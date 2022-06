Photographe de la reine Elizabeth II sur la capture de «la femme la plus célèbre du monde»: elle «s’est humanisée devant moi»

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La reine Elizabeth était prête pour son gros plan lorsqu’un photographe nerveux, connu pour se mêler aux stars, est entré dans le palais de Buckingham.

C’était en 2002 et Rankin, dont le nom complet est John Rankin Waddell, était l’un des 10 photographes choisis pour photographier la monarque régnante pour son jubilé d’or cette année-là. Le photographe d’origine écossaise et co-fondateur du magazine Dazed + Confused avait collaboré avec certains des plus grands noms d’Hollywood et de la mode – mais rien ne pouvait le préparer à Sa Majesté.

“J’étais probablement plus nerveux que jamais dans ma vie”, a-t-il admis à Fox News Digital. “Je pense que la seule autre personne qui m’ait rendu assez nerveuse était Madonna. Mais j’étais aussi super excitée parce qu’en tant que chef de l’État, elle fait partie de ma vie depuis ma naissance. Si vous avez été élevé au Royaume-Uni, elle devient comme un membre élargi de votre famille.”

“C’était un honneur absolu”, a-t-il poursuivi. “J’ai toujours été en admiration devant elle en tant qu’humaine parce qu’elle avait fait tant de sacrifices dans sa vie. Et même si j’ai grandi avec elle, je ne savais pas grand-chose d’elle. C’était donc fascinant d’avoir un bref moment où j’ai pu voir qui elle était vraiment en tant que personne. Mais c’était aussi la femme la plus célèbre du monde. Il y avait donc, bien sûr, beaucoup de pression pour bien faire les choses. Et je n’avais pas peur de prendre sa photo. Je voulais juste m’assurer qu’elle la représentait parfaitement.”

Rankin, une épave nerveuse, est arrivé au palais de Buckingham vêtu d’un costume et portant son équipement. Le souffle retenu, il a attendu la reine, aujourd’hui âgée de 96 ans, dans une pièce avec environ trois assistants du palais. Il entendit soudain un bruit persistant provenant d’un couloir apparemment sans fin. Il y avait Elizabeth, marchant aux côtés d’un valet de pied imposant qui mesurait au moins 6 pieds 2 pouces.

“J’étais là, me demandant comment je devais la saluer – j’avais fait tellement de recherches auparavant – mais là, elle plaisantait et riait avec son valet de pied alors qu’ils marchaient vers moi”, a-t-il expliqué. “Je me suis juste dit : ‘Oh mon Dieu, elle a un super sens de l’humour.’ Et quand elle est entrée, il y a eu cette vague de pouvoir qui s’est emparée de moi. Et c’est intéressant parce qu’elle n’est pas du tout grande. Mais elle est entrée avec ce pouvoir incroyable qui prend le contrôle d’une pièce. C’est presque comme si elle submergeait vous, ce sentiment. Mais la voir entrer en riant m’a aussi mis à l’aise. Dans mes recherches, j’ai lu qu’elle avait ce sens de l’humour méchant et très effronté. Et ça se voyait clairement.

Selon l’homme de 56 ans, Elizabeth a joyeusement discuté avec Rankin et a même fait plusieurs blagues au cours de leur brève conversation. Mais Rankin, qui était anxieux à l’époque, a admis qu’il ne se souvenait pas des plaisanteries exactes de la reine.

“Je me souviens qu’elle était drôle et engageante”, a-t-il déclaré. “Je n’avais pas réalisé à quel point elle serait drôle.”

La séance photo, qui a eu lieu dans la salle de bal, s’est bien déroulée – au début. Mais soudain, un morceau de la caméra de Rankin est tombé au sol pendant leur session.

“C’est une partie de mon appareil photo qui a fait fonctionner le flash”, a déclaré Rankin. “Elle a juste ri. Ça a brisé ce genre de charme qui se passait. Elle s’est humanisée devant moi. Je voulais capturer ce sentiment avec mon appareil photo. Une fois que j’ai vu ce rire, j’ai pensé : ‘Ça y est, je vais faites-la sourire. Lorsque mon assistante a finalement récupéré cette pièce, j’ai dit : “Madame, pourriez-vous simplement sourire, s’il vous plaît ? J’en ai eu une où elle a fait ce sourire vraiment énorme. Et à la fin, j’ai eu ce sourire – c’était le tir.”

