Photographe de voyage de l’année : les paysages lyriques récompensés

21 janvier 2024

Source des images, AndreJa Ravnak / TPOTY.COM Légende, Pienza, Toscane, Italie

De la beauté lyrique des paysages agricoles européens aux portraits intrigants de chamanes accomplissant des rituels sur un lac sibérien gelé, les images gagnantes du dernier concours Photographe de voyage de l’année ont été annoncées.

Le photographe slovène AndreJa Ravnak a remporté le concours général pour devenir photographe de voyage de l’année 2023.

Le travail de Ravnak illustre la culture du houblon en Slovénie et les champs vallonnés en Italie et en République tchèque.

Source des images, AndreJa Ravnak / TPOTY.COM Légende, Moravie du Sud, près de Cejc, République tchèque

Source des images, AndreJa Ravnak / TPOTY.COM Légende, Moravie du Sud, près de Cejc, République tchèque

“Il y a une élégance subtile chez les gagnants de cette année. Cela transparaît dans les deux portfolios gagnants d’AndreJa ; l’un nous emmène dans des paysages simples, avec des couleurs délicates et une beauté texturale, l’autre dans les champs de houblon, hors saison et déshabillés, prêts pour la prochaine plantation”, déclare le fondateur du concours Chris Coe.

“Les sujets non plus sont évidents, ni photographiés à une période optimale de l’année, et pourtant ils sont à la fois engageants et plutôt beaux.”

Gagnants de la catégorie

Source des images, Caden Shepard Choi / TPOTY.COM Légende, Chinle, Arizona, États-Unis

Caden Shepard Choi, 14 ans, originaire des États-Unis, a reçu le titre de Jeune photographe de voyage de l’année 2023.

Ses images en noir et blanc documentent comment le peuple Navajo de Chinle, en Arizona, produit de la laine et l’utilise dans le tissage.

Source des images, Caden Shepard Choi / TPOTY.COM Légende, Chinle, Arizona, États-Unis

Voici quelques-uns des autres gagnants des catégories du concours de cette année TPOTY concours.

Jeune photographe de voyage de l’année : Gagnante, 15-18 ans – Lilly Zhang, 17 ans, États-Unis

Source des images, Lilly Zhang / TPOTY.COM Légende, Exton, Pennsylvanie, États-Unis

Lilly Zhang trouve du plaisir à préserver de beaux moments en tant que photographe amateur.

En grandissant, elle a été initiée à la photographie par son père, développant plus tard son propre amour pour cette forme d’art.

Zhang a produit une série gagnante de paysages délicats photographiés dans le parc d’État de Marsh Creek en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Jeune photographe de voyage de l’année : Gagnant, 14 ans et moins – Zayan Durrani, 14 ans, États-Unis

Source des images, Zayan Durrani / TPOTY.COM Légende, Volcan Litli-Hrutur, Islande

Les images de Zayan Durrani montrent le volcan Litli-Hrutur en éruption en Islande.

“Mon père et moi avons fait un voyage en Islande pour visiter une éruption volcanique en cours. Nous avons parcouru 16 km à travers des collines montagneuses et désertiques, sans jamais nous arrêter pour nous reposer, juste pour pouvoir atteindre l’éruption avant qu’il ne fasse nuit”, explique Durrani.

“Nous étions dans une course contre la montre car un épais brouillard nocif s’installait et on nous disait qu’il fallait évacuer la zone. Je me suis finalement approché de l’éruption enflammée.

“J’ai pu capturer cette photo à l’aide d’un drone.”

Lauréat du portfolio : Paysage et environnement – Armand Sarlangue, France

Source des images, Armand Sarlangue / TPOTY.COM Légende, Glacier Skaftafellsjokull, Islande

Le portfolio de Sarlangue documente les paysages glaciaires atmosphériques des hauts plateaux islandais.

Ce panorama à 360 degrés a été capturé avec un drone. Il montre tout le trajet des eaux glaciaires, depuis le glacier Skaftafellsjokull, jusqu’au lac glaciaire, jusqu’à la rivière glaciaire, puis jusqu’à l’océan en arrière-plan.

Gagnant du portfolio : Nature, faune et conservation – Martin Broen, États-Unis

Source des images, Martin Broen / TPOTY.COM Légende, Basse-Californie, Mexique

L’impressionnant travail en noir et blanc de Martin Broen montre les motifs créés par la migration des raies Mobula en Basse-Californie, au Mexique. C’est un plongeur technique et un explorateur spéléologique, passionné par la capture et le partage de la beauté de cette planète.

Originaire d’Argentine et maintenant basé à New York, Broen travaille dans le design et l’innovation, ce qui lui permet de combiner son travail quotidien sur la durabilité avec sa passion pour la nature et la photographie sous-marine.

