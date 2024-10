Photographe animalier de l’année 2024 : les têtards, le collembole et la moisissure visqueuse volent la vedette

Le concours du Muséum d’histoire naturelle, qui fête désormais sa 60e édition, met en lumière des espèces souvent négligées.

Une photo fascinante de têtards a remporté le prestigieux titre de photographe animalier de l’année décerné à un photographe canadien.

Le photojournaliste consacré à la conservation marine, Shane Gross, a été annoncé vainqueur du 60e concours du Musée d’histoire naturelle lors d’une cérémonie de remise de prix qui s’est tenue ce soir (8 octobre) à Londres.

Ses têtards de crapaud de l’Ouest ont affronté une concurrence féroce de lions post-coïtaux, d’un jaguar affamé et d’une hermine bondissante pour décrocher la première place. Au total, un nombre record de 59 228 candidatures provenant de 117 pays et territoires ont été envoyées par des photographes animaliers passionnés.

« Le jury a été captivé par le mélange de lumière, d’énergie et de connectivité entre l’environnement et les têtards », explique Kathy Moran, présidente du jury. « Nous étions également enthousiasmés par l’ajout d’une nouvelle espèce à la Photographe animalier de l’année archive. »

Espèce quasi menacée en raison de la destruction de son habitat et des prédateurs, dont environ 99 % têtards ne survivra pas jusqu’à l’âge adulte.

Gross a capturé l’image alors qu’il faisait de la plongée avec tuba pendant plusieurs heures à travers des tapis de nénuphars dans le lac Cedar sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique, en prenant soin de ne pas perturber les fines couches de limon et d’algues recouvrant le fond du lac.

Le lauréat du prix Jeune photographe animalier de l’année du Musée d’histoire naturelle (NHM) met une espèce encore plus petite sous les projecteurs.

Dans un gros plan remarquable, l’Allemand Alexis Tinker-Tsavalas capture un collembole à côté des fructifications d’une moisissure visqueuse. Il a rapidement roulé une bûche pour la prendre, car ces animaux macroscopiques – essentiels à la santé des sols – peuvent sauter plusieurs fois la longueur de leur corps en une fraction de seconde.

« Pour voir une image macro de deux espèces photographiées sur le forêt le sol, avec une telle compétence, est exceptionnel », déclare Moran.

La prochaine exposition Wildlife Photographer of the Year présentera 100 photographies du monde entier à partir du 11 octobre 2024 à Londres. A l’occasion du soixantième anniversaire, l’exposition phare du musée présentera une chronologie des moments clés de l’histoire du concours.

Voici un aperçu de certaines des candidatures hautement recommandées au concours de cette année, notamment la toute première image primée prise sur un smartphone.

Centre d’attention par Georgina Steytler, Australie : hautement recommandé, comportement : invertébrés

Cette boule de mâles fouisseurs de Dawson les abeilles se bat pour avoir accès à une femelle. Lorsque les femelles émergent au printemps, elles sont entourées de mâles qui rivalisent pour s’accoupler avec elles. Après l’accouplement, l’abeille femelle creuse un nouveau terrier rempli de pollen et d’œufs d’où émergeront les abeilles nouvellement éclos au printemps.

La photographe australienne Georgina Steytler étudie ces abeilles depuis des années et savait garder ses distances. Un objectif long lui a permis de capturer cette image alors qu’elle était allongée sur le sol chaud et rocheux près de Carnarvon en Australie occidentale, le sable lui soufflant au visage.

Morsure mortelle par Ian Ford, Royaume-Uni : hautement recommandé, comportement : mammifères

Un appel radio a alerté le photographe britannique Ian Ford qu’un jaguar avait été aperçu rôdant sur les rives de l’affluent de la rivière São Lourenço dans le Pantanal, Mata Grosso, Brésil. Agenouillé dans le bateau, il a obtenu la photo parfaite lorsque le chat a porté un coup au caïman yacare sans méfiance.

Les zones humides du Pantanal d’Amérique du Sud abritent la plus forte densité de jaguars au monde. Comme les proies sont abondantes, ces grands félins généralement solitaires ont été vus en train de pêcher, de jouer et de voyager ensemble.

Twist and Jump de Jose Manuel Grandío, Espagne : Hautement recommandé, Comportement : Mammifères

Le photographe espagnol Jose Manual Grandío a bravé des températures négatives à Athose, en Bourgogne-Franche-Comté, France pour voir une hermine sauter dans la neige.

La saison photographique préférée de Grandío est l’hiver et il a repéré la créature sautant haut dans les airs le dernier jour de son voyage.

Il dit avoir vu le spectacle comme une « expression d’exubérance ». Les scientifiques qualifient ce comportement de danse, bien que les avis soient partagés sur ce qui le motive, entre une tentative de confondre une proie et une infection parasitaire.

The Last Resting Place de Randy Robbins, États-Unis : un art naturel hautement salué

Frappé par la beauté inhabituelle de ce cerf givré sur le sol forestier, le photographe Randy Robbins a capturé cette image sur son smartphone.

