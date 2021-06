Photo inédite de l’adorable petit munchkin de Shahid Kapoor-Mira Rajput Kapoor, Zain Kapoor

Vendredi 4 juin, Mira Rajput Kapoor a partagé une adorable photo d’elle et du fils de Shahid Kapoor, Zain Kapoor, sur son histoire Instagram. Sur la photo, on peut voir le petit munchkin vêtu d’une kurta de couleur crème et d’un pyjama blanc cassé.

Partagée à l’origine par le créateur de mode Kunal Rawal, la photo faisait partie de la série, Kunal Rawal Men, car Zain était vêtu de l’un de ses modèles. Mira a repartagé la photo sur son histoire Instagram avec la lecture de l’autocollant, « gobble gobble ».

Shahid Kapoor et Mira Rajput Kapoor se sont mariés en 2015 lors d’une cérémonie privée. Ils sont les parents d’une fille de 4 ans Misha et d’un fils de 2 ans Zain. Le couple a cessé de partager des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux, mais Mira publie parfois des articles sur les activités de ses enfants sur Instagram.

Mira et Shahid sont des parents adorés et partagent les tâches parentales. Plus tôt, lors d’un live sur Instagram, Mira a déclaré: « J’ai lu quelque chose l’autre jour, qui disait: » Ne traitez pas papa comme une baby-sitter, traitez-le comme un parent. Par là, ce que tu veux dire, c’est que papa ne sera pas là quand maman aura besoin de congé. Papa va faire ce que papa fait, il ne va pas remplacer maman parce qu’il a son propre rôle.

Mira a ajouté que Shahid et elle partagent différentes équations avec leurs enfants, car cela les aidera à établir une bonne relation. « Il était important que les enfants aient leur propre équation avec chaque parent car, en fin de compte, ils ont un lien différent avec un parent et ils ont un lien différent avec un autre parent. Mes enfants sont totalement différents avec moi qu’avec Shahid. Ils aiment faire des choses différentes avec lui et ils aiment faire des choses différentes avec moi », a ajouté Mira.

Rajput a également déclaré qu’il y a des moments où elle prend un congé et que Shahid prend bien soin des enfants. «Cela aide vraiment à créer des liens entre les enfants et leur père. Et les enfants et moi, nous avons juste le temps de nous ressourcer », a-t-elle déclaré.