Des clichés comiques d’une famille parfaite de hiboux et d’un chien regardant un orignal, aux clichés sérieux d’un «trophée» de tête de zèbre et aux moments déchirants qui ont conduit à la mort du dernier rhinocéros blanc du Nord mâle laissé sur la planète – ces sont quelques-unes des images les plus frappantes de la faune prises en 2020.

Tandis que le lauréat du prix du photographe animalier de l’année du musée d’histoire naturelle a été couronné en octobre, le vote est maintenant ouvert pour le prix du public, qui est choisi par le public.

L’image ci-dessus s’appelle Le dernier adieu, par le photographe américain Ami Vitale, et montre le rhinocéros Soudan réconforté dans le quelques instants avant sa mort à l’Ol Pejeta Wildlife Conservancy dans le nord du Kenya en 2018. Agé de 45 ans, il était le dernier rhinocéros blanc du nord au monde. Vitale espère que l’héritage du Soudan servira de rappel à la réalité de l’extinction.

Voici les autres images qui ont fait la sélection, choisies par le musée parmi plus de 49 000 entrées du monde entier.

Portrait de famille par Andrew Lee, des États-Unis

Parfois, il est difficile de faire sourire tous vos sujets devant la caméra en même temps, et ces chouettes des terriers de l’Ontario, en Californie, n’ont pas fait exception pour Andrew Lee. En fait, une famille de 10 personnes, il a réussi à les prendre tous sauf pour papa, après plusieurs jours d’attente. Sa patience a porté ses fruits, avec neuf visages curieux, tous face à l’objectif.

Eye To Eye par Andrey Shpatak, de Russie

Ce beau visage appartient à un poisson bonnet de guerre japonais, cassé dans la mer du Japon. Vivant un mode de vie territorial parmi les rochers des eaux côtières peu profondes, cette espèce était autrefois considérée comme presque impossible à observer en raison de la nature timide du poisson. Cependant, il semble qu’ils ont trouvé leur courage et sont maintenant souvent assez courageux pour nager jusqu’aux plongeurs – conduisant à des images frappantes comme celle-ci.

License To Kill de Britta Jaschinski, d’Allemagne

Britta Jaschinski photographie des objets saisis dans les aéroports et aux frontières du monde entier, cherchant à déterminer pourquoi il existe toujours une demande de produits de la faune. Jaschinski dit que le chasseur de ce zèbre, confisqué à un poste frontalier aux États-Unis, n’a probablement pas été en mesure de prouver que l’animal avait été tué avec un permis. Elle a utilisé le caddie pour poser la question: faune ou marchandise?

Dessiné et écartelé par Laurent Ballesta, de France

Les requins de l’atoll de Fakarava, en Polynésie française, chassent en meute mais ont tendance à être égoïstes et à ne pas partager leur proie, ce qui entraîne une course effrénée pour le dîner. À l’image de Laurent Ballesta, des morceaux de chair de mérou tombent des mâchoires de deux requins gris de récif alors qu’ils déchirent le poisson – et le reste de la meute tourne dans l’espoir.

Hare Ball par Andy Parkinson, du Royaume-Uni

Andy Parkinson a passé un long moment dans le froid, avec des vents allant jusqu’à 60 mph autour de lui, regardant les lièvres de montagne près de Tomatin dans les Highlands écossais. Après cinq semaines glaciales, il a saisi le moment parfait – une petite lièvre femelle recouverte d’une poussière de neige, enroulant son corps en une forme sphérique parfaite.

Baby On The Rocks de Frederic Larrey, de France

Ce léopard des neiges âgé de six mois suivait généralement sa mère, explique le photographe Frédéric Larrey.Cette image montre donc un moment rare alors qu’il cherchait à se protéger seul parmi les rochers du plateau tibétain. Ceci est une photo édifiante d’une nouvelle vie, avec une population reproductrice saine de léopards des neiges dans la région – un endroit assez rare où les animaux sont à l’abri de la persécution par les chasseurs.

