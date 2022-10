Photo finale de la star de Dragons’ Den, Drew Cockton, 36 ans, prise quelques heures avant sa mort lors d’une fête avec des amis

C’est la dernière photo de la star de Dragons’ Den, Drew Cockton, prise quelques heures avant sa mort lors d’une fête entre amis.

Le talentueux entrepreneur est décédé « paisiblement » chez lui samedi à l’âge de 36 ans, a révélé hier sa mère.

Drew Cockton, à gauche, avec son ami James Golden quelques heures avant sa mort

Dragon Touker Suleyman avec ses partenaires commerciaux Mike Skeggs et Drew, à droite

L'homme d'affaires « regardait vers l'avenir » quelques jours avant sa mort prématurée

Sa mort prématurée a dévasté ses amis, sa famille et les clients d’Owen Drew – son entreprise dans laquelle Dragon Touker Suleyman a investi 50 000 £.

La star de la télévision – qui a présenté son entreprise de bougies parfumées et de parfums à la BBC en mai 2021 – a été saluée comme «une personne absolument unique, créative, intelligente, gentille et méchamment amusante».

Drew avait fait de sa marque végétalienne un succès retentissant, vendant les bougies les plus chères du monde – coûtant jusqu’à 750 £ – et attirant des fans célèbres, dont la mondaine Paris Hilton.

Son ami James Golden a déclaré qu’il était “à court de mots” alors qu’il partageait une photo d’eux ensemble la nuit de sa mort.

James a écrit : « Je n’arrive pas à croire que j’écris ceci…

“La photo de nous n’a été prise que quelques heures avant que vous ne décédiez malheureusement.

« Votre fête était incroyable ; jusqu’à ce que nous nous revoyions.

“Bonne nuit que Dieu bénisse x.”





La mère au cœur brisé de Drew, Kate, a publié une déclaration sur Facebook disant que son fils était décédé. Les circonstances entourant sa mort ne sont pas encore connues.

L’hommage disait: «Nous avons vraiment le cœur brisé de devoir vous dire que notre bien-aimé Drew Peter George Cockton (mon magnifique garçon) est décédé paisiblement à la maison hier.

«Nous sommes dévastés au-delà de toute croyance.

“La vie ne sera plus jamais la même.

“Repose paisiblement mon chéri.”

Paris Hilton a également partagé sa colère en écrivant: “Dévastée d’entendre les nouvelles de mon ami & #LittleHilton @mrowendrew. Il était si gentil avec un cœur d’or.

“Mon cœur se brise pour ses proches et sa famille. Je leur envoie toutes mes condoléances et beaucoup d’amour. RIP douce âme Je t’aime pour toujours mon ami .”

L’homme de 36 ans a fondé sa marque de parfum végétalien, Owen Drew, en 2016 après avoir pris un pari et quitté son emploi dans les services financiers.

Son partenaire commercial Mike Skeggs l’a rejoint six mois plus tard.

Un porte-parole de la BBC a déclaré : « L’équipe de Dragons’ Den est très attristée d’apprendre le décès de Drew.

“Nos pensées vont à ses amis et à sa famille en ce moment.”

Le partenaire commercial de Drew, Touker, a également écrit un hommage sincère sur Instagram hier soir, en disant : « Dévasté par la triste nouvelle, le décès du jeune entrepreneur Drew Cockton.

« Drew est venu à Dragons’ Den et a gagné mon investissement dans son entreprise de bougies et de parfums.

“Jeune homme avec dynamisme, passion, sens des affaires, plein d’énergie. Il manquera à sa famille et à nous. Repose en paix Drew.

Sa devise était : “La vie n’est pas une répétition générale”.

Il y a à peine quatre jours, Drew a posté sur Facebook qu’il était honoré d’avoir été invité comme conférencier invité au Rotary on the Wirral le 11 novembre.

Il a écrit: «Je parlerai de la façon dont Mike Skeggs et moi avons construit Owen Drew à partir de zéro, partageant des conseils et des secrets pour lancer une entreprise avec un budget restreint, discutant des échecs passés et des choses que j’aurais aimé faire différemment… aussi comme couvrant tout ce qui concerne Dragons’ Den.

“Nous allons également explorer les parfums et ce qui se passe dans la fabrication d’un parfum qui arrête le spectacle.”

La mère de Drew a été inondée de messages de condoléances sur sa page Facebook.

Un ami a écrit: “Oh Kate, je suis tellement désolé d’entendre des nouvelles aussi soudaines et terribles. Il vous a tous rendu fier et je suis sûr qu’il savait à quel point vous étiez tous fiers de lui. Je vous envoie tout mon amour et mes pensées x.

Quelqu’un d’autre a dit : « Je n’arrive pas à y croire ! Il a accompli tant de choses dans sa vie trop courte, mais il avait tellement plus à faire. Quelle source d’inspiration ! Mes pensées vont à sa famille et à Ryan. Les mots ne suffisent pas, mais envoyer de l’amour et d’énormes câlins.xx.

Un autre a ajouté: “Je suis vraiment désolé d’apprendre votre triste nouvelle. Je ne peux pas croire que j’ai vu ce post.

«Drew était la personne la plus gentille et la plus attentionnée qui soit. Il m’a aidé à traverser une période difficile lorsque mes chats étaient malades et ont dû les endormir tous les deux. Vraiment va manquer à tous. RIP Drew.

Un autre a déclaré: « Dire que je suis dévasté est une sous-affirmation, Drew, tu es la plus belle étoile du ciel ce soir.

“RIP beau garçon, je ne t’oublierai jamais, toi et ton beau cœur et âme.”

Quelqu’un d’autre : « Je suis dévasté. RIP beau garçon Drew tu vas beaucoup nous manquer tu avais un cœur d’or pur vol haut on se voit de l’autre côté.

“Je pense à votre belle famille et à vos amis en ce moment très triste.”

Drew Cockton dans Dragons' Den

La mère de Drew a publié cet hommage à son fils sur Facebook

Les stars de Dragons' Den en 2021, lorsque Drew est apparu dans l'émission