Photo des séries éliminatoires de la MLB 2024 : les Yankees Clinch AL East ; Support et classement mis à jour | Actualités, scores, faits saillants, statistiques et rumeurs

Les Yankees de New York sont champions de la Ligue américaine Est pour la deuxième fois en trois saisons.

Ayant déjà assuré une place dans les séries éliminatoires de la MLB, les Bombers du Bronx ont décroché la division avec une victoire de 10-0 contre les Orioles de Baltimore, jeudi.

New York se bat également avec les Guardians de Cleveland pour la tête de série de l’AL et recevra un laissez-passer dans la série Wild Card. Voici un aperçu de la situation actuelle des séries éliminatoires et du classement au moment de la rédaction.

Support projeté des séries éliminatoires de la MLB

Série AL Wild Card : Astros de Houston n°3 contre Royals de Kansas City n°6 ; Orioles de Baltimore n°4 contre Tigers de Détroit n°5

Série NL Wild Card : Milwaukee Brewers n°3 contre Diamondbacks de l’Arizona n°6 ; Padres de San Diego n°4 contre Mets de New York n°5

Exclusions au premier tour : Yankees de New York n°1 et Guardians de Cleveland n°2 (Ligue américaine) ; Dodgers de Los Angeles n°1 et Phillies de Philadelphie n°2 (Ligue nationale)

Yankees de New York (93-66) ; division décrochée Orioles de Baltimore (88-71, 5 Go); a décroché une place en séries éliminatoires Red Sox de Boston (80-79, 13 Go) Rayons de Tampa Bay (78-81, 15 Go) Blue Jays de Toronto (74-85, 19 Go)

Gardiens de Cleveland (92-67) ; division décrochée Royals de Kansas City (85-74, 7 Go) Tigres de Détroit (85-74, 7 Go) Jumeaux du Minnesota (82-76, 9,5 Go) White Sox de Chicago (39-120, 53 Go)

Astros de Houston (86-73); division décrochée Mariners de Seattle (82-77, 4 Go) Rangers du Texas (75-84, 11 Go) Athlétisme d’Oakland (69-90, 17 Go) Anges de Los Angeles (63-96, 23 Go)

Phillies de Philadelphie (94-65); division décrochée Mets de New York (87-70, 6 Go) Braves d’Atlanta (86-71, 7 Go) Nationals de Washington (69-90, 25 Go) Marlins de Miami (58-100, 35,5 Go)

Brasseurs de Milwaukee (91-68); division décrochée Cardinals de Saint-Louis (81-78, 10 Go) Cubs de Chicago (81-78, 10 Go) Rouges de Cincinnati (76-83, 15 Go) Pirates de Pittsburgh (74-85, 17 Go)

Dodgers de Los Angeles (94-64) ; a décroché une place en séries éliminatoires Padres de San Diego (91-67, 3 Go) ; a décroché une place en séries éliminatoires Diamondbacks de l’Arizona (88-71, 6,5 Go) Giants de San Francisco (79-80, 15,5 Go) Rocheuses du Colorado (61-98, 33,5 Go)

S’agissant des Yankees, les saisons ne sont pas jugées uniquement en fonction de leur victoire ou non dans la division. Atteindre ce critère atténue certainement une certaine pression sur le manager Aaron Boone, mais Les États-Unis aujourd’hui‘s Bob Nightengale a déjà signalé que son avenir dans l’abri pourrait dépendre de la performance de l’équipe en séries éliminatoires.

New York a connu une campagne relativement mouvementée pour une équipe qui a remporté plus de 90 victoires.

L’équipe était en pleine forme en première mi-temps grâce à un départ 45-19. Ensuite, il a commencé à s’effondrer et a vu les Orioles prendre une avance d’un match dans l’AL East avant la pause All-Star.

Les Yankees et les Orioles étaient au coude à coude jusqu’à la fin du mois d’août et ce n’est qu’en septembre que New York a commencé à créer une certaine marge de manœuvre.

Non seulement cela, mais New York a également affirmé être le favori des World Series dans un domaine sans qu’un seul candidat ne se démarque de la tête et des épaules des autres. Même si les attentes sont toujours exorbitantes dans la Big Apple, c’est une liste qui justifie ce genre de battage médiatique.

À cette fin, aucun joueur n’assumera un fardeau plus lourd qu’Aaron Judge.

Au-delà du fait que le joueur de 32 ans n’a pas remporté de World Series – une condition préalable pour devenir véritablement une figure légendaire à fines rayures – il n’a pas non plus vraiment eu de course de signature en octobre. En 44 matchs éliminatoires en carrière, il compte 13 circuits et une ligne oblique de .211/.310/.462.

L’agence libre imminente de Juan Soto sera également une intrigue secondaire des séries éliminatoires de New York. Le joueur de 25 ans a frappé aussi bien que jamais au cours d’une saison complète de 162 matchs et s’est mis en position pour un énorme salaire cet hiver.