devez travailler pour le recadrage, le zoom avant, l’édition ou la composition des tons clairs.

Un JPG standard d’une œuvre d’art avait une taille d’environ 4,4 Mo tandis que le même cadre dans ProRAW avait une taille énorme de 28,8 Mo. La taille plus grande signifie que vous avez beaucoup plus de données à utiliser lors de l’édition d’une image, avec beaucoup moins de bruit, une meilleure plage dynamique et des détails plus nets. Toute application de retouche photo prenant en charge les fichiers bruts DNG pourra fonctionner avec les fichiers Apple ProRAW. Alors que l’application Photos sur l’iPhone ainsi que sur macOS a été mise à jour pour permettre l’édition de photos ProRAW, les applications tierces sont une option pour vous. Pour activer ProRAW sur un iPhone 12 Pro ou iPhone 12 Pro Max, accédez à Paramètres -> Appareil photo -> Formats -> activez ProRAW dans Photo Capture.

Il y a des améliorations significatives non seulement du côté matériel des choses avec les capteurs plus grands et la capacité de gérer plus léger qu’auparavant, mais aussi du côté logiciel. C’est de la photographie informatique comme l’appelle Apple, et c’est également pour l’Apple iPhone 12 et l’Apple iPhone 12 Mini. Cela améliore considérablement les photos de portrait, en particulier dans des conditions de faible éclairage. Le flou d’arrière-plan est sous votre contrôle, tout comme l’éclairage, mais ce qui vous aide vraiment à obtenir l’excitation exacte d’un portrait sur lequel vous cliquez, c’est la différenciation précise entre le sujet et l’arrière-plan, le plus souvent. Il existe des mises à jour pour Deep Fusion, ainsi que le nouveau Smart HDR 3 qui améliorera beaucoup plus la plage dynamique des photos. Et vision nocturne sur toutes les caméras. Vous remarquerez que Deep Fusion est maintenant plus actif qu’avant. Dans plus de photos, dans plus de scénarios et généralement plus. Cela signifie qu’il y a certainement plus de détails proposés. Vous remarquerez également que l’appareil photo de l’iPhone 12 Pro dispose d’options supplémentaires, y compris quelque chose appelé détection de scène où l’iPhone essaie de comprendre ce que vous essayez de capturer et modifie l’exposition et les couleurs, bien que vous puissiez désactiver cette fonction.