Selon Rankin, il a tourné 100 images en quatre minutes. Mais ce sont les trois photos où la reine souriait qui, selon lui, ont vraiment capturé son esprit. Il a envoyé des versions du portrait au palais. Dans une version, il a mis l’Union Jack derrière elle. Il a rapidement reçu une note indiquant qu’Elizabeth aimait les coutures sur cette photo, ce qui, selon lui, était la chose la plus proche d’elle en disant qu’elle aimait cette image d’elle-même.

La photo a ensuite été exposée au château de Windsor et à la National Portrait Gallery.

“C’était vraiment l’honneur d’une vie”, a déclaré Rankin. “C’est une femme qui n’a jamais cherché la gloire. Et si vous regardez l’histoire, elle n’était même pas censée être la reine. Si son oncle n’avait pas abdiqué, elle aurait pu avoir une vie complètement différente. Mais sa vie a toujours été une question de sacrifice et de service. Et ici, je photographiais non seulement la reine, mais la personne derrière cette grande image avec laquelle j’ai grandi. Je suis parti avec tant d’amour et de respect pour elle.

Ce ne serait pas la dernière fois que Rankin rencontrerait la royauté. En 2010, il a travaillé avec le petit-fils d’Elizabeth, le prince William.

“Il incarne le mot charmant – c’est un homme tellement charmant”, a déclaré Rankin. “Je l’aimais tellement. C’était pour un projet caritatif de sensibilisation au sans-abrisme, une cause qui est extrêmement importante pour lui. Même si tôt, il s’est déjà plongé dans le travail caritatif. Je pense que la Grande-Bretagne va vraiment bénéficier de son Il fait tellement de travail qui n’est pas médiatisé. J’ai beaucoup d’amour pour lui et la reine.

Récemment, la reine a célébré le jubilé de platine, qui a marqué ses 70 ans sur le trône. Rankin a déclaré que son moment préféré des quatre jours de festivités était quand Elizabeth est apparue dans un sketch humoristique avec le trésor national britannique Paddington Bear au palais de Buckingham. Sa performance avec l’ours animé a suscité des rires et des applaudissements rugissants de la foule à l’extérieur du palais où elle a été créée.

“Quand c’est arrivé, j’ai juste crié”, a ri Rankin. “Paddington Bear fait partie de notre enfance. Il était mon préféré absolu. Alors, quand ce sketch est arrivé, c’était comme un rêve devenu réalité. Et c’était tout simplement génial parce qu’il montrait vraiment son sens de l’humour.”

Ces jours-ci, Rankin réfléchit à la façon dont son travail pourrait faire une différence. Il s’est récemment associé au leader mondial des biothérapies CSL Behring pour lancer “Portraits du progrès” une exposition présentant les histoires et les expériences des personnes vivant avec l’hémophilie du milieu du 20e siècle à aujourd’hui. Il explore également les recherches en cours pour se concentrer sur les thérapies géniques pour la condition médicale où le sang ne peut pas coaguler correctement, provoquant des saignements excessifs après une blessure.

« J’en savais très peu sur l’hémophilie avant d’être approché », a déclaré Rankin. “Quand j’en ai entendu parler, j’ai réalisé à quel point il est important d’éduquer les autres sur cette maladie et son impact sur les autres. Cette campagne est une représentation des progrès réalisés depuis les années 40 pour traiter cette maladie débilitante. Nous avons pris des portraits d’agents de santé dans la communauté, de médecins, de scientifiques, ainsi que de patients. Beaucoup d’entre eux ne seraient pas en vie s’il n’y avait pas de soutien médical.

“Je pense que c’était il y a environ 30 ans que j’ai décidé que je voulais que mes projets aient plus de profondeur”, a-t-il déclaré. “Je voulais que mes photos aient un potentiel de narration, qu’elles aient plus d’influence sur notre vie quotidienne. Je pense, bien sûr, que les gens seront toujours attirés par la célébrité. Mais je veux aussi élever les nombreuses personnalités qui font la différence dans nos vies. Et en tant que photographe, ce fut un réel privilège de partager leurs histoires.”