Source des images, Martin Broen / TPOTY.COM Légende, Anilao, Philippines

Broen a également remporté le prix de la meilleure image unique dans cette catégorie pour une image colorée montrant comment une bouteille en verre jetée dans l’océan est devenue un refuge pour un petit poisson Gobby jaune irisé.

Gagnant du portfolio : Personnes et cultures – Athanasios Maloukos, Grèce

Source des images, Athanasios Maloukos / TPOTY.COM Légende, Lac Baïkal, Sibérie

Le portfolio du photographe grec Athanasios Maloukos, représentant des chamanes effectuant des rituels sur le lac Baïkal gelé en Sibérie, a été choisi par le jury dans la catégorie Personnes et cultures.

Gagnant du portfolio : Histoires visuelles – Alain Schroeder, Belgique

Source des images, Alain Schroeder / TPOTY.COM Légende, Manhattan, New York, États-Unis

La série d’Alain Schroeder se concentre sur les athlètes octogénaires et nonagénaires participant aux championnats Masters d’athlétisme en salle de l’USAFT.

Dixon Hemphill, 97 ans, du Potomac Valley Track Club, franchit la ligne d’arrivée du 200 m hommes 95-99, accompagné d’une jeune femme pour plus de sécurité.

“Une formidable série d’images qui capture une vision alternative du vieillissement au 21e siècle”, a déclaré la juge du concours, Angie Nicholson.

« Travailler en noir et blanc nous aide à nous concentrer sur l’histoire tout en continuant à voir le contexte, mais sans nous laisser distraire. »

Meilleur portfolio d’images, de personnes et de cultures – Jack Lawson, Royaume-Uni

Source des images, Jack Lawson / TPOTY.COM Légende, Lagos, Nigéria

Jack Lawson a reçu le prix de la meilleure image unique pour sa photo des membres de l’équipe nationale nigériane de football pour amputés, également connue sous le nom de Special Eagles, s’entraînant sur une plage de Lagos.

Meilleure image unique, Paysage et environnement – Kazuaki Koseki, Japon

Source des images, Kazuaki Koseki / TPOTY.COM Légende, Lac Shirakawa, Tōhoku, Japon

“Pendant la fin de l’hiver jusqu’au début de l’été, le lac Shirakawa se remplit d’eau provenant de la fonte des neiges et une ‘forêt submergée’ apparaît”, explique Kazuaki Koseki.

“L’eau du lac change de couleur entre le bleu clair et le vert clair, et la brume, combinée aux reflets qui ressemblent à une forêt submergée, crée un paysage fantastique.

“J’ai choisi un moment bleuâtre avant le lever du soleil pour effacer la réalité et souligner le spectacle fantastique, et j’ai réglé la vitesse d’obturation sur 30 secondes pour aplatir la surface de l’eau.”

Meilleure image unique dans un portfolio – F Dilek Yurdakul, Turquie

Source des images, F Dilek Yurdakul / TPOTY.COM Légende, Chitral, Pakistan

“Les Kalash vivent à l’intérieur des frontières du Pakistan et de l’Afghanistan voisin, mais leurs écoles sont toujours mixtes”, explique F Dilek Yurdakul, dont le portrait d’une jeune écolière Kalash a été réalisé à Chitral, au Pakistan.

Catégories d’images uniques

Les trois catégories MPB One Shot ont mis les photographes au défi de capturer chaque thème de catégorie en une seule image.

Gagnant du MPB One Shot : Une vie plus tranquille – Ignacio Palacios, Australie/Espagne

Source des images, Ignacio Palacios / TPOTY.COM

Une image sereine d’un marcheur solitaire sur une dune de sable blanc à La Puna, en Argentine.

Gagnant du MPB One Shot : au-dessus, au niveau des yeux, en dessous – Josien van Geffen, Pays-Bas

Source des images, Josien van Geffen / TPOTY.COM

Une perspective inhabituelle du pont suspendu Highline 197 à Reutte, en Autriche.

Gagnant MPB One Shot : Loisirs et aventure – Andrea Peruzzi, Italie

Source des images, Andrea Peruzzi / TPOTY.COM

Le mage d’Andrea Peruzzi capturant le moment où un Bédouin saute par-dessus une petite gorge entre les rochers de l’ancienne Petra, en Jordanie.

Gagnant du Choix du public – Rohan Neel Shah, Kenya

Le gagnant d’une catégorie n’a pas été choisi par les juges.

Source des images, Rohan Neel Shah / TPOTY.COM

Décidé par un vote public sur le site Web TPOTY, le prix de cette année a été décerné à Rohan Neel Shah, 15 ans, et montre un gnou solitaire au milieu de la Grande Migration dans le Maasai Mara, au Kenya.

Des photographes amateurs et professionnels de plus de 150 pays ont soumis plus de 20 000 images au TPOTY 2023.

Les images gagnantes seront exposées au Photography & Video Show au NEC, Birmingham, Royaume-Uni, du 16 au 19 mars et seront également présentées à Xposure aux Émirats arabes unis.