Photo finale déchirante d’un garçon de 2 ans qui s’est noyé dans un lac alors que les flics lancent un appel à témoins pour une mort mystérieuse

C’est la photo finale déchirante d’un garçon de deux ans qui s’est noyé dans un lac.

La police a publié la photo alors qu’elle faisait appel à témoins sur la mort mystérieuse de Greyson Birch.

Greyson Birch, 2 ans, est décédé deux jours après avoir été retiré du lac Swanwick sans réagir

Le petit garçon est décédé après avoir été retiré du lac Swanwick, Hants Crédit : police de hamshire

Le bambin tragique est décédé à l’hôpital deux jours après avoir été retiré sans réagir du lac Swanwick, à Hants, le 30 mai vers 20h30.

Sa famille au cœur brisé l’a décrit comme « notre lumière et notre vie » et a déclaré que cela « nous tue » qu’il ne soit plus là.

Une photographie publiée par la police du Hampshire montre Greyson portant un haut à rayures bleues, un short sombre et des baskets blanches.

Le petit garçon est vu sur une poussette lors d’une visite à Lakeside Country Park à Eastleigh entre 18h45 et 19h15 – moins de deux heures avant de se rendre au lac Swanwick.

APPEL DE LA POLICE

Un homme de 18 ans arrêté pour suspicion de négligence reste en liberté sous caution jusqu’au 30 août.

L’inspecteur-détective Matt Gillooly, qui dirige l’enquête, a déclaré: «Notre enquête retrace toutes les étapes menant à la mort tragique de Greyson, et nous examinons les endroits qu’il a pu visiter avant les lacs de Swanwick.

«Nous voulons savoir si quelqu’un à Lakeside Country Park l’a vu cet après-midi-là et quelqu’un avec qui il était.

« Veuillez nous contacter si vous l’avez fait, car tout détail concernant les mouvements de Greyson ce jour-là, aussi insignifiant que cela puisse vous sembler, pourrait s’avérer crucial pour déterminer l’image complète de cette affaire. »

‘FILS BEAUCOUP AIMÉ’

Les hommages ont afflué pour le petit garçon aux cheveux blonds après sa mort.

La famille accablée de chagrin de Greyson a déclaré qu’il était leur « fils, frère et membre de la famille bien-aimés ».

La déclaration de la famille a déclaré: « Sa personnalité pétillante qui a rempli tous nos cœurs de joie et de bonheur persistera dans ce monde.

« Greyson était notre lumière et notre vie qui brilleront encore pour nous tous à travers nos pensées et nos souvenirs. Greyson adorerait danser, chanter, jouer, juste tout !

« Savoir qu’à chaque fois que nous entendons Twinkle Twinkle ou que quelqu’un joue Baby Shark et qu’il n’est pas là à danser et à taper des mains nous tue au plus profond de nos cœurs.

« Le petit sourire effronté qui honorerait notre présence restera pour toujours dans le cœur de notre famille et de nos amis. Je sais qu’il est maintenant dans un endroit sûr, veillant sur son frère et tout ce qui a fait partie de sa vie courte mais incroyable.

« En cette période de besoin, nous demandons à toute notre famille et à nos amis proches de vivre leur deuil et de se réconcilier avec la dévastation qui a été involontairement laissée dans nos vies.

« Son souvenir restera toujours et vivra à travers les sourires et la joie de chaque individu qui a eu le plaisir de le rencontrer. »

La police enquêtant sur la façon dont Greyson s’est retrouvé dans l’eau a exhorté toute personne qui se trouvait au lieu de beauté entre 19h45 et 20h30 à les contacter.

La famille du garçon tragique l’a décrit comme « notre lumière et notre vie » Crédit : Solent