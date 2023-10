« Photo ‘Game Boy Mom’ attribuée à la Saskatchewan ». après plus d’une décennie de mèmes

Une photo d’une famille blottie autour d’une Game Boy de 1989 circule sur Internet depuis plus d’une décennie sous le nom de « Game Boy Mom ». Un YouTuber a découvert que la famille est originaire de Prince Albert, en Saskatchewan, à environ 130 kilomètres au nord-est de Saskatoon.

« Nous ne pourrions être plus fiers que [the YouTuber] a vraiment rendu justice à notre mémoire », a déclaré Scott Wolford. Il est l’un des enfants maintenant adultes représentés sur l’image, qui capture la nostalgie d’une mère jouant Super Mario Terre sur une Nintendo Game Boy, entouré d’enfants.

« [It was] juste un innocent, ‘voici ma mère et une jolie photo’, et ça a explosé, comme des millions de vues en quelques semaines, et nous ne nous attendions pas à cela », a déclaré Wolford.

« Nous savions que c’était populaire. Mais personne ne savait vraiment qui nous étions. »

Cela a changé cette semaine lorsque la YouTubeuse américaine Sakura Stardust a publié l’histoire derrière la photo. Elle a pu retracer l’image jusqu’à la publication Reddit de 2012 où Wolford a initialement partagé la photo. Stardust a déclaré que les gens ont décrit le mème comme une peinture de Norman Rockwell ou de la Renaissance.

« Maman en général aimait passer beaucoup de temps avec ses enfants et Nintendo était l’une de ces choses. Elle était notre meilleure joueuse pendant Super Mario Terre« , a déclaré Wolford dans la vidéo.

Regardez la vidéo de Sakura Stardust ici :

Histoire derrière la photo

Stardust a révélé que la « Game Boy Mom » était Debra Tooley, une mère de quatre enfants qui adore les chevaux, conçoit des gâteaux et était la seule à pouvoir battre un niveau particulièrement difficile dans Super Mario Terre pour Wolford, sa sœur Jenna et ses cousins ​​Dean et Dustin Millis.

« Ils me l’apportaient et me disaient : ‘OK, tante Debbie ou maman, dépasse ce niveau », a déclaré Tooley.

« Ils regardaient comment je faisais pour pouvoir recréer cela.… Il y avait de nombreuses fois ce jour-là où ils me l’apportaient pour m’en sortir, mais finalement ils ont compris. »

Un jeune Scott Wolford et sa mère Debra Tooley que Wolford décrit comme « une âme gentille et douce ». (Soumis par Scott Wolford)

Tooley a déclaré que la photo avait été prise par sa sœur, Janet, qui avait un bon sens pour prendre des photos.

« Ce n’est que lorsque Sakura et Scott se sont réunis sur ce projet que j’ai réalisé à quel point il était populaire… C’est comme partout dans le monde dans d’autres langues et tout. Donc ça m’a époustouflé », a déclaré Tooley.

Le pouvoir de la nostalgie

Dans la vidéo, Wolford a levé le rideau sur la bien-aimée « Game Boy Mom » et a décrit à quel point il était fier d’elle.

« Maman est une âme si gentille et douce. Elle est si intelligente et extrêmement talentueuse. Nous sommes vraiment fiers de qui elle est et elle inspire ses enfants et petits-enfants chaque jour. Le monde est meilleur avec elle ici », a déclaré Wolford.

En regardant la vidéo, Tooley a déclaré qu’elle avait été époustouflée en entendant comment son fils la voyait. En tant que mère célibataire de quatre enfants, elle a déclaré avoir eu des moments de doute, à mesure que ses enfants grandissaient, quant à tout ce qu’elle était capable de leur donner.

Écoutez Wolford et Tooley interviewés sur l’édition du matin par l’animatrice Stefani Langenegger : L’édition du matin – Sask10h53La photo de « GameBoy Mom » remonte à la Saskatchewan après plus d’une décennie de mèmes Vidéo en vedetteUne photo de 1989 a été partagée et repartagée sur Internet, devenant un mème et donnant naissance à un fan art. Un YouTuber s’est mis à la recherche de la femme connue sous le nom de GameBoy Mom sur Reddit. Il s’avère qu’elle vient de la Saskatchewan. Nous la rencontrons ainsi que son fils.

« Mais c’est vraiment humiliant et réconfortant d’entendre qu’ils peuvent se souvenir des bonnes choses et mettre de côté vos erreurs et les choses que vous auriez pu faire mieux », a-t-elle déclaré.

« Alors oui, ça me rend très émotif. »

La famille essaie maintenant de recréer la photo à l’âge adulte. Wolford a déclaré qu’essayer de réunir les cousins ​​et les frères et sœurs n’est pas une tâche facile, car ils vivent dans tout le pays.

Il collecte des fonds via GoFundMe et des produits dérivés du mème pour réunir sa famille et utilise le pouvoir de la nostalgie pour donner de l’argent à la Fondation Rêves d’enfants.

En attendant, ils apprécient de voir leur histoire racontée par un YouTuber américain. Tooley et Wolford ont déclaré que la vidéo finale les avait fait pleurer, car elle reflétait leur amour l’un pour l’autre, mais aussi l’amour que les gens avaient pour leur photo et les souvenirs qu’elle évoquait pour eux en jouant à des jeux avec leur propre famille.

« Quand on dit qu’une image vaut 1 000 mots, c’est vraiment le cas de celle-ci », a déclaré Wolford.