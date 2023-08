Photo des séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series: une place restante avec une course restante

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

Il reste une course pour déterminer qui obtiendra la dernière place en séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series.

Une course très imprévisible.

Les pilotes de la Coupe se dirigent vers leur point de départ en 2023 alors que la saison régulière se termine samedi soir avec 400 milles prévus pour Daytona International Speedway. Beaucoup connaissent leur destin tandis que d’autres font face à des situations de victoire et d’entrée sur une piste où les voitures roulent en groupes serrés, ce qui peut provoquer de grosses épaves, et où le tirant d’eau aérodynamique égalise le terrain où la bonne poussée de la voiture derrière au bon moment entraînera la victoire.

Le champion de la Coupe 2020, Chase Elliott, qui fait face à une situation incontournable pour se qualifier pour les séries éliminatoires, a indiqué à quel point une tâche précaire lui et d’autres sont confrontés.

« Se présenter là-bas et être dans une situation incontournable, c’est comme aller à Las Vegas et devoir frapper la machine à sous la plus proche pour le jackpot », a déclaré Elliott. « C’est juste idiot. »

Alors que certaines années, il pourrait y avoir beaucoup de calculs en ce qui concerne qui pourrait être et qui pourrait être absent, cette année, c’est relativement simple. Le champ des éliminatoires de la Coupe se compose des 16 pilotes en fonction du nombre de victoires avec des égalités brisées par des points. Le champion de la saison régulière, dans les rares cas sans victoire, obtiendrait l’une des places.

« Nous organisons 26 courses en saison régulière, et elles sont toutes les mêmes », a déclaré le pilote de la Coupe et propriétaire de l’équipe Denny Hamlin, dont le pilote, Bubba Wallace, fait partie de ceux qui sont sur la bulle. « Donc, la Course 3 signifiait tout autant que celle-ci. C’est juste le cas. Nous parlons de cinq points ici, 10 points là.

« Il y a des opportunités. C’est pourquoi c’est si difficile dans la Cup Series parce que vous devez être bon toute la saison régulière et si vous ne l’êtes pas, vous allez vous retrouver dans la bulle la plupart des années. »

Il y a 13 pilotes en playoffs grâce à des victoires : William Byron, Martin Truex Jr., Kyle Busch, Kyle Larson, Chris Buescher, Tyler Reddick, Denny Hamlin, Christopher Bell, Ross Chastain, Joey Logano, Ryan Blaney, Ricky Stenhouse Jr. et Michael McDowell.

Deux pilotes sont bloqués aux points : Brad Keselowski et Kevin Harvick.

Il y a trois pilotes, si le gagnant ne vient pas de l’un des 15 pilotes bloqués ou d’un pilote non à temps plein, qui pourraient obtenir des points.

Wallace a un coussin de 32 points sur Ty Gibbs et un coussin de 43 points sur Daniel Suarez.

S’il n’y a pas de nouveau vainqueur à Daytona, Wallace décrocherait la place en séries éliminatoires avec 24 points (13e s’il n’y a pas de points d’étape), peu importe ce que quiconque fait à Daytona. Gibbs doit gagner 32 points (33 s’il n’est pas troisième ou mieux) sur Wallace ; Suarez doit gagner 43 sur Wallace (Suarez a un bris d’égalité, ce qui est la meilleure finition).

Il y a 14 pilotes dont la seule chance d’avancer est avec une victoire : Chase Elliott, Alex Bowman, AJ Allmendinger, Austin Cindric, Justin Haley, Aric Almirola, Ryan Preece, Corey LaJoie, Todd Gilliland, Erik Jones, Austin Dillon Harrison Burton, Chase Briscoe et Ty Dillon.

Voici un aperçu de ceux qui tentent de se qualifier pour les séries éliminatoires.

Bubba Wallace: Wallace a connu certaines de ses meilleures finitions à Daytona et a remporté sa première victoire en carrière sur la piste sœur de Daytona, Talladega. S’il ne fait pas naufrage, il obtiendra très probablement des points tant qu’il n’y aura pas de nouveau gagnant.

« Vous n’avez qu’à sortir et courir votre propre course », a déclaré Wallace. « Qui sait ce qui peut nous arriver au tour 1 le week-end prochain ? Vous devez y aller avec un état d’esprit positif et y croire. »

Ty Gibbs: La recrue était 13e il y a un an à Daytona en remplacement de Kurt Busch et 25e au Daytona 500. Il aura probablement besoin de sa première victoire en Coupe en carrière pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

« Je ne sais pas vraiment dans quel état d’esprit aller là-bas », a déclaré Gibbs. « Restez propre et essayez d’aller jusqu’au bout et d’avoir une bonne finition. »

Daniel Suarez: La saison régulière de haut en bas de Suarez se terminera à un endroit où il a des finitions incohérentes. Son meilleur résultat à Daytona a été septième cette année au Daytona 500.

« A Daytona, tout peut arriver », a déclaré Suarez. « Quelqu’un d’autre peut faire une erreur devant moi et c’est tout. »

Chase Elliot: Elliott a gagné dans sa carrière à Talladega mais jamais à Daytona, où il a deux deuxièmes places. Cette année, il a raté sept courses – six à cause d’une blessure, une à cause d’une suspension.

« La faute de personne sauf la mienne si nous sommes à l’endroit où nous sommes », a déclaré Elliott.

Alex Bowman: Bowman a terminé parmi les 5 premiers à Daytona, et c’était son cinquième en février. Mais au moins, il sait que s’il est en position, il devrait avoir des coéquipiers rapides de Hendrick pour l’aider à le pousser (bien sûr, ils devront peut-être choisir de le pousser ou d’Elliott). Bowman a raté trois courses aux points plus tôt cette année avec une fracture du dos.