Rencontre rapprochée de Guillermo Esteves, des États-Unis

Les orignaux sont de grands animaux imposants – donc le regard inquiet sur le visage de ce chien est probablement le reflet de la façon dont la plupart des gens réagiraient lorsqu’ils se retrouveraient face à face avec ces bois. Prise sur le bord de la route à Antelope Flats dans le parc national de Grand Teton, Wyoming, cette image montre le grand taureau s’intéressant au visiteur canin – heureusement avec le pare-brise entre eux.

Border Refuge par Joseph Dominic Anthony, de Hong Kong / Royaume-Uni

Prise dans la réserve naturelle de Mai Po à Hong Kong, dans la zone frontalière fermée à la frontière chinoise, cette photographie est venue après des années d’étude des tables des marées et d’attente des conditions météorologiques atmosphériques parfaites. Joseph Dominic Anthony a déclaré qu’il voulait transmettre l’histoire et l’ambiance de la réserve en un seul plan, juxtaposant la faune et le développement urbain envahissant derrière.

Les vrais nains de jardin de Karine Aigner, des États-Unis

Malgré le fait que la communauté florissante de la chouette des terriers de Floride de Marco Island ait un penchant pour l’installation de la résidence sur des pelouses bien tondues, la photographe Karine Aigner dit que les habitants humains de la région sont surtout heureux de partager l’espace avec leurs voisins à plumes – ce qui donne des images comiques comme celle-ci. un.

Drey Dreaming par Neil Anderson, Royaume-Uni

Un seul est clairement visible, mais cette photo montre en fait deux écureuils roux eurasiens trouvant refuge dans une boîte installée par le photographe Neil Anderson dans un pin près de chez lui dans les Highlands écossais. En utilisant une application wifi sur son téléphone, il a pu prendre des photos du sol, laissant les écureuils dormir en paix.

Backstage At The Circus par Kirsten Luce, des États-Unis

Afin d’entraîner un ours à marcher sur deux pieds, la photographe Kirsten Luce dit qu’on lui a dit qu’ils étaient enchaînés par le cou au mur lorsqu’ils sont jeunes pour renforcer les muscles de leurs jambes. Cette photo a été prise au cirque d’État de Saint-Pétersbourg, où l’entraîneur exécute son numéro quotidien avec trois ours bruns de Sibérie.

Turtle Time Machine par Thomas Peschak, Allemagne / Afrique du Sud

Les tortues de mer vertes sont classées en voie de disparition, mais dans des endroits comme Little Farmer’s Cay aux Bahamas, elles prospèrent grâce à un projet d’écotourisme géré par des pêcheurs qui utilisent des restes de crustacés pour les attirer vers le quai. Le photographe Thomas Peschak espère que l’image fournira un instantané de la population vierge que les mers du monde abritaient autrefois.

Roi Lion par Wim van den Heever, Afrique du Sud

Dans une image saisissante, un énorme lion mâle lève la tête et regarde le photographe Wim van den Heever. Assis au sommet d’un grand rocher de granit sur les plaines ouvertes du Serengeti, en Tanzanie, les derniers rayons du soleil de cette journée traversent les nuages ​​d’orage pour offrir une toile de fond dramatique.

Dragon au repos par Gary Meredith, Australie

Ce dragon au long nez s’est positionné sur un morceau de treillis métallique à l’extérieur d’un atelier, où la lumière artificielle attire les mites et les insectes – un repas facile lorsque vous êtes un lézard affamé. La photo a été prise dans le grand désert de sable en Australie occidentale, où la faune a dû s’adapter à des conditions de vie difficiles et hostiles.

Le chariot Alpha de Mogens, du Danemark

Les singes Mandrill ont été difficiles à capturer pour le photographe primate Mogens Trolle, donc cette image d’un alpha observant sa troupe, selon lui, était particulièrement spéciale. Lorsqu’un homme devient alpha, il subit des changements physiques qui accompagnent une augmentation des niveaux de testostérone, ce qui fait que les couleurs de son museau deviennent encore plus brillantes – parfait pour une belle image.

