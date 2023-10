Photo des séries éliminatoires de la MLB 2023 : bracket, classement, chiffres magiques avec toutes les places en séries éliminatoires occupées

Les 12 places sur le terrain des séries éliminatoires de la Ligue majeure de baseball 2023 sont désormais occupées. Cinq équipes ont obtenu leur place en séries éliminatoires lors d’un samedi soir mouvementé avec le Astros de Houston, Diamondbacks de l’Arizona, Rangers du Texas, Blue Jays de Toronto et Marlins de Miami toutes les places décisives lors de l’avant-dernière journée de la saison régulière de baseball. Toutes les places ont été décrochées en 80 minutes, et les Rangers et les Blue Jays se sont qualifiés simultanément pour les séries éliminatoires grâce à la victoire du Texas sur Seattle. Les Reds, les Cubs et les Mariners ont été éliminés des éliminatoires samedi soir.

Le titre AL West entre les Rangers et les Astros ainsi que le classement des wild-cards restent à gagner dimanche, dernier jour de la saison régulière. Les Rangers ont un match d’avance sur les Astros dans la division et ont juste besoin de gagner pour remporter la couronne de division et la deuxième tête de série de la Ligue américaine.

Sept équipes (Braves, Dodgers, Orioles, Rays, Twins, Brewers et Phillies) ont vu leur place en séries éliminatoires assurée bien avant le Clinchapalooza de samedi. Les quatre premières têtes de série sont verrouillées dans la Ligue nationale : les Braves n°1, les Dodgers n°2, les Brewers n°3 et les Phillies n°4. Les Braves et les Dodgers sont au revoir au NLCS, tandis que les Brewers et les Phillies accueilleront la Wild Card Series la semaine prochaine.

Les Marlins possèdent le bris d’égalité avec les Diamondbacks et peuvent verrouiller la tête de série n°5 avec une victoire contre les Pirates dimanche. Une victoire à Miami ou une défaite en Arizona dimanche rendraient également cela inutile pour les Marlins pour terminer leur match suspendu contre les Mets lundi.

Trois têtes de série sont décrochées dans la Ligue américaine : les Orioles n°1, les Twins n°3 et les Rays n°4. Les Rangers ou Astros seront la tête de série n°2, tandis que les Blue Jays pourraient atterrir au n°5 ou au n°6.

Le tableau des séries éliminatoires de la MLB 2023 est également remarquable pour ceux qui n’y figurent pas. Les Padres, les Yankees, les Mets et les Cardinals – toutes équipes éliminatoires en 2022 et prétendants attendus en 2023 – ont connu des années décevantes qui se termineront probablement avec la saison régulière. Les Angels ont vu leurs espoirs en séries éliminatoires anéantis au cours d’un mois d’août lamentable, culminant avec finalement fermer Shohei Ohtani pour la saison.

Pour rappel, la MLB utilise désormais un format de séries éliminatoires à 12 équipes avec les trois vainqueurs de division et trois équipes wild card dans les deux ligues se qualifiant pour les séries éliminatoires. Les deux vainqueurs de division avec les meilleurs records dans chaque ligue bénéficient d’un laissez-passer pour la ronde des séries de divisions de la Ligue, tandis que les huit autres équipes s’affrontent dans une série de Wild Card au meilleur des trois.

Qui a décroché ?

Braves : A décroché NL East, avantage du terrain tout au long des séries éliminatoires

: A décroché NL East, avantage du terrain tout au long des séries éliminatoires Dodgers : A décroché NL Ouest

: A décroché NL Ouest Jumeaux : Décroché AL Central

: Décroché AL Central Orioles : Décroché de l’AL Est, avantage du terrain grâce à l’ALCS

: Décroché de l’AL Est, avantage du terrain grâce à l’ALCS Des rayons : Décroché la place de wild-card de l’AL

: Décroché la place de wild-card de l’AL Brasseurs : A décroché NL Central

: A décroché NL Central Phillies : A décroché la place de wild-card en NL

: A décroché la place de wild-card en NL Marlins : A décroché la place de wild-card en NL

: A décroché la place de wild-card en NL Rangers : Décroché une place en séries éliminatoires de l’AL

: Décroché une place en séries éliminatoires de l’AL Geais bleus : Décroché la place de wild-card de l’AL

: Décroché la place de wild-card de l’AL Dos de diamant : A décroché la place de wild-card en NL

: A décroché la place de wild-card en NL Astros: Décroché une place en séries éliminatoires de l’AL

Photo des séries éliminatoires de la MLB 2023

Support actuel de la Ligue américaine

Série Wild Card : Jumeaux n°3 contre Astros n°6

Série Wild Card : Rayons n°4 contre Blue Jays n°5

ALD : Orioles n°1 contre Rays/Blue Jays

ALD: Rangers n°2 contre Twins/Astros

Support actuel de la Ligue nationale

(Si la saison se terminait aujourd’hui)

Série Wild Card : Brewers n°3 contre Diamondbacks n°6

Série Wild Card : Phillies n°4 contre Marlins n°5

NLDS : Braves n°1 contre Phillies/Marlins

SNDL: Dodgers n°2 contre Brewers/Diamondbacks

Quel est l’enjeu dimanche ?

Les Rangers remportent l’AL West et un laissez-passer au premier tour avec une victoire ou une défaite des Astros.

Les Astros remportent l’AL West et un laissez-passer au premier tour avec une victoire et une défaite des Rangers.

Les Blue Jays décrochent la cinquième place de l’AL avec une défaite des Astros ou avec une victoire et une victoire des Rangers.

Les Marlins décrochent la cinquième place de la NL avec une victoire ou une défaite des Diamondbacks.

Numéros magiques

Le numéro magique des Rangers pour décrocher l’AL West : 1

Bris d’égalité

Voici un aperçu des principaux bris d’égalité qui pourraient entrer en jeu pour déterminer les places en séries éliminatoires et le classement. La MLB utilise le record en face-à-face comme meilleur bris d’égalité parmi les équipes qui terminent avec le même record.

AL Ouest

Les Astros possèdent un bris d’égalité contre les Rangers

Joker AL

Les Astros possèdent un bris d’égalité contre les Rangers

Les Rangers possèdent leur propre bris d’égalité contre les Blue Jays

Les Blue Jays possèdent leur propre bris d’égalité contre Astros

Wild card NL

Les Marlins possèdent leur propre bris d’égalité contre les Diamondbacks

Vous trouverez ci-dessous un aperçu du MLB classement à ce jour. Toutes les cotes de division et d’après-saison sont gracieuseté de SportsLine, et vous pouvez consulter le classement détaillé ici.

Classement de la Ligue américaine

Classement de la Ligue nationale

Classement des jokers

Ligue américaine

Ligue nationale