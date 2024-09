Photographie quotidienne : trouver une nouvelle inspiration dans des lieux familiers

Photographier de beaux paysages et des panoramas époustouflants peut sembler facile lorsque vous vous trouvez dans un endroit inconnu ou exotique. Mais comment garder un œil attentif dans votre environnement quotidien ? Il est facile de tomber dans le piège de penser qu’il n’y a rien de nouveau à voir, surtout dans des endroits familiers.

Venu à vous par Adrian Vila avec ohhhcette vidéo instructive explique comment s’entraîner à voir le monde comme un photographe, même dans les situations les plus banales. Vila souligne que nous sommes souvent enthousiasmés par les nouveaux endroits, en particulier lorsque nous voyageons à l’étranger ou que nous rencontrons des cultures différentes. Tout semble intéressant au début, mais avec le temps, cet enthousiasme s’estompe. C’est ce que Vila appelle l’accoutumance, le processus par lequel notre cerveau devient moins sensible à notre environnement. C’est cette familiarité qui fait que photographier les mêmes endroits semble répétitif et peu inspirant.

Vila propose des conseils pratiques pour sortir de cette routine créative. L’une de ses principales suggestions est de toujours avoir un appareil photo sur soi, même s’il ne s’agit que de son téléphone. Cependant, il soutient qu’un appareil photo dédié fait une plus grande différence. Avoir un appareil photo sur soi vous met en « mode photographie », ce qui vous rend plus conscient de votre environnement. Il suggère de prendre l’habitude de prendre une photo au début de votre journée, peu importe où vous vous trouvez. Il n’est pas nécessaire que ce soit un chef-d’œuvre, mais l’acte de prendre la photo donne le ton pour être plus observateur.

Vila recommande également de choisir un sujet simple et de le mettre au centre de la journée. Il peut s’agir de n’importe quoi : boîtes aux lettres, portes, panneaux de signalisation. L’objectif n’est pas de créer des images primées, mais de s’entraîner à remarquer des choses que l’on oublie habituellement. Ce type de concentration peut aider à surmonter le sentiment accablant de ne pas savoir quoi photographier, en particulier dans des environnements très fréquentés. Vila explique comment cette technique l’a aidé à démarrer un projet de photographie de panneaux « interdits », comme « Entrée interdite » ou « Stationnement interdit », ce qui lui a permis de rester créatif même lorsque l’inspiration manquait.

Vila évoque également l’intérêt de changer d’équipement. Si vous avez l’habitude de photographier avec des objectifs zoom, essayez de travailler avec objectifs à focale fixe pour une journée. S’obliger à composer avec une distance focale fixe, comme 35 mm ou 85 mm, met à l’épreuve votre perspective et peut ouvrir de nouvelles façons de voir la même scène. Il évoque également l’importance de la lumière, notant que le lever et le coucher du soleil sont des moments privilégiés pour capturer des images saisissantes, même dans des endroits familiers. Regardez la vidéo ci-dessus pour le compte-rendu complet de Vila.