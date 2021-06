PHOTO VIRALE ! Angad Bedi révèle que Shanaya Kapoor faisait partie de la star de Janhvi Kapoor ‘Gunjan Saxena: The Kargil Girl’

L’acteur Angad Bedi s’est rendu sur Instagram pour partager un souvenir de son tournage avec Janhvi Kapoor sur les tournages de « Gunjan Saxena: The Kargil Girl ». Il a joué le rôle d’un officier de l’armée et de son frère dans le film.

Cependant, l’élément de surprise dans l’image était Shanaya Kapoor, la fille de l’acteur Sanjay Kapoor. Peu de gens le savent, mais elle a travaillé comme assistante réalisatrice pour ‘Gunjan Saxena : The Kargil Girl’.

Sur la photo, vous pouvez voir Angad et Janhvi répéter une scène sur le plateau tandis que Shanaya Kapoor se tient au loin dans un t-shirt blanc et un pantalon de survêtement noir avec une casquette Gucci. « Merci @sanjaykapoor2500 monsieur d’avoir envoyé cette photo de travail depuis #gunjan Pendant que JK et moi répétons ici avec l’AD shanaya @janhvikapoor @sharanssharma @shanayakapoor02 », lit-on dans la légende.

Pour les non-savants, Shanaya Kapoor est la fille de Sanjay et Maheep Kapoor. Karan Johar avait annoncé le 22 mars qu’il lancerait Shanaya Kapoor dans son prochain film. Il est allé sur Instagram et a révélé que l’enfant vedette rejoindrait son équipe de la Dharma Cornerstone Agency (DCA) et ferait ses débuts à Bollywood avec Dharma Productions. Il a également informé tout le monde que le tournage du film commencera en juillet de cette année.

Angad Bedi a été vu pour la dernière fois dans ‘Gunjan Saxena: The Kargil Girl’ et dans la série web ‘Inside Edge’ saison un et deux. Cependant, il ne fait pas partie de la troisième saison qui sortira bientôt sur Amazon Prime Video.