Robbins vérifiait les caméras de surveillance près de son domicile à Susanville, en Californie, aux États-Unis, lorsqu’il a trouvé le corps de l’animal. Il a capturé ce moment poignant avant que la glace ne fonde.

Sous les projecteurs par Shreyovi Mehta, Inde : finaliste, 10 ans et moins

Le jeune photographe Shreyovi Mehta se promenait dans le parc national de Keoladeo, au Rajasthan, Inde avec ses parents lorsqu’elle a repéré cette scène. Elle a couru vers son père qui portait les appareils photo et s’est baissée pour prendre une photo sous un angle faible.

Le parc national de Keoladeo est réputé pour ses oiseaux et attire un grand nombre d’oiseaux aquatiques en hiver. Les paons, comme on le voit sur la photo, sont des résidents toute l’année. Se perchant dans les grands arbres, ils sont plus actifs à l’aube et au crépuscule et se reposent à l’ombre pendant la journée.

Going with the Floe par Tamara Stubbs, Royaume-Uni : hautement recommandé, les animaux dans leur environnement

Cette image représente un moment marquant de l’expédition de neuf semaines de la photographe britannique Tamara Stubbs dans la mer de Weddell. Elle a remarqué que ces phoques crabiers s’étaient endormis à côté du navire, le bout de leurs narines au-dessus de la surface de l’eau.

Il y a environ quatre millions de phoques crabiers dans le monde. Antarctique. Bien qu’ils ne soient pas considérés comme en voie de disparition ou menacés, ils sont protégés par des accords internationaux de conservation. Des recherches supplémentaires sont nécessaires sur l’impact du changement climatique et du tourisme sur leurs populations.

La calotte glaciaire en voie de disparition par Thomas Vijayan, Canada : hautement félicité, Océans : vue d’ensemble

La prise de vue du drone de Thomas Vijayan montre l’ampleur épique du glacier Bråsvellbreen en Svalbard, Norvège. Il a fallu une planification méticuleuse et de bonnes conditions météorologiques pour obtenir l’image finale, un panorama de 26 images individuelles.

La photo montre les eaux de fonte estivale plongeant au bord du glacier Bråsvellbreen. Il fait partie de l’Austfonna, la troisième plus grande calotte glaciaire d’Europe, qui est l’une des nombreuses calottes glaciaires qui couvrent la superficie de l’archipel du Svalbard.

Certains modèles scientifiques suggèrent que les glaciers du Svalbard pourraient disparaître complètement d’ici 400 ans en raison du changement climatique.

Scène orageuse de William Fortescue, Royaume-Uni : hautement recommandé, comportement : mammifères

Le photographe britannique William Fortescue a visité le parc national du Serengeti en Tanzanie pendant la saison des pluies. Il a observé ces lions s’accoupler plusieurs fois avant que la femelle ne rompe, ne remarquant pas les traînées de salive et l’explosion d’insectes de la crinière du mâle jusqu’à ce qu’il agrandisse plus tard la photo.

Les lions peuvent s’accoupler tout au long de l’année, mais synchronisent la naissance des petits pour augmenter les chances de réussite de la fierté. Les lions femelles coopèrent pour élever ensemble cette progéniture, contribuant ainsi à assurer leur survie jusqu’à l’âge adulte.

Moonlight Hunter par Xingchao Zhu, Chine : hautement recommandé, comportement : mammifères

Xingchao Zhu a suivi un groupe de chats sauvages de Pallas sur le plateau glacial de la Mongolie intérieure pendant plusieurs jours à l’occasion du Nouvel An chinois. Un jour, juste avant l’aube, Xingchao a établi un contact visuel avec ce chat alors qu’il attrapait un petit oiseau.

Les chats de Pallas ont un épais pelage d’hiver qui leur permet de survivre jusqu’à 5 000 mètres d’altitude. Ils utilisent la furtivité pour éviter les grands prédateurs et on pense que leurs petites oreilles arrondies leur permettent de rester cachés tout en scrutant les obstacles.

Accroché par Tommy Trenchard, Afrique du Sud : hautement recommandé, Océans : vue d’ensemble

Le photographe sud-africain Tommy Trenchard voyageait à bord du navire Arctic Sunrise de Greenpeace lorsqu’il a pris cette photo de la prise accessoire d’un requin requiem.

L’expédition de recherche d’Arctic Sunrise dans les eaux internationales de l’océan Atlantique Sud visait à documenter les prise accessoire ou capture accidentelle de requins par des bateaux de pêche ciblant le thon et l’espadon.

Avec environ 80 millions les requins prélevé chaque année dans les océans du monde, il espérait mettre en évidence le manque de réglementation de la pêche à l’échelle industrielle dans les eaux internationales.

Le nombre de requins dans le monde a diminué depuis 1970 en raison de la pêche, les trois quarts de toutes les espèces de requins étant désormais menacées d’extinction.

Photographe animalier de l’annéeest développé et produit par le Natural History Museum de Londres.