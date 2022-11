Photo rare – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





La Billet pour le paradis étoile Julia Robert55 ans, a officiellement deux jeunes enfants adultes, comme ses jumeaux, Phinné et Noisette, a eu 18 ans le 28 novembre. “18 Love you”, la beauté brune a légendé l’instantané de ses deux bébés. Sur la photo de famille, Julia a été photographiée tenant l’un des enfants et haletant d’étonnement. Elle portait une robe sans manches et avait ses mèches brunes attachées dans un chignon sans effort, mais chic.

Beaucoup des 10,4 millions de followers de Julia, dont la chanteuse Rita Wilsona profité de la section des commentaires pour souhaiter un joyeux anniversaire aux jumeaux. “Ce n’est pas possible !!!!!!! Joyeux anniversaire !!!! », a commenté Rita, tandis que la styliste de célébrités Elisabeth Stewart ajouté, “Joyeux anniversaire les enfants !!!” Certains Notting Hill Les fans de la star sont également intervenus, avec une écriture, “Finn et Hazel, le duo le plus parfait.”

L’anniversaire de Finn et Hazel survient exactement un mois après que Julia est allée sur Instagram pour fêter son propre anniversaire le 28 octobre. “Ressentir l’amour et la magie de mon 55e anniversaire ! Ma tasse déborde », l’actrice oscarisée a légendé le doux selfie. Tom Hank‘ épouse, Rita, a également profité de la section des commentaires de ce post pour souhaiter bonne chance à sa meilleure amie lors de son grand jour. “Le plus heureux des jours Scorpion sistah ! Je vous envoie de l’amour, de l’amour, de l’amour », a-t-elle écrit avec une série d’emojis en forme de cœur rose et rouge.

Et juste avant son 55e anniversaire, Julia a parlé avec E ! Nouvelles sur son secret de son long mariage. “Je dis toujours la même chose et je m’y tiens”, a commencé l’actrice de comédie romantique. « C’est en train de s’embrasser. Beaucoup d’embrassades. La Une jolie femme La star a également déclaré au point de vente que son idée du paradis était là où se trouvait sa famille. « C’est notre paradis », s’est-elle exclamée. “Nous ressentons tous les deux cela.” Julia a été mariée à son mari, Daniel Moder, 53 ans, depuis plus de 20 ans. Les deux se sont mariés en 2002 et ont célébré leur 20e anniversaire de mariage le 4 juillet.

Outre leurs enfants jumeaux, Daniel et Julia partagent également un fils de 15 ans, Henri Daniel, ensemble. Le mois dernier, la maman de trois enfants s’est assise avec sa co-vedette George Clooney61 ans, pour discuter de leur film, Billet pour le paradis, et leur approche de la parentalité avec PERSONNES. “C’est juste l’expansion, être ensemble pendant que nos vies se développent de ces belles façons”, a déclaré Julia à propos de son amitié avec elle. Ocean’s Eleven costar. “Nous sommes un peu les mêmes fous maladroits que nous avons toujours été, et maintenant nous avons ces gens incroyables et ces belles familles.”

Elle a également ajouté qu’elle était “tellement heureuse” pour George, qui a épousé Amal Clooney en 2014. Le beau gosse d’Hollywood a également révélé que la fille de Julia, Hazel, appelait même Amal pour obtenir des conseils de temps en temps. “C’est aussi amusant de voir vos enfants devenir des adultes”, a ajouté George, tandis que Julia a répondu “Crazy”.