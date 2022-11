Photo nue de masse mise en scène sur la plage de Bondi à Sydney pour la sensibilisation au cancer de la peau | Nouvelles du monde

Des milliers de personnes se sont déshabillées pour une photo nue de masse sur une plage australienne afin de sensibiliser au cancer de la peau.

Bondi Beach à Sydney a vu samedi une mer d’individus sans maillot de bain dirigés par mégaphone par le photographe américain Spencer Tunick.

M. Tunick, connu pour avoir organisé des séances de photos nues de masse sur des monuments du monde, a demandé aux participants de s’organiser dans plusieurs poses sur la plage avant que beaucoup ne se baignent dans l’océan.

L’artiste basé à New York a collaboré avec un organisme de bienfaisance sur l’installation d’art nu dans le but de sensibiliser au mélanome, la quatrième forme de cancer la plus courante en Australie.

Le gouvernement fédéral estime que cette année, plus de 17 000 nouveaux cas de cancer de la peau seront diagnostiqués en Australie et que plus de 1 200 Australiens mourront de la maladie.

Par une fraîche matinée de printemps à Sydney, M. Tunick a déclaré: “Nous avons l’occasion de sensibiliser le public aux contrôles cutanés et je suis honoré … de venir ici, de faire mon art et de simplement célébrer le corps et la protection.”

Environ 2 500 personnes ont participé à la photo.

Une participante, Robyn Lindner, a déclaré qu’elle avait surmonté ses nerfs pour se déshabiller pour le tournage.

“J’étais secrètement terrifiée (et) hier soir, je dois avouer que je pensais : “Qu’ai-je fait ?”

“Mais c’était génial, tout le monde était dans une très bonne ambiance, tout le monde était vraiment respectueux et c’était vraiment amusant”, a déclaré Mme Lindner à Reuters.

Tunick a réalisé pour la dernière fois un tournage de masse à Sydney en 2010, lorsque 5 200 Australiens ont posé nus à l’Opéra de Sydney.