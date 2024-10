Photographe animalier de l’année 2024 : les images gagnantes

« Le jury a été captivé par le mélange de lumière, d’énergie et de connectivité entre l’environnement et les têtards », a déclaré Kathy Moran, présidente du jury. « Nous étions également enthousiasmés par l’ajout d’une nouvelle espèce aux archives du photographe animalier de l’année. »

Elle a ajouté : « Au cours des dernières années, le concours a mis en lumière des environnements et des espèces qui sont souvent négligés, mais qui provoquent le même émerveillement et le même plaisir lorsqu’ils sont partagés que la faune et les lieux sauvages plus généralement photographiés. »

Le dernier concours, qui en est à sa 16e édition, a coïncidé avec de terribles avertissements concernant l’effondrement de la biodiversité, comme le souligne le rapport de cette semaine. Rapport Planète Vivante. Les juges du prix espèrent que ces photos pourront servir de catalyseur pour une conservation urgente.

« La longévité du Photographe animalier de l’année témoigne de l’importance vitale et de l’appréciation croissante de notre monde naturel », explique le Dr Doug Gurr, directeur du Musée d’histoire naturelle. « Ce sont des photographies qui non seulement encouragent de nouveaux efforts de conservation de la faune, mais qui suscitent la création de véritables défenseurs de notre planète à l’échelle mondiale. »

Une exposition des images gagnantes est inaugurée aujourd’hui au Musée d’histoire naturelle. Plus d’informations peuvent être trouvées ici.

Photos gagnantes : Photographe animalier de l’année 2024