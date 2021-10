Photo des séries éliminatoires de football universitaire pour la semaine 6 : Alabama, Géorgie et tous les autres

C’est l’Alabama et la Géorgie, un écart considérable, puis tout le monde.

C’est ce qui s’est matérialisé au cours de la semaine 5, lorsque les Crimson Tide et les Bulldogs ont rappelé à la SEC – et au FBS – où commence la course College Football Playoff – et se terminera peut-être.

La Géorgie a mis l’Arkansas en déroute 37-0 dans une confrontation parmi les 10 premiers. L’Alabama a battu Ole Miss 42-21 dans une autre éruption à l’emporte-pièce. Si le classement CFP était publié cette semaine, ce serait alors un tirage au sort entre le Crimson Tide et les Bulldogs au n ° 1.

Avec cela, le scénario que le reste du FBS n’aimera pas est en jeu. Si l’Alabama et la Géorgie réussissent tous les deux le match de championnat de la SEC avec une fiche de 12-0, il y a fort à parier qu’ils fassent tous les deux le CFP.

La première série de classements CFP sera publiée le mardi 2 novembre. Chaque semaine, Sporting News détaillera l’image des séries éliminatoires :

Quatre dans les éliminatoires du football universitaire

1. Géorgie (5-0)

Le quart-arrière JT Daniels n’a pas joué à cause d’une blessure au dernier rang lors d’une confrontation parmi les 10 premiers contre l’Arkansas, mais cela n’avait pas d’importance. La Géorgie a pris une avance de 24-0 avec une défense qui a limité les Razorbacks à 78 verges au total en première mi-temps. L’Arkansas a également eu sept trois-et-outs sur 10 possessions. Ce sont des blanchissages consécutifs pour la meilleure défense du FBS. Stetson Bennett a remplacé le quart-arrière et les Bulldogs ont accumulé 273 verges au sol sur 4,9 par course contre une défense contre la course de l’Arkansas auparavant solide. Les Bulldogs ont le CV le plus impressionnant à ce jour, et ils visitent Auburn au cours de la semaine 6.

2. Alabama (5-0)

Voilà pour cette théorie selon laquelle Ole Miss, dirigée par Lane Kiffin, défierait la Crimson Tide. Les Rebels ont raté trois tentatives de quatrième essai en première mi-temps et l’Alabama a transformé les trois en touchés. Le Crimson Tide a dominé dans une éruption de 42-21. Bryce Young a terminé 20 des 26 passes pour 241 verges, deux touchés et une interception, et Brian Robinson Jr. a émergé avec 36 courses pour 171 verges et quatre touchés. Nick Saban est désormais 24-0 contre les anciens assistants, et un autre attendra aux heures de grande écoute avec Jimbo Fisher et Texas A&M la semaine prochaine.

3. Oklahoma (5-0)

Une autre semaine, une autre victoire d’un score pour l’Oklahoma. Les Sooners ont évité un bouleversement à Kansas State pour la première fois en trois ans dans une fusillade de 37-31, et pour être honnête, un coup d’envoi de 93 verges pour un TD de Malik Knowles de Kansas State avec 1:20 restant a créé le score final. Le trio de Spencer Rattler, Kennedy Brooks et Marvin Mims a fait les jeux nécessaires pour gagner sur la route. L’Oklahoma est un choix par défaut au n ° 3, et une victoire convaincante dans le Red River Showdown contre le Texas renforcerait ce profil.

4. Cincinnati (4-0)

Le comité de la PCP sera-t-il honnête à ce sujet et rendra-t-il justice au Groupe des 5 ? Les Bearcats ont mis fin à la séquence de 26 victoires consécutives de Notre Dame à domicile avec une victoire de 24-13 au stade Notre Dame. Desmond Ridder a réussi deux touchés pour se construire une avance de 17-0, et il a marqué le point de départ décisif après que les Irlandais se soient ralliés au quatrième quart pour en faire un match à un score. Les Bearcats doivent encore être parfaits dans le jeu de l’American Athletic Conference, et cela pourrait ne pas suffire à influencer le comité. Cincinnati aura besoin d’aide pour retenir le champion Big Ten.

Deux dehors

5. Penn State (5-0)

Ne vous y trompez pas, la confrontation Iowa-Penn State est l’undercard pour voir qui est le meilleur challenger pour les Buckeyes dans le Big Ten. Penn State a corrigé la défaite de l’an dernier contre l’Indiana en éliminant les Hoosiers lors d’une victoire 24-0 samedi. Sean Clifford a récolté sept passes de touché au cours des deux dernières semaines et la défensive s’est améliorée. Alors, pourquoi les Nittany Lions sont-ils derrière les Bearcats ? Pour l’instant, Cincinnati a la meilleure victoire contre Notre Dame ; une équipe qui a mis en déroute l’équipe du Wisconsin, Penn State, a été éliminée au cours de la semaine 1. Ce sont de sérieuses propriétés transitives, mais les Nittany Lions peuvent glisser dans ce top quatre avec une victoire contre l’Iowa au cours de la semaine 6.

6. Iowa (5-0)

Tous les doutes sur la défense des Hawkeyes ont été dissipés lors d’une éruption de 51-14 contre le Maryland. Six joueurs différents de l’Iowa ont eu une interception et les Hawkeyes ont un taux de rotation de +12 en cinq matchs. Spencer Petras a ajouté 259 verges par la passe, trois touchés et aucune interception. Kirk Ferentz fait travailler cette équipe de manière impitoyable et méthodique, et Penn State vient au Kinnick Stadium pour le meilleur match du programme de la semaine 6.

Quatre à surveiller

7. Michigan (5-0)

Eh bien, cela pourrait-il être le challenger du Big Ten en attendant les Buckeyes? Le Michigan a dominé le Wisconsin 38-17 pour sa première victoire au Camp Randall Stadium depuis 2001. L’entraîneur Jim Harbaugh a prouvé que les Wolverines appartenaient pour l’instant. Le Michigan a mis les Badgers au sol et a marqué cinq sacs, et l’offensive n’a pas encore commis de chiffre d’affaires cette saison. Les Wolverines ont joué proprement et la recrue JJ McCarthy s’est mêlée au quart-arrière avec Cade McNamara. Attendez-vous à ce que cela continue dans une sorte de jeu de piège au Nebraska aux heures de grande écoute.

8. Orégon (4-1)

Les Ducks ont maintenant un énorme problème après une défaite 31-24 en prolongation contre Stanford. Le coordinateur offensif Joe Moorhead a raté le match en raison d’une maladie non liée au COVID. CJ Verdell est parti avec une blessure à la jambe. L’Oregon a accordé un touché égalisateur dans les deux dernières minutes, et le Cardinal a marqué à nouveau en prolongation. Maintenant, le Pac-12 est à nouveau en difficulté. Oui, l’Oregon a toujours cette victoire face à face contre l’Ohio State en main. Mais le Big Ten a la moitié des équipes sur cette liste, et cette perte à Stanford va être un sérieux problème même si l’Oregon dirige la table à partir d’ici. Nous ne serons