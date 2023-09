Photo des séries éliminatoires, numéro magique, plus d’explications

Les scénarios des séries éliminatoires de la Major League Baseball se cristallisent chaque jour un peu plus.

Avec les courses de wild-card des ligues américaine et nationale commençant toutes deux le 3 octobre et les deux premiers vainqueurs de division de la ligue attendant les matchs de la série de divisions commençant le 7 octobre, la lutte pour la position pourrait se résumer au dernier dimanche de la saison régulière.

Pour l’instant, les Orioles, les Rays, les Braves et les Dodgers ont décroché leurs voyages en séries éliminatoires – les deux derniers en tant que vainqueurs de la division NL et probablement parmi les têtes de série.

Avec des ramifications de division et de wild card changeant de jour en jour – ou parfois d’heure en heure – USA TODAY Sports détaille chaque course et ce que chaque club doit faire pour consolider son statut en séries éliminatoires :

(Jeux mis à jour jusqu’au 18 septembre)

Série AL wild card, du 3 au 5 octobre (meilleur des trois, tous en tête de série)

Rangers du Texas contre Twins du Minnesota

Blue Jays de Toronto contre Rays de Tampa Bay

ALDS, du 7 au 13 octobre (meilleur des cinq)

Vainqueur des Rangers-Twins chez les Astros de Houston, n°2

Vainqueur des Blue Jays-Rays contre les Orioles de Baltimore, n°1

Série wild card de NL, du 3 au 5 octobre

Cubs de Chicago contre les Brewers de Milwaukee

Diamondbacks de l’Arizona contre les Phillies de Philadelphie

NLDS, du 7 au 14 octobre :

Vainqueur des Cubs-Brewers chez les Dodgers de Los Angeles

Vainqueur des Diamondbacks-Phillies chez les Braves d’Atlanta, n°1

Classement AL East, chiffres magiques (jusqu’aux matchs du 18 septembre)

Orioles 94-56 Rays 92-59, 2,5 matchs en arrière

Bris d’égalité: Loriots

Le numéro magique des Orioles: 9

Calendrier restant des Rays: contre les Angels (3), contre les Blue Jays (3), aux Red Sox (2), aux Blue Jays (3)

Calendrier restant des Orioles: chez Astros (2), chez Guardians (4), contre Nationals (2), contre Red Sox (4)

Classement AL Central, chiffre magique

Jumeaux 79-72 Gardiens 72-79, 7 Go

Bris d’égalité: Gardiens

Numéro magique des jumeaux: 5

Programme restant des jumeaux: aux Reds (2), contre les Angels (3), contre l’Athlétisme (3), aux Rocheuses (3)

Calendrier restant des tuteurs: aux Royals (2), contre les Orioles (4), contre les Reds (2), chez les Tigres (3)

Course AL Ouest

Astros 84-67 Marins 82-68, 1,5 Go Rangers 82-68, 1,5 Go

Bris d’égalité: Astros contre Rangers; Les marins sur Astros ; Rangers (série de tête de la saison 5-1) contre les Mariners

Numéro magique Astros: 11

Calendrier restant des Astros: contre Orioles (2), contre Royals (3), contre Mariners (3), contre Diamondbacks (3)

Calendrier restant des marins: chez A (2), chez Rangers (3), contre Astros (3), contre Rangers (4)

Calendrier restant des Rangers: contre les Red Sox (2), contre les Mariners (3), aux Angels (3), aux Mariners (4)

Classement des wild card de l’AL

Rayons 92-59* Jays bleus 83-67 Marins 82-68 Rangers 82-68

Bris d’égalité: Rangers contre les Blue Jays, Mariners (pourcentage de victoires de la division .419-.375) contre les Blue Jays, Rangers (série de tête de la saison 5-1) contre les Mariners

Calendrier restant des Blue Jays: aux Yankees (3), aux Rays (3), contre les Yankees (3), contre les Rays (3)

Classement central NL

Brasseurs 84-66 Oursons 78-72, 6 Go Rouges 79-73, 6 Go

Bris d’égalité: Cubs-Brewers à égalité, 5-5 ; Les brasseurs plutôt que les rouges ; Les rouges sur les louveteaux

Numéro magique des brasseurs: 7

Calendrier restant des brasseurs: aux Cardinals (3), aux Marlins (3), contre les Cardinals (3), contre les Cubs (3)

Calendrier restant des Cubs: contre Pirates (3), contre Rockies (3), chez Braves (3), chez Brewers (3)

Le calendrier restant des Reds: contre Twins (2), contre Pirates (3), chez Guardians (2), chez Cardinals (3)

Classement des wild card de la NL

Phillies 82-68 Dos des Diamants 79-72 Oursons 78-72 Rouges 79-73, 0 Go Marlins 78-73, 0,5 Go Géants 76-74, 2 Go

Bris d’égalité: Diamondbacks sur Cubs, Reds sur Diamondbacks, Marlins sur Diamondbacks, Reds sur Cubs, Marlins sur Cubs, Cubs sur Giants, Marlins sur Reds, Giants sur Reds, Giants (.575 divisionnaire) sur Marlins (.511)

Calendrier restant des Diamondbacks: contre Giants (2), contre Yankees (3), contre White Sox (3), contre Astros (3)

Calendrier restant des Marlins: contre les Mets (2), contre les Brewers (3), aux Mets (3), aux Pirates (3)

Calendrier restant des Giants: aux Diamondbacks (2), aux Dodgers (4), contre Padres (3), contre Dodgers (3)