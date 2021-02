Une prise de vue dramatique par drone mettant en lumière la dévastation d’un feu de brousse en Australie, prise par le fils de l’écologiste de télévision Steve Irwin, a été nommée lauréate du prix du choix du public du photographe animalier de l’année de cette année.

La photographie de Robert Irwin montre une ligne de feu laissant une trace de destruction à travers les bois près de la frontière de la réserve faunique Steve Irwin à Cape York, Queensland.

Plus de 55000 votes du monde entier ont été exprimés dans le cadre du concours, qui récompense une photographie choisie par le public chaque année dans le cadre des prix annuels du Musée d’histoire naturelle pour l’imagerie de la faune, les autres lauréats étant choisis par les juges.

Robert Irwin, maman Terri et sa soeur Bindi ont dévoilé une étoile posthume pour Steve Irwin sur le Hollywood Walk of Fame en 2018



Robert, 17 ans, a déclaré qu’il avait pris l’image après avoir repéré de la fumée à l’horizon, mais qu’il devait être rapide car il ne lui restait que quelques minutes de batterie dans son drone. En peu de temps, il a réussi à obtenir la photo – montrant une verdure immaculée d’un côté, les restes calcinés du paysage de l’autre – dans une zone de haute valeur de conservation qui abrite de nombreuses espèces menacées.

Le photographe australien de la nature a déclaré qu’il était « incroyablement excité » de remporter le prix.

«Pour moi, la photographie de nature consiste à raconter une histoire pour faire une différence pour l’environnement et notre planète», a-t-il déclaré. « Je pense qu’il est particulièrement spécial que cette image soit décernée, non seulement comme un profond honneur personnel, mais aussi comme un rappel de notre effet sur le monde naturel et de notre responsabilité d’en prendre soin. »

Le directeur du Muséum d’histoire naturelle, Doug Gurr, a décrit l’image, choisie comme gagnante par vote après avoir fait une liste restreinte de 25, comme « émouvante et symbolique ».

Quatre autres photographies ont été élues hautement recommandées.

The Last Goodbye par Ami Vitale, des États-Unis

Cette image déchirante montre le rhinocéros Soudan réconforté dans le quelques instants avant sa mort à l’Ol Pejeta Wildlife Conservancy dans le nord du Kenya en 2018. Âgé de 45 ans, il était le dernier rhinocéros blanc du nord au monde.

Hare Ball par Andy Parkinson, du Royaume-Uni

Andy Parkinson a passé un long moment dans le froid, avec des vents allant jusqu’à 60 mph autour de lui, observant les lièvres de montagne près de Tomatin dans les Highlands écossais. Après cinq semaines glaciales, il a saisi le moment parfait – une petite lièvre femelle recouverte d’une poussière de neige, enroulant son corps en une forme sphérique parfaite.

Rencontre rapprochée de Guillermo Esteves, des États-Unis

Les orignaux sont de grands animaux imposants – donc le regard inquiet sur le visage de ce chien est probablement le reflet de la réaction de la plupart des gens lorsqu’ils se retrouveraient face à face avec ces bois. Prise sur le bord de la route à Antelope Flats dans le parc national de Grand Teton, Wyoming, cette image montre le grand taureau s’intéressant au visiteur canin – heureusement avec le pare-brise entre eux.

Drey Dreaming par Neil Anderson, Royaume-Uni

Un seul est clairement visible, mais cette photo montre en fait deux écureuils roux eurasiens trouvant refuge dans une boîte installée par le photographe Neil Anderson dans un pin près de chez lui dans les Highlands écossais. En utilisant une application wifi sur son téléphone, il a pu prendre des photos du sol, laissant les écureuils dormir en paix.

Les cinq images gagnantes figureront dans l’exposition Wildlife Photographer Of The Year au Natural History Museum de Londres, lorsque le lieu rouvrira à mesure que les restrictions de verrouillage se soulageront.

Le gagnant général du concours a été choisi en octobre 2020, les juges décrivant celui de Sergey Gorshkov Image incroyable d’un tigre de Sibérie étreignant un arbre comme un « spectacle remarquable ».