Voici à quoi ressemble l’image des séries éliminatoires de la NFL au début de la semaine 16. (Remarque: le champ d’après-saison s’étend à 14 équipes cette saison et pourrait potentiellement passer à 16 si le calendrier de la ligue est perturbé par les perturbations du COVID-19.)

AFC

y-1. Chiefs de Kansas City (13-1), champions de l’AFC Ouest: Une victoire contre les Falcons ou une défaite par les Bills ou les Steelers assure un avantage sur le terrain pour les champions.

y-2. Buffalo Bills (11-3), champions de l’AFC Est: Ce sont des listes de titres de division pour la première fois en 25 ans. La tête de série est pratiquement hors de portée étant donné que Buffalo a perdu contre Kansas City à la semaine 6.

x-3. Steelers de Pittsburgh (11-3), leaders de l’AFC Nord: N’a pas réussi à conclure la division et a presque joué hors de la conversation pour le terrain et au premier tour après la troisième défaite consécutive. Juste besoin d’une victoire pour conclure la division.

4. Titans du Tennessee (10-4), dirigeants de l’AFC Sud: La victoire leur donne une place en séries éliminatoires et ils assureront également la division si les Colts perdent à Pittsburgh. Une défaite des Dolphins ou des Ravens met également le Tennessee sur le terrain.

5. Cleveland Browns (10-4), wild card n ° 1: Ils sont en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2002 avec une victoire contre les Jets … en supposant que Baltimore, Indianapolis ou Miami perdent.

6. Indianapolis Colts (10-4), wild card n ° 2: Ils sont sur le terrain avec une victoire et une défaite contre les Ravens ou les Fins.

7. Miami Dolphins (9-5), wild card n ° 3: Besoin de battre Las Vegas samedi soir alors qu’ils tentent de repousser les Corbeaux qui chargent durement.

8. Ravens de Baltimore (9-5), première équipe hors terrain: Leur fiche de 6-5 contre les clubs de l’AFC les amène actuellement à regarder les Browns, les Colts et les Dolphins, chacun 6-4 dans la conférence.

NFC

y-1. Green Bay Packers (11-3), champions NFC Nord: Une victoire plus une défaite des Seahawks signifie que Pack pourra rester au Lambeau Field en janvier.

y-2. New Orleans Saints (11-4), champions NFC Sud: A remporté la division pour la quatrième saison consécutive à Noël, mais ils auront besoin de beaucoup d’aide pour récupérer la tête de série n ° 1.

x-3. Seattle Seahawks (10-4), leaders de NFC West: Les éliminatoires à destination pour la huitième fois en neuf ans de carrière de QB Russell Wilson, ils remportent la division en battant les Rams dimanche.

4. Équipe de football de Washington (6-8), dirigeants du NFC Est: Peut remarquablement décrocher la division avec une victoire et une défaite des Giants.

x-5. Tampa Bay Buccaneers (10-5), wild card n ° 1: Ils avancent en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2007 après avoir écrasé les Lions, mais retomberont au sixième rang si les Rams gagnent dimanche.

6. Los Angeles Rams (9-5), wild card n ° 2: A subi une défaite humiliante contre les Jets, n’a pas réussi à décrocher une place en séries éliminatoires et est tombé de la première place de la NFC West lors de la semaine 15. Mais victoire à Seattle dimanche, et LA revient en tête du classement de la division et assure un retour en séries éliminatoires.

7. Arizona Cardinals (8-6), wild card n ° 3: Une victoire samedi combinée à une défaite des ours dimanche met les cartes dans le champ.

8. Chicago Bears (7-7), première équipe hors terrain: Ils ont soudainement remporté deux victoires d’affilée sur les talons d’une séquence de six défaites consécutives.

x – couchette fermée

y – division décrochée

