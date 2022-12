Photo des séries éliminatoires de la NFL 2022: quelles équipes sont, qui est toujours à la chasse

L’image des séries éliminatoires commence à se préciser.

Quelles équipes ont décroché, quelles équipes sont dans la chasse et qui est éliminé ? Nous avons fait le calcul pour vous !

Voici tous les scénarios décisifs et éliminatoires si les séries éliminatoires commençaient samedi:

ÉQUIPES ACTUELLEMENT DANS :

Graine n°1 : Billets de Buffalo (12-3, premier de l’AFC Est)

Les Bills ont décroché le titre de l’AFC Est avec une victoire de 35-13 sur les Bears dimanche. Ils possèdent également le bris d’égalité contre Kansas City pour la tête de série n ° 1 en raison d’une victoire face à face contre KC le 16 octobre.

Horaire restant : aux Bengals, contre les Patriots

N° 2 : Chefs de Kansas City (12-3, premier de l’AFC Ouest)

Les Chiefs ont décroché le titre de l’AFC West en battant les Texans le 18 décembre. Ils ont battu les Seahawks 24-10 dimanche, passant à 12-3 cette saison.

Horaire restant : vs Broncos, chez Raiders

N ° 3: Bengals de Cincinnati (11-4, premier de l’AFC Nord)

Les Bengals ont décroché une place en séries éliminatoires lors de la semaine 16 après la défaite de jeudi soir contre les Jets. Ils ont battu les Patriots 22-18 dimanche, passant à 11-4 cette saison. Ils peuvent décrocher le titre AFC Nord lors de la semaine 17 avec une victoire et une défaite des Ravens.

Horaire restant : contre Bills, contre Ravens

Numéro 4: Jaguars de Jacksonville (7-8, premier de l’AFC Sud)

Horaire restant : aux Texans, contre les Titans

N ° 5 (premier joker): Corbeaux de Baltimore (10-5, deuxième de l’AFC Nord)

Les Ravens ont décroché une place en séries éliminatoires avec leur victoire contre Atlanta samedi.

Horaire restant : vs Steelers, aux Bengals

N ° 6 (deuxième joker): Chargeurs de Los Angeles (8-6, deuxième de l’AFC Ouest)

Les Chargers peuvent décrocher une place en séries éliminatoires lors de la semaine 16 avec une victoire et une défaite des Raiders.

Horaire restant : chez Colts, contre Rams, chez Broncos

N ° 7 (troisième joker): Dauphins de Miami (8-6, deuxième de l’AFC Est)

Horaire restant : contre Packers, chez Patriots, contre Jets

À L’EXTÉRIEUR, REGARDE:

N° 8 : Patriots de la Nouvelle-Angleterre (7-8, troisième de l’AFC Est)

Horaire restant : vs Dolphins, à Bills

N° 9 : Jets de New York (7-8, quatrième de l’AFC Est)

Horaire restant : chez Seahawks, chez Dolphins

N° 10 : Titans du Tennessee (7-8, deuxième de l’AFC Sud)

Horaire restant : vs Cowboys, chez Jaguars

N° 11 : Steelers de Pittsburgh (7-8, troisième de l’AFC Nord)

Les Steelers peuvent être éliminés des séries éliminatoires lors de la semaine 16 avec des victoires des Chargers et des Dolphins.

Horaire restant : chez Ravens, contre Browns

N° 12 : Raiders de Las Vegas (6-9, troisième de l’AFC Ouest)

Les Raiders peuvent être éliminés des séries éliminatoires lors de la semaine 16 avec des victoires des Chargers et des Dolphins.

Horaire restant : contre 49ers, contre Chiefs

ÉLIMINÉ: Texans de Houston, Broncos de Denver, Colts d’Indianapolis, Browns de Cleveland

QUI EST ACTUELLEMENT DANS :

Graine n°1 : Aigles de Philadelphie (13-2, premier en NFC Est)

Les Eagles ont décroché une place en séries éliminatoires en battant les Giants le 11 décembre. Ils peuvent décrocher la tête de série n ° 1 de la NFC (et un laissez-passer au premier tour plus l’avantage du terrain) lors de la semaine 17 avec une victoire ou une défaite des Vikings. Ils peuvent décrocher le titre NFC East lors de la semaine 17 avec une victoire ou des Cowboys

perte.

Horaire restant : contre les Saints, contre les Géants

Graine n ° 2: Vikings du Minnesota (12-3, premier en NFC Nord)

Les Vikings ont décroché le titre NFC Nord en battant les Colts le 17 décembre. Ils ont battu les Giants 27-24 dimanche, passant à 12-3 cette saison.

Horaire restant : chez Packers, chez Bears

Graine n ° 3: 49ers de San Francisco (11-4, premier en NFC Ouest)

Les 49ers ont décroché le titre NFC West en battant les Seahawks le 15 décembre.

Horaire restant : chez Raiders, contre Cardinals

Numéro 4: Boucaniers de Tampa Bay (6-8, premier en NFC Sud)

Horaire restant : aux Cardinals, contre les Panthers, aux Falcons

N ° 5 (premier joker): Cowboys de Dallas (11-4, deuxième en NFC Est)

Les Cowboys ont décroché une place en séries éliminatoires avec des défaites à la fois des Seahawks et des Commanders au cours de la semaine 15.

Horaire restant : chez Titans, chez Commanders

N ° 6 (deuxième joker): Géants de New York (8-6-1, troisième en NFC Est)

Horaire restant : contre les Colts, aux Eagles

N ° 7 (troisième joker): Commandants de Washington (7-7-1, quatrième en NFC Est)

Horaire restant : à 49ers, contre Browns, contre Cowboys

À L’EXTÉRIEUR, REGARDE:

N° 8 : Seattle Seahawks (7-8, deuxième en NFC Ouest)

Horaire restant : contre Jets, contre Rams

N° 9 : Lions de Détroit (7-8, deuxième en NFC Nord)

Horaire restant : vs Bears, chez Packers

N° 10 : Emballeurs de Green Bay (6-8, troisième en NFC Nord)

Horaire restant : aux Dauphins, contre les Vikings, contre les Lions

N° 11 : Panthers de la Caroline (6-9, deuxième en NFC Sud)

Horaire restant : aux Boucaniers, aux Saints

N° 12 : Saints de la Nouvelle-Orléans (6-9, troisième en NFC Sud)

Horaire restant : aux Eagles contre les Panthers

ÉLIMINÉ: Chicago Bears, Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, Atlanta Falcons

Obtenez plus de la Ligue nationale de football Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore