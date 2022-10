Photo obsédante d’un millionnaire et de sa famille quelques jours avant leur “mort dans un accident d’avion”

Le millionnaire MCFIT Rainer Schaller a été photographié avec sa famille quelques jours seulement avant d’être impliqué dans un accident d’avion tragique.

La dernière photo obsédante montre le millionnaire allemand souriant avec sa petite amie Christiane Schikorsky et leurs enfants Aaron et Finja en vacances avant que leur jet privé ne s’écrase au large du Costa Rica la semaine dernière.

La dernière photo de Rainer Schaller et sa famille Crédit : Facebook

Le jet Piaggio 180 transportant Schaller et sa famille a disparu près du Costa Rica vendredi Crédit : Getty

Des équipes de recherche ont été déployées ce week-end pour localiser les restes de l’épave Crédit : Twitter

Deux corps ont été retrouvés localisés par des responsables, selon les médias locaux Crédit : Twitter

Le millionnaire allemand aurait décollé du Mexique aux côtés de sa famille vendredi soir lorsque leur avion a disparu.

Un homme du nom de Marcus Kurreck – considéré comme un entraîneur personnel – était également à bord.

Le ministre de la Sécurité publique du Costa Rica, Jorge Torres, a déclaré que l’avion Piaggio 180 transportant les cinq ressortissants allemands avait disparu en route vers Limon, dans l’est du pays.

L’avion aurait perdu le contact avec la tour de contrôle de l’aéroport vers 18 heures alors qu’il volait à environ 20 milles au large de la côte près de la région de Parismina.

Des équipes de recherche ont ensuite été déployées pour parcourir les eaux à la recherche d’épaves au cours du week-end près du dernier emplacement connu du jet.

Les autorités ont confirmé plus tard la découverte de deux corps – un homme et un enfant.

Ils ont également trouvé des bagages et l’un des sièges du jet le long du tronçon de mer à environ 25 miles de la destination de l’avion à l’aéroport Juan Santamaría.

Le directeur de l’Autorité de l’aviation civile, Fernando Naranjo, a déclaré samedi à Teletica: “L’avion a disparu du radar à environ 25 miles (environ 40 km) avant l’aéroport de Limón.

“L’avion devait atterrir à 18h58, nous l’avons perdu à une altitude de 2 000 pieds.”

Selon BILD, la famille profitait d’un voyage à travers l’Amérique latine lorsque l’incident tragique s’est produit.

Le point de vente allemand a suggéré que c’était leur dernier voyage en famille avant que le fils de Rainer, âgé de six ans, n’entre à l’école.

Ils ont ajouté que le fondateur de McFit “voulait explorer le monde avec sa famille”, notamment “admirer les fascinants pingouins de la Terre de Feu”.

Après l’accident, une porte-parole de McFit a confirmé que Schaller, le fondateur et PDG de la société, et sa famille étaient dans l’avion lorsqu’il s’est éteint.

Certains des effets personnels des passagers ont été retrouvés lors de la perquisition Crédit : Twitter

L’un des sièges de l’avion a été retrouvé parmi les débris Crédit : Twitter

Les effets personnels auraient été retrouvés à 17 mètres de la destination de l’avion Crédit : Twitter

Le jet privé a décollé de Palenque au Mexique – une ville populaire pour ses ruines archéologiques – deux heures et 41 minutes avant de perdre le contact avec la tour de contrôle près de Limón.

Selon FlightRadar tiré par BILD, l’avion se trouvait à 69 mètres au-dessus du niveau de la mer et volait à une vitesse de 274 mph lorsqu’il a disparu.

Schaller a fondé la chaîne de fitness McFit en 1996 et compte aujourd’hui plus de 250 studios en Europe et 1,4 million de membres.

Il a fait la une des journaux en 2010 après la mort de 21 personnes dans une bousculade lors d’un festival qu’il a organisé dans la ville de Duisburg, dans l’ouest de l’Allemagne.

Après la tragédie, Schaller a déclaré que le festival serait définitivement annulé.

Schaller a témoigné en tant que témoin dans une procédure judiciaire en 2018, a accepté la responsabilité morale, mais n’a pas été inculpé.

Scahller était le propriétaire de la chaîne de fitness allemande McFit Crédit : AFP