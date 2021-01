Voici à quoi ressemble l’image des séries éliminatoires de la NFL avec le premier lot de matchs du dimanche de la semaine 17 terminé. (Remarque: le champ des séries éliminatoires s’étend à 14 équipes cette saison.)

NFC

y-1. Green Bay Packers (12-3), champions NFC Nord: Une victoire à Chicago conférera un avantage sur le terrain et un congé au premier tour. Cependant, Pack perd la tête de série s’il se retrouve à égalité avec Seattle ou dans une impasse à trois avec les Seahawks et les Saints.

► Adversaire du week-end wild-card: Indéterminé

y-2. New Orleans Saints (11-4), champions NFC Sud: Ils arracheront la tête de série n ° 1 à Pack si Green Bay perd et Seattle gagne alors que la Nouvelle-Orléans aurait le meilleur record de conférence parmi le trio.

► Adversaire du week-end wild-card: Indéterminé

y-3. Seattle Seahawks (11-4), champions NFC Ouest: Champions de la division pour la cinquième fois sous Pete Carroll. En vertu d’un record supérieur dans les jeux communs avec Green Bay, la route NFC passera par le Lumen Field de Seattle si Seahawks et Packers terminent tous les deux 12-4.

► Adversaire du week-end wild-card: Indéterminé

4. Équipe de football de Washington (6-9), dirigeants du NFC Est: Ils ont un scénario gagnant-gagnant dans la finale de la saison régulière à Philadelphie. Cependant, les Giants (6-10), qui ont balayé WFT cette saison et éliminé les Cowboys dimanche après-midi, revendiquent la couronne si les Eagles frappent Washington.

► Adversaire du week-end wild-card: Le gagnant du NFC Est accueillera les Buccaneers

x-5. Tampa Bay Buccaneers (11-5), wild card n ° 1: Ils avaient déjà avancé en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2007 … et se sont maintenant verrouillés dans la cinquième tête de série, ce qui signifie un match avec le champion NFC Est.

► Adversaire du week-end wild-card: chez NFC East champion

6. Los Angeles Rams (9-6), wild card n ° 2: S’ils perdent face à l’Arizona et que les Bears gagnent, les Rams rentrent chez eux. LA avance en battant les Cardinals ou si Chicago perd.

► Adversaire du week-end wild-card: Indéterminé

7. Chicago Bears (8-7), wild card n ° 3: Ils ont soudainement remporté trois victoires d’affilée sur les talons d’une séquence de six défaites consécutives. Battez les Packers au Soldier Field dimanche après-midi, et Da Bears revendique une place de post-saison des plus surprenante.

► Adversaire du week-end wild-card: Indéterminé

8. Arizona Cardinals (8-7), première équipe hors terrain: Les Cartes contrôlent leur destin – battez LA, et l’Arizona avance.

► Adversaire du week-end wild-card: Indéterminé

AFC

z-1. Chiefs de Kansas City (14-1), champions de l’AFC Ouest: Ils sont enfermés comme tête de série de la conférence. La seule question qui reste est de savoir s’ils remportent ou non 15 matchs de saison régulière pour la première fois.

► Adversaire du week-end wild-card: N / A

y-2. Buffalo Bills (13-3), champions de l’AFC Est: Il n’y avait pas grand-chose en jeu dimanche, mais ils ont quand même écrasé leur rival de division, les Dolphins, verrouillant Buffalo dans la tête de série n ° 2 – ce qui signifie que Bills ne ferait pas face à KC avant le match pour le titre de l’AFC.

► Adversaire du week-end wild-card: Indéterminé

y-3. Steelers de Pittsburgh (12-4), champions de l’AFC Nord: A bien joué à Cleveland même avec le quart Ben Roethlisberger au repos à Pittsburgh. Rematch le week-end prochain à Steel City.

► Adversaire du week-end wild-card: contre Browns

x-4. Titans du Tennessee (10-5), dirigeants de l’AFC Sud: Ils n’ont qu’à battre Houston pour remporter le titre de division (ou espérer que les Colts perdent le dernier match). La défaite de Miami a décroché au moins une place pour le Tennessee.

► Adversaire du week-end wild-card: Indéterminé

x-5. Ravens de Baltimore (11-5), wild card n ° 1: A couru sur, autour et à travers les Bengals pour une cinquième victoire consécutive tout en assurant une troisième apparition consécutive en séries éliminatoires. Voyage à Nashville ou à Indianapolis le week-end prochain.

► Adversaire du week-end wild-card: chez AFC South Champion

x-6. Cleveland Browns (11-5), wild card n ° 2: La sécheresse des séries éliminatoires de 18 ans, un sommet de la ligue de Cleveland, se termine finalement de manière dramatique avec la défaite de son rival les Steelers lors de la semaine 17. Les Browns se rendent à Pittsburgh pour le prochain match en caoutchouc.

► Adversaire du week-end wild-card: chez Steelers

7. Indianapolis Colts (10-5), wild card n ° 3: Battez les Jaguars et ils sont le dernier joker de l’AFC. Indy remporte l’AFC Sud avec une victoire et une défaite des Titans.

► Adversaire du week-end wild-card: Indéterminé

8. Miami Dolphins (10-6), première équipe hors terrain: Une performance embarrassante à Buffalo peut laisser Fins dehors dans le froid. La seule façon de revenir dans la parenthèse est maintenant si les Colts perdent.

► Adversaire du week-end wild-card: Indéterminé

x – couchette fermée

y – division décrochée

z – avantage décroché sur le terrain

***

