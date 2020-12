Des photographies divulguées montrent prétendument des soldats australiens faisant la fête avec un membre artificiel qui appartenait à un militant taliban, au milieu de l’indignation croissante suscitée par un rapport détaillant les abus présumés commis par les troupes australiennes en Afghanistan.

Dans l’une des images, un haut soldat des forces spéciales australiennes est vu en train de boire de la bière à partir de la jambe prothétique, a rapporté le Guardian, qui a obtenu les photographies. Le soldat sur la photo sert toujours dans les forces armées australiennes, selon le journal.

Sur une autre photo, deux soldats, l’un d’eux tenant ce qui semble être une bière, sont vus posant avec le faux membre. Un drapeau «pirate» est accroché au mur derrière eux.

Les images documenteraient l’atmosphère bruyante d’un bar non autorisé, connu sous le nom de Fat Lady’s Arms, situé à l’intérieur de la base des forces spéciales australiennes à Tarin Kowt, la capitale de la province d’Uruzgan, en Afghanistan.

Deux soldats australiens posant avec la jambe





Le membre prothétique aurait appartenu à un combattant présumé taliban qui a été tué lors d’un assaut contre une enceinte en avril 2009, a rapporté le journal. Les soldats ont déclaré au point de vente que les officiers supérieurs étaient au courant de la pratique macabre de la consommation d’alcool. La jambe a voyagé avec l’unité des forces spéciales à tout moment, a déclaré un ancien soldat au Guardian. Il aurait été plus tard monté sur une plaque en bois, à côté d’une croix de fer – une décoration militaire utilisée dans l’Allemagne impériale et nazie, et sous-titrée avec «Das Boot» (ce qui signifie en fait « le bateau » en allemand).

La publication des images problématiques coïncide avec la conclusion d’une enquête de quatre ans qui a trouvé des «preuves crédibles» de crimes de guerre commis par les troupes d’élite australiennes en Afghanistan. Le rapport a identifié des preuves de 39 homicides illégaux commis par les forces australiennes dans le pays. Le rapport fait référence à la «Mépris généralisé des normes de comportement» témoin au Fat Lady’s Arms, mais ne mentionne pas spécifiquement la jambe prothétique.

Le gouvernement australien a présenté ses excuses à Kaboul pour «L’inconduite identifiée par l’enquête.» Les abus allégués ont reçu une attention internationale, ainsi que la condamnation de gouvernements étrangers. Canberra a exigé des excuses du ministère chinois des Affaires étrangères après qu’un de ses porte-parole a appelé à « Justice, » et comprenait une photographie trafiquée d’un soldat australien tenant un couteau au cou d’une jeune fille afghane. Pékin a refusé de s’excuser, suggérant plutôt que le gouvernement australien expie les crimes de guerre présumés.

