[Photo News] Rencontrez « Odyssey City » à la Gamescom 2022 et découvrez l’avenir du jeu – Samsung Global Newsroom

La Gamescom 2022, la plus grande émission de jeux au monde, a débuté le 24 août à Cologne, en Allemagne, et a attiré beaucoup d’attention. La Gamescom, qui s’est tenue virtuellement au cours des deux dernières années, a repris sur place après trois ans.

Samsung Electronics a construit le stand “Odyssey City” à la Gamescom 2022, où les joueurs peuvent découvrir une variété de produits correspondant à leurs goûts en matière de jeu. Le stand comprend la « Ark Highlight Zone », où les visiteurs peuvent découvrir le premier écran de jeu de 55 pouces au monde avec une courbure de 1000R, l’Odyssey Ark, une zone d’expérience pratique où les visiteurs peuvent jouer à un jeu avec les écrans de jeu de Samsung tels que l’Odyssey. Neo G8 et l’Odyssey Neo G7, et la “Samsung Gaming Hub Zone” où les visiteurs peuvent profiter d’un jeu cloud via un écran Samsung sans aucun appareil supplémentaire.

​

​

Découvrez les photos ci-dessous pour un aperçu de l’excitante “Odyssey City” où vous pourrez tout apprendre sur Odyssey et découvrir l’avenir du jeu.

■ Bienvenue dans la ville de l’Odyssée

■ L’Arche de l’Odyssée dévoilée pour la première fois en Europe

■ La « ville de l’Odyssée » attire l’attention des médias mondiaux

■ La gamme Odyssey optimisée pour profiter de l’expérience la plus immersive

■ Découvrez le meilleur du jeu en un seul endroit avec Samsung Gaming Hub