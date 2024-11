Photographes, ne vous laissez pas tromper : une histoire d’arnaque bien réelle

Nous avons entendu parler de nombreuses escroqueries liées à la photographie au fil des années, et il semble qu’elles deviennent de plus en plus élaborées et difficiles à repérer. Dans sa récente vidéo, Justin Mott partage l’expérience de son ami après avoir été victime d’une arnaque et explique pourquoi il est parfois si difficile de l’éviter.

L’arnaque dont Justin parle est si complexe et si importante qu’il y a même un documentaire à ce sujet. La personne derrière ce stratagème était un escroc nommé Hargobind Tahilramani, un Indonésien de 41 ans doué pour l’usurpation d’identité. Tahilramani attirait les photographes dans un réseau de tromperies, leur promettant des missions lucratives en Indonésie, souvent sous couvert de projets culturels ou artistiques prestigieux.

Cette même personne a approché l’ami de Justin avec une offre apparemment légitime d’un travail de photographie bien rémunéré en Indonésie. Ils se sont lentement construits grâce aux références de l’industrie et aux promesses de soutien logistique, et tout cela semblait crédible. Cependant, une fois le photographe arrivé en Indonésie, des demandes de paiement d’avance pour des « taxes », des « permis » ou des « dépenses inattendues » sont devenues de plus en plus douteuses.

Ce qui a rendu cette arnaque si insidieuse, c’est le jeu psychologique utilisé par l’escroc. Le flot constant de demandes et la peur de rater une opportunité importante peuvent obscurcir votre jugement. Peu importe à quel point vous êtes intelligent et prudent, ce genre d’intrigue joue avec votre esprit. L’escroc instaure la confiance, crée un sentiment d’urgence et exploite votre désir de réussir, ce qui peut vous faire baisser la garde.

Comment se protéger ?

En tant que photographe, il est essentiel de se protéger des arnaques. Il y en a beaucoup et ils sont tous différents. Pourtant, ils ont quelque chose en commun : ils déclencheront votre intuition qui vous dira que quelque chose ne va pas (assurez-vous simplement de l’écouter). De plus, voici quelques conseils supplémentaires pour rester en sécurité :

Faites vos recherches : enquêtez minutieusement sur tout client potentiel ou opportunité d’emploi. Vérifiez leur présence en ligne, lisez les avis et consultez d’autres professionnels.

: enquêtez minutieusement sur tout client potentiel ou opportunité d’emploi. Vérifiez leur présence en ligne, lisez les avis et consultez d’autres professionnels. Communiquer clairement : maintenir une communication ouverte et honnête avec le client. Posez des questions, clarifiez vos attentes et mettez tout par écrit.

: maintenir une communication ouverte et honnête avec le client. Posez des questions, clarifiez vos attentes et mettez tout par écrit. Protégez-vous financièrement : évitez d’effectuer des paiements initiaux importants ou de transférer des fonds vers des comptes inconnus. Utilisez des méthodes de paiement sécurisées et envisagez d’utiliser un service de dépôt fiduciaire réputé.

: évitez d’effectuer des paiements initiaux importants ou de transférer des fonds vers des comptes inconnus. Utilisez des méthodes de paiement sécurisées et envisagez d’utiliser un service de dépôt fiduciaire réputé. Construire un réseau solide : connectez-vous avec d’autres photographes et professionnels de l’industrie. Partagez vos expériences, conseils et avertissements.

: connectez-vous avec d’autres photographes et professionnels de l’industrie. Partagez vos expériences, conseils et avertissements. Faites confiance à votre instinct: encore une fois, si quelque chose ne va pas, c’est probablement le cas. N’hésitez pas à tout remettre en question, toute demande ou demande inhabituelle. Parlez aux autres et effectuez des recherches sur Internet. Même si vous ne parvenez pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas exactement !

Je sais qu’il est décourageant de savoir que des escroqueries aussi élaborées existent et que n’importe qui peut tomber dans le piège. Mais c’est comme ça. Ce que nous pouvons faire, c’est rester vigilants et nous protéger, et j’espère que la vidéo de Justin et ces brèves lignes directrices vous aideront à y parvenir.