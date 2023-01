[Photo News] Découvrez l’innovation de la dernière gamme sur mesure de Samsung au CES 2023 – Samsung Global Newsroom

Cette année, le Consumer Electronics Show (CES), le plus grand salon mondial de l’électronique grand public et des technologies de l’information, vient tout juste de démarrer dans la ville animée de Las Vegas.

Afin de fournir aux partenaires, aux médias et aux consommateurs un aperçu véritablement pratique des dernières innovations Bespoke Home de l’entreprise, Samsung Electronics propose une vitrine dédiée afin de lancer le CES 2023 avec style.

La gamme de produits électroménagers Bespoke Home 2023 combine des technologies de pointe avec une véritable personnalisation esthétique pour répondre aux préférences de tous les utilisateurs, établissant une nouvelle norme pour une vie à la maison personnalisée et intelligente. Dans la vitrine de Samsung, les visiteurs peuvent en savoir plus sur l’interconnectivité de la dernière gamme dans la zone BESPOKE Home et découvrir un système domestique d’appareils et d’appareils entièrement intégré utilisant des solutions IoT dans la zone SmartThings Home. Les visiteurs peuvent également voir des concepts de cuisine personnalisés dans la zone MyBespoke, présentant une variété de réfrigérateurs sur mesure avec des panneaux largement personnalisables, et peuvent avoir un aperçu des derniers produits disponibles en Amérique latine dans la zone des gammes d’Amérique latine.

Lisez la suite pour un aperçu détaillé de la vitrine privée sur mesure de Samsung au CES 2023, où la société présente aux visiteurs les toutes dernières innovations en matière d’appareils électroménagers.