Un moment spécial d’Oliver Richter, d’Allemagne

Oliver Richter a passé des années à observer les castors européens près de chez lui en Saxe, en Allemagne. Ce portrait de famille est situé dans une zone d’alimentation préférée et reflète les soins et l’amour que les adultes portent à leurs petits, dit-il.

Shut The Front Door par Sam Sloss, d’Italie / États-Unis

Maintenant, voici un exemple de la merveille de la nature – une pieuvre à la noix de coco portant sa maison faite de coquillages. Ce sont de petites créatures qui créent des abris protecteurs contre les outils parfaits, des coquilles aux morceaux de bouteilles en verre, pour se cacher à la fois des proies et des prédateurs. Cette photo a été prise sur le sable noir du détroit de Lembeh, Sulawesi, Indonésie.

Coexistence par Pallavi Prasad Laveti, d’Inde

Sortant d’un sac dans un petit village isolé de l’Inde, ce chaton effronté de civette de palmier asiatique montre à quel point les créatures sont à l’aise en compagnie des humains qui y vivent. La photographe Pallavi Prasad Laveti dit qu’elle voit l’image comme une image d’espoir, car dans d’autres parties du monde, les animaux ne sont pas aussi libres.

White Danger par Petri Pietilainen, de Finlande

En visitant l’archipel norvégien du Svalbard, le photographe Petri Pietilainen avait espéré voir des ours polaires – mais cette observation de l’une des créatures se dirigeant vers une falaise abrupte pour capturer des oiseaux nicheurs a probablement dépassé les attentes.

Bushfire par Robert Irwin, d’Australie

Cette vue à vol d’oiseau montre l’effet dévastateur d’un feu de brousse sur les bois près de la frontière de la réserve faunique Steve Irwin à Cape York, Queensland, Australie. Abritant de nombreuses espèces en voie de disparition, les incendies sont l’une des plus grandes menaces pour l’habitat.

Une fenêtre sur la vie par Sergio Marijuan Campuzano, d’Espagne

Une jolie image prise par Sergio Marijuan Campuzano montre des chatons lynx ibériques Quijote et Queen jouant dans la grange abandonnée où ils sont nés dans l’est de la Sierra Morena, en Espagne.

Losing The Fight par Aaron Gekoski, du Royaume-Uni

Alors que les zones urbaines telles que Jaen se développent en Espagne, les menaces pesant sur la faune augmentent et le photographe Aaron Gekoski affirme que le lynx ibérique est devenu une victime d’accidents de la route dans la région. Pour tenter d’arrêter les morts, les clôtures sont améliorées et des tunnels souterrains ont été construits – fournissant une bouée de sauvetage pour de nombreuses autres créatures ainsi que pour le lynx, dit Gekoski.

Femme chauve-souris par Douglas Gimesy, d’Australie

Julie Malherbe, une soignante de la faune, est une femme occupée, qui prend un appel pour aider un animal au sauvetage alors qu’elle s’occupe de trois renards volants à tête grise orphelins, également connus sous le nom de mégabats. Originaires d’Australie, ces créatures sont essentielles à la dispersion des graines et à la pollinisation de nombreuses espèces d’arbres à fleurs et à fruits. Malheureusement, ils sont répertoriés comme vulnérables à l’extinction en raison de la destruction des habitats et des décès massifs causés par des températures de plus en plus élevées.

Spirit Of Bhoutan par Emmanuel Rondeau, de France

En mission pour le WWF UK, Emmanuel Rondeau a été chargé de capturer la faune insaisissable des montagnes du Bhoutan. Surpris de trouver un rhododendron à une altitude de 3500 mètres, il a installé un piège photographique, dans l’espoir de capturer des animaux en utilisant le chemin à proximité. De retour plusieurs semaines plus tard, il se dit étonné de trouver une photo de face d’un takin, avec le ciel bleu, les fleurs roses et le pelage jaune moutarde de l’animal se complétant parfaitement.

Vous pouvez voter pour notre image préférée pour le People’s Choice Award sur le site du Natural History Museum jusqu’au 2 février 2021. Le gagnant sera présenté dans l’exposition annuelle Wildlife Photographer Of The Year au musée jusqu’au 4 juillet 2021