AJ Allmendinger: Allmendinger a terminé dans le top 10 lors de ses cinq derniers départs en Coupe à Daytona. Le vétéran déteste le style de course superspeedway et a probablement vu ses meilleures chances de victoire s’échapper à Indianapolis et Watkins Glen au cours des deux dernières semaines.

Austin Cindric: Cindric a réussi la surprise en remportant le Daytona 500 2022 en tant que recrue. Il aimerait en faire un autre.

Justin Haley: La seule victoire de Haley en Coupe a été sa victoire dans une course de Coupe raccourcie par la pluie à Daytona en 2019. Il a terminé sixième de la finale de la saison régulière 2021. S’il parvient à se positionner à la fin, il pourrait avoir une chance.

Aric Almirola: Almirola a remporté la course d’été 2014 à Daytona et s’est retrouvé en tête ou près de l’avant de plusieurs courses là-bas pour se faire prendre dans un accident. Il a remporté l’une des courses de qualification de Daytona 500 en février. Dans ce qui est peut-être sa dernière saison, ce serait un moment de carrière s’il pouvait remporter la victoire.

« Nous avons une grande opportunité quand nous allons là-bas », a déclaré Almirola.

Ryan Précece: Preece a terminé quatrième de cette course il y a deux ans. Il s’est écrasé lors de quatre de ses sept départs en Coupe sur la piste.

Corey La Joie: LaJoie a bien couru sur les superspeedways, bien que Daytona n’ait pas été le plus gentil avec lui avec un seul top 10 lors de ses six derniers départs.

Todd Gilliland: Gilliland s’est écrasé lors de chacun de ses trois départs en Coupe à Daytona, mais il obtiendrait probablement de l’aide de son coéquipier McDowell s’il en avait besoin à la fin.

Erik Jones: Jones a remporté la course d’été 2018 à Daytona et a terminé troisième du Daytona 500 2019. Depuis lors, il n’a pas terminé dans le top 10 à Daytona en huit départs. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne sera pas de la partie.

Austin Dillon: Dillon a remporté cette course l’an dernier grâce à une poussée de son coéquipier Tyler Reddick. Le vainqueur du Daytona 500 2018 pourrait avoir besoin d’un coup de pouce de son coéquipier actuel, Kyle Busch, pour y arriver cette année.

Harrison Burton: Burton n’a pas fait mieux que 19e lors de ses trois départs à Daytona. Et pourtant, il a encore de l’espoir.

« C’est toujours le chaos », a-t-il déclaré. « Donc, en essayant de naviguer et de comprendre qu’il y aura beaucoup d’autres gars dans le même bateau, je le vois comme une chance légitime et réalisable. Si je ne le faisais pas, je ne me présenterais probablement même pas. Je J’ai l’impression que cela fait partie de ce qui motive les pilotes de voitures de course. »

Chasser Briscoe: Briscoe a terminé troisième du Daytona 500 2022, mais c’est la seule course de Daytona qu’il a terminée sans se faire prendre dans une épave lors de ses quatre derniers départs.

Ty Dillon: Dillon a terminé parmi les 5 premiers lors de ses 13 départs en Coupe à Daytona.

Penser a voix haute

Sam Mayer a remporté la course Xfinity Series en effectuant un mouvement agressif qui a entraîné un saut de roue et en éliminant Ty Gibbs sur la finition à carreaux vert-blanc.

C’était une erreur dans le sens où il a fait un saut de roue, mais il ne semblait pas que Mayer allait probablement éviter cela aussi fort qu’il était entré dans le virage.

C’était une décision qu’un pilote devait prendre pour gagner une course et accéder aux séries éliminatoires. Mais est-ce un mouvement qu’un pilote devrait faire lorsqu’il a déjà une victoire, comme Mayer l’avait fait ?

Il semblerait que si près des séries éliminatoires, il vaut mieux ne pas mettre les autres pilotes en colère, et Mayer a bouleversé les pilotes Joe Gibbs Racing et Richard Childress Racing.

Le pilote JR Motorsports a obtenu les précieux cinq points des séries éliminatoires et un autre trophée. Mais seul le temps nous dira si cela en valait la peine ou s’il revient le mordre alors qu’il pourrait avoir besoin d’une faveur pendant les séries éliminatoires lorsqu’il s’agit de se battre pour se positionner sur la piste.

Dans les nouvelles

— Austin Hill a signé une prolongation de contrat pluriannuelle avec Richard Childress Racing pour continuer à piloter dans la série Xfinity pour l’organisation.

–Legacy Motor Club a nommé Josh Berry comme pilote pour la voiture n ° 42 Cup à Daytona.

–Shane van Gisbergen a reçu sa libération officielle de son équipe Supercars pour lui permettre d’explorer les opportunités en NASCAR en 2024.

Statistique du jour

À 1 heure, 58 minutes, 44 secondes, la course de Coupe à Watkins Glen a été la course de Coupe la plus rapide à sa distance prévue depuis une course de 100 milles à Hickory qui a duré 1 heure, 22 minutes et 25 secondes le 28 août 1971. .

Ils l’ont dit

« Je ne pense pas avoir eu un seul tour où j’ai dit que j’allais être nul, donc c’était bien. » —Bubba Wallace sur sa 12e place à Watkins Glen

Bob Pockrass couvre NASCAR pour FOX Sports. Il a passé des décennies à couvrir le sport automobile, y compris les 30 dernières Daytona 500, avec des passages chez ESPN, Sporting News, le magazine NASCAR Scene et The (Daytona Beach) News-Journal. Suivez-le sur Twitter @bobpockrasset inscrivez-vous au Newsletter FOX Sports NASCAR avec Bob Pockrass.

