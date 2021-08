Une photo REFROIDISSANTE d’Andrew Cuomo souriant quelques instants après qu’il aurait tâtonné un membre du personnel a été révélée dans un rapport de harcèlement sexuel explosif.

L’instantané du gouverneur de New York a été pris après qu’il aurait tâtonné un assistant exécutif à son domicile d’Albany en décembre 2019.

Une photo montre Cuomo souriant avec un membre du personnel Crédit : procureur général de New York

Une enquête a révélé que Cuomo avait « harcelé sexuellement » plusieurs femmes Crédit : procureur général de New York

La photo a été publiée mardi dans le cadre d’un rapport officiel sur les diverses allégations de harcèlement sexuel portées contre Cuomo.

Le membre du personnel, identifié uniquement comme « assistant exécutif n° 1 », a déclaré aux enquêteurs que Cuomo lui avait demandé de prendre des selfies du couple alors qu’ils travaillaient ensemble au manoir exécutif la nuit en question, selon le New York Post.

La femme allègue que le gouverneur « a bougé sa main pour saisir sa fesse et a commencé à la frotter » pendant au moins cinq secondes alors qu’elle essayait de prendre une photo.

L’assistant a affirmé qu’elle tremblait tellement que les photos sont devenues floues et il a suggéré qu’ils s’assoient pour en prendre une de plus.

UN RAPPORT TROUVE CUOMO « PLUSIEURS FEMMES SEXUELLEMENT HARCÈTES »

Mardi, le procureur général de New York, Letitia James, a annoncé qu’une enquête de plusieurs mois sur la conduite de Cuomo a révélé que le gouverneur avait attrapé la poitrine d’un assistant et harcelé au moins 11 femmes.

L’enquête a révélé que Cuomo, 63 ans, « avait harcelé sexuellement plusieurs femmes », y compris des membres de son propre personnel, des membres du public et des employés de l’État.

Après avoir pris les selfies avec « Executive Assistant #1 », Cuomo aurait dit à la femme d’envoyer les photos à une autre assistante, Alyssa McGrath.

McGrath a également dénoncé le harcèlement sexuel dans le bureau du gouverneur.

La femme aurait dit qu’elle ne savait pas pourquoi Cuomo voulait qu’elle envoie les photos, mais a deviné qu’il « voulait faire [McGrath] jaloux » ou « voulait voir quelle était sa réaction ».

Le gouverneur a également dit à la femme de ne montrer les clichés à personne d’autre que McGrath, selon son récit.

« La façon dont il était si ferme avec [me] que je ne pouvais montrer cette photo à personne d’autre, j’étais juste terrifiée à l’idée que si je partageais ce qui se passait, cela pourrait d’une manière ou d’une autre se déplacer », a-t-elle déclaré aux enquêteurs.

Cuomo aurait admis dans une interview avec des enquêteurs que lui et le membre du personnel avaient pris une photo ensemble, mais il a affirmé que c’était son idée car « il n’aime pas prendre de selfies ».

CUOMO CONTINUE DE REFUSER

Plus tôt mardi, Cuomo a riposté aux « histoires laides qui ont été racontées » à son sujet après la révélation des résultats de l’enquête sur le harcèlement sexuel.

Lors d’une conférence de presse mardi, AG James a déclaré que le gouverneur « avait harcelé sexuellement des employés actuels et anciens de l’État en violation des lois fédérales et des États.

« L’enquête indépendante a révélé que le gouverneur Cuomo avait harcelé plusieurs femmes, dont beaucoup étaient de jeunes femmes, en se livrant à des tâtonnements, des baisers, des câlins non désirés et en faisant des commentaires inappropriés. »

James a également accusé le gouverneur de cultiver un « lieu de travail toxique », laissant les employés craignant de porter plainte pour inconduite, permettant au « harcèlement » de se produire.

Plus d’une demi-douzaine d’allégations de harcèlement sexuel ont été portées contre Cuomo plus tôt cette année, les allégations allant de cas de baisers, de câlins et de tâtonnements non désirés à des remarques inappropriées de nature sexuelle.

Cuomo, un chouchou des démocrates au début de la pandémie, a nié à plusieurs reprises les actes répréhensibles.

Lors d’une conférence de presse mardi, Cuomo a déclaré que tout inconfort causé n’était pas intentionnel, ajoutant: « Je n’ai jamais touché personne de manière inappropriée ni fait d’avances inappropriées. »

« J’ai 63 ans et j’ai vécu toute ma vie en public », a-t-il ajouté. « Ce n’est tout simplement pas qui je suis et ce n’est pas ce que j’ai jamais été. »

Cuomo a admis qu’il « glisse » parfois et embrasse, étreint ou embrasse des personnes qu’il connaît, et même des étrangers, mais a nié que les actes étaient motivés par le sexe.

Cuomo a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible Crédit : Getty Images – Getty

Alyssa McGrath a parlé de harcèlement sexuel dans le bureau de Cuomo Crédit : Alyssa McGrath/Facebook

Letitia James a annoncé mardi les résultats de l’enquête Crédit : AP