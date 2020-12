Voici à quoi ressemble l’image des séries éliminatoires de la NFL avec les matchs du dimanche après-midi de la semaine 16 terminés. (Remarque: le champ des séries éliminatoires s’étend à 14 équipes cette saison et pourrait potentiellement atteindre 16 si le calendrier de la ligue est perturbé par les perturbations du COVID-19.)

AFC

z-1. Chiefs de Kansas City (14-1), champions de l’AFC Ouest: C’était moche, mais ils ont dépassé Atlanta, pour gagner un avantage sur le terrain et un laissez-passer au premier tour.

► Semaine 17: vs chargeurs

y-2. Steelers de Pittsburgh (12-3), champions de l’AFC Nord: A cassé la glissade de trois matchs pour conclure la couronne de division. Question suivante, qui jouent-ils dans le tour des wild-card?

► Semaine 17: chez Browns

y-3. Buffalo Bills (11-3), champions de l’AFC Est: Une victoire lundi soir les élève au deuxième rang et leur permet d’éviter Kansas City plus longtemps en séries éliminatoires.

► Semaine 17: contre les dauphins

4. Titans du Tennessee (10-4), dirigeants de l’AFC Sud: La victoire leur donne une place en séries éliminatoires, et ils assureront également la division étant donné la défaite des Colts à Pittsburgh.

► Semaine 17: chez Texans

5. Miami Dolphins (10-5), wild card n ° 1: En fin de compte, ils ont remporté des as à Las Vegas et ne sont plus qu’à une seule victoire en séries éliminatoires. Leur fiche de 7-4 dans les matchs de l’AFC les place au sommet de la pile de jokers.

► Semaine 17: chez Bills

6. Ravens de Baltimore (10-5), wild card n ° 2: Une quatrième victoire consécutive propulse l’une des équipes les plus chaudes de l’AFC dans le champ prévu. Leur défaite contre les Colts à la semaine 9 donne à Baltimore cette place.

► Semaine 17: aux Bengals

7. Cleveland Browns (10-5), wild card n ° 3: Malgré une défaite renversante contre les Jets, la défaite des Colts à la semaine 5 les oblige actuellement à se raccrocher à la dernière place.

► Semaine 17: contre Steelers

8. Indianapolis Colts (10-5), première équipe hors terrain: Une série de bris d’égalité en cascade, en particulier le record combiné de 0-3 contre Baltimore et Indianapolis – ils partagent des records de conférence 6-5 avec Indy – laisse les Colts dans le froid avant la semaine 17.

► Semaine 17: contre Jaguars

NFC

y-1. Green Bay Packers (11-3), champions NFC Nord: La victoire de Seattle signifie qu’ils ne peuvent pas prendre l’avantage sur le terrain dimanche soir, mais Pack a encore besoin de gagner.

► Semaine 17: chez Bears

y-2. New Orleans Saints (11-4), champions NFC Sud: A remporté la division pour la quatrième saison consécutive à Noël, mais ils auront besoin de beaucoup d’aide pour récupérer la tête de série n ° 1.

► Semaine 17: chez Panthers

y-3. Seattle Seahawks (11-4), champions NFC Ouest: Champions de la division pour la cinquième fois sous Pete Carroll et toujours avec un tir au revoir au premier tour.

► Semaine 17: à 49ers

4. Équipe de football de Washington (6-9), dirigeants du NFC Est: Malgré sa défaite face à la Caroline, Washington a un scénario gagnant-gagnant dans la finale de la saison régulière en raison de son balayage de la saison des Cowboys, qui sont à égalité au sommet de la division après s’être améliorés à 6-9 eux-mêmes dimanche. Si Dallas bat les Giants à la semaine 17 et que la WFT perd, les Cowboys se retrouvent avec une place en séries éliminatoires. Si les trois clubs se retrouvent avec 6 à 10 records, les Giants sortent avec le titre de division.

► Semaine 17: chez Eagles

x-5. Tampa Bay Buccaneers (10-5), wild card n ° 1: Ils avancent en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2007 après avoir écrasé les Lions.

► Semaine 17: contre Falcons

6. Los Angeles Rams (9-6), wild card n ° 2: La spirale de fin de saison se poursuit, la défaite de Los Angeles à Seattle a empêché les Rams de décrocher une place en séries éliminatoires et leur a coûté un tir au championnat NFC West. Si Los Angeles perd à la semaine 17 et que les Bears gagnent, les Rams rentrent chez eux.

► Semaine 17: contre Cardinals

7. Chicago Bears (8-7), wild card n ° 3: Ils ont soudainement remporté trois victoires d’affilée sur les talons d’une séquence de six défaites consécutives. Battez les Packers au Soldier Field au cours de la semaine 17, et Da Bears revendique une place en séries éliminatoires très surprenante.

► Semaine 17: vs Packers

8. Arizona Cardinals (8-7), première équipe hors terrain: Une défaite dévastatrice contre les 49ers rivaux de la division samedi après-midi signifie que Chicago contrôle désormais la voie vers la dernière place pour la NFC.

► Semaine 17: chez Rams

x – couchette fermée

y – division décrochée

z – avantage décroché sur le terrain

Suivez Nate Davis de USA TODAY Sports sur Twitter @ByNateDavis