[Photo] La gamme sur mesure de Samsung présente la vie à la maison moderne au KBIS 2023 – Samsung Global Newsroom

Les concepts de maison modernes remaniés de Samsung Electronics sont actuellement exposés au Salon de l’industrie de la cuisine et de la salle de bain (KBIS) de cette année à Las Vegas, un salon professionnel de premier plan qui présente toutes les dernières innovations en matière de vie à domicile.

Dans le but de fournir aux constructeurs américains un aperçu des derniers appareils Bespoke, l’écran de Samsung donne aux visiteurs la possibilité de vivre une vie de maison moderne et élégante grâce à la gamme Bespoke Home 2023, les aidant à trouver l’inspiration pour les futures constructions et conceptions de maisons.

Lisez la suite pour un aperçu plus détaillé de certaines des innovations passionnantes pour la maison exposées sur le stand KBIS 2023 de Samsung.

Où la durabilité rencontre l’innovation

L’écran KBIS de Samsung présente aux visiteurs une expansion de ce qui est possible à la maison grâce aux appareils vraiment personnalisés et personnalisables de l’entreprise qui sont améliorés par une connectivité améliorée grâce à SmartThings.

Les visiteurs sont d’abord accueillis dans la zone Everyday Sustainability, où les pratiques écologiques de Samsung tout au long du cycle de vie du produit sont exposées pour fournir aux utilisateurs une meilleure compréhension de la façon dont les choix de Samsung font une différence pour la planète.

Ensuite, à côté de l’entrée de la zone Bespoke Home, les visiteurs sont accueillis par le superbe écran microLED de 140 pouces de The Wall sur lequel l’écran Bespoke Home Virtual est présenté. Ici, les visiteurs peuvent faire des visites virtuelles de la maison en 3D à travers des pièces ornées d’une variété de produits sur mesure. Ils peuvent également parcourir la gamme complète de différentes finitions et couleurs d’appareils sur mesure capables de s’intégrer parfaitement dans n’importe quel concept de conception de maison.

À côté de cet affichage se trouve la zone Bespoke Home, où les visiteurs peuvent en savoir plus sur tous les derniers appareils Bespoke et sur toute l’étendue de leurs fonctionnalités personnalisables.

De plus, les visiteurs peuvent également profiter d’une expérience directe du service d’impression personnalisée MyBespoke. Dans cette zone sont exposées plusieurs possibilités d’utilisation d’images personnalisées comme décoration de panneau avant, présentées sur les derniers réfrigérateurs à portes françaises sur mesure.

Ensuite, dans la zone SmartThings Home de la vitrine, les systèmes de maison intelligente occupent le devant de la scène. Les visiteurs peuvent voir de plus près comment SmartThings étend l’utilisation des solutions Internet des objets (IoT) pour fournir aux consommateurs une surveillance et une gestion pratiques des appareils directement depuis l’écran Full HD (FHD) Family Hub mis à jour. De plus, pour des expériences encore plus approfondies de l’offre complète Bespoke, la zone Line-up présente la gamme complète de tous les derniers appareils Bespoke.

La dernière étape de la visite de la vitrine Samsung d’un visiteur, située juste au-delà des zones sur mesure, est la section Dacor. Les visiteurs peuvent découvrir des concepts de maison de luxe haut de gamme grâce à la variété d’appareils haut de gamme Samsung et Dacor exposés qui ont été conçus pour inspirer ceux qui cherchent à organiser des espaces de cuisine audacieux et sophistiqués.

Restez à l’écoute de Samsung Newsroom pour en savoir plus sur Samsung au KBIS 2023 ainsi que sur les derniers appareils électroménagers sur mesure.