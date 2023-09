Photo des séries éliminatoires de la MLB 2023, classement du baseball, bris d’égalité, nombres magiques, projections en séries éliminatoires

Les séries éliminatoires de la Ligue majeure de baseball 2023 commencent dans moins de deux semaines, et il reste encore beaucoup à déterminer concernant le tableau des séries éliminatoires de la MLB. Jusqu’à présent, quatre équipes ont décroché une place en séries éliminatoires. Les Orioles et les Rays ont rejoint les Braves vainqueurs de la NL Est et les Dodgers vainqueurs de la NL-Ouest en tant qu’équipes des séries éliminatoires de 2023 au cours du week-end. Huit places restent ouvertes sur le peloton de 12 équipes, mais les Twins et les Brewers se rapprochent de la victoire des Centrals AL et NL, respectivement. L’AL West est toujours une course à trois équipes très disputée entre les Astros, les Rangers et les Mariners, et les courses wild-card dans les deux ligues devraient se jouer sur le fil.

Dans la chasse aux wild-cards de la Ligue américaine, trois équipes se battent pour deux places. Les Rays ont une énorme avance pour la tête de série n°4 de l’AL, et ils organiseront une série Wild Card s’ils ne peuvent pas attraper les Orioles dans l’AL Est. Les Astros tentent de repousser les Rangers et les Mariners de la division, et les Blue Jays se bousculent avec ces trois clubs de l’AL West pour les deux dernières places de wild card.

Dans la Ligue nationale, les Diamondbacks se sont hissés au deuxième rang des wild-cards et au cinquième rang de la Ligue nationale. Les Phillies s’accrochent à la quatrième tête de série aux Pays-Bas, mais cette place n’est pas garantie. Les Marlins, les Cubs, les Reds et les Giants sont également de la partie, mais San Francisco commence à prendre du retard. Les Padres, qui ont été sous la barre des .500 tout l’été, font un effort tardif avec une séquence de sept victoires consécutives, mais c’est peut-être trop peu, trop tard.

Le tableau des séries éliminatoires de la MLB 2023 est également remarquable pour ceux qui n’y figurent pas. Ces Padres, ainsi que les Yankees, les Mets et les Cardinals – toutes équipes éliminatoires en 2022 et prétendants attendus en 2023 – ont connu des années décevantes qui se termineront probablement avec la saison régulière. Les Angels ont vu leurs espoirs en séries éliminatoires anéantis lors d’un mois d’août lamentable. Les Halos se sont écrasés hors course en août et a finalement fermé Shohei Ohtani pour la saison ce week-end.

Pour rappel, la MLB utilise désormais un format de séries éliminatoires à 12 équipes avec les trois vainqueurs de division et trois équipes wild card dans les deux ligues se qualifiant pour les séries éliminatoires. Les deux vainqueurs de division avec les meilleurs records dans chaque ligue bénéficient d’un laissez-passer pour la ronde des séries de divisions de la Ligue, tandis que les huit autres équipes s’affrontent dans une série de Wild Card au meilleur des trois.

Qui a décroché ?

Braves : A décroché NL Est

Numéros magiques

Le numéro magique des jumeaux pour décrocher AL Central : 1

Le numéro magique des brasseurs pour décrocher NL Central : 4

Bris d’égalité

Voici un aperçu des principaux bris d’égalité qui pourraient entrer en jeu pour déterminer les places en séries éliminatoires et le classement. La MLB utilise le record en face-à-face comme meilleur bris d’égalité parmi les équipes qui terminent avec le même record.

AL Est

Les Orioles possèdent un bris d’égalité contre les Rays

AL Ouest

Les Astros possèdent un bris d’égalité contre les Rangers

Les Mariners possèdent un bris d’égalité contre Astros

Les Rangers possèdent un bris d’égalité contre les Mariners

Joker AL

Les Rangers possèdent un bris d’égalité contre les Mariners et les Blue Jays

Les Mariners possèdent un bris d’égalité contre les Blue Jays

Wild card NL

Les Phillies possèdent leur propre bris d’égalité contre les Reds, les Cubs et les Diamondbacks

Les Marlins possèdent leur propre bris d’égalité contre les Phillies, les Diamondbacks, les Cubs et les Reds

Les Giants possèdent un bris d’égalité contre les Phillies, les Marlins, les Reds et les Diamondbacks

Les Cubs possèdent un bris d’égalité contre les Giants

Les Diamondbacks possèdent leur propre bris d’égalité contre les Cubs

Les Reds possèdent un bris d’égalité contre les Cubs et les Diamondbacks

Voici un aperçu du MLB classement et photo des séries éliminatoires pour les séries éliminatoires à 12 équipes ce matin.

Photo des séries éliminatoires de la MLB 2023

Ligue américaine

Au revoir

Orioles n°1 et Astros n°2

Série Wild Card

Twins n°3 contre Rangers n°6

Rayons n°4 contre Blue Jays n°5

Ligue nationale

Au revoir

Braves n°1 et Dodgers n°2

Série Wild Card

Brasseurs n°3 contre Cubs n°6

Phillies n°4 contre Diamondbacks n°5

Classement de la Ligue américaine

Baltimore-z 95 57 — 92,7% 100,0% Tampa Bay – z 93 60 2.5 7,3% 100,0% Toronto 85 67 10,0 0,0% 81,8% Yankees de New York 76 76 19,0 0,0% 0,0% Boston 75 78 20,5 0,0% 0,0%

Classement de la Ligue nationale

Classement des jokers

Ligue américaine

ÉQUIPE W L WCGB Tampa Bay – z 93 60 +8,5 Toronto 85 67 +1,0 Texas 84 68 — Seattle 84 68 —

Ligue nationale