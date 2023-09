Photo rare – La vie hollywoodienne

Crédit d’image : Rob Latour/Shutterstock

Joint et sa fille Léni Klum étaient tout sourire alors qu’ils profitaient d’une sortie père-fille pendant le week-end de vacances. Le chanteur de R&B, 60 ans, et Leni, 19 ans, ont posé pour une jolie photo à New York, qu’il a publiée sur Instagram le dimanche 3 septembre. Seal a montré qu’il était clairement un père très fier, en parlant de combien plus merveilleux sa fille a fait sa vie.

Le père et la fille étaient habillés de manière décontractée lors de leur sortie. Seal portait un blazer gris boutonné et crème, ainsi qu’un short noir. Il y avait quelques colliers qui dépassaient de sous sa chemise légèrement déboutonnée. Leni portait un t-shirt gris et un pantalon ample, et elle avait les cheveux attachés en queue de cheval et une paire de lunettes de soleil reposait sur le dessus de sa tête.

Dans la légende, Seal a écrit un doux message à sa fille, qui s’appelait « Papa » et comprenait des émojis affectueux. « A New York avec la jeune femme qui a changé ma vie pour le meilleur 19 [years] il y a. Merci Leni d’avoir fait de moi une meilleure personne. Je t’aime », a-t-il écrit. Leni a répondu à son père pour lui montrer un peu d’amour. « Si mignon! Je t’aime papa », a-t-elle écrit avec un emoji en forme de cœur.

Leni est l’aînée des quatre enfants que Seal partage avec elle Heidi Klum, 50. Lorsque le mannequin a commencé à sortir avec Seal, elle était enceinte de Leni suite à une relation antérieure avec Flavio Briatore. Après avoir rompu avec l’homme d’affaires, elle a commencé à sortir avec Seal, et il était là lorsqu’elle a donné naissance à Leni. Le chanteur de « Crazy » a épousé Heidi en 2005 et il a officiellement adopté Leni en 2009. Bien qu’il ne soit pas son père biologique, il est clair que les deux partagent un lien très spécial, et la jeune mannequin accompagne toujours son père à divers événements.

Durant leur mariage, Heidi et Seal ont eu trois autres enfants : Henri, 17, Johan, 16, et Lou, 13. Le couple s’est séparé en 2014, après neuf ans de mariage. Le L’Amérique a du talent le juge s’est depuis remarié avec un musicien Tom Kaulitz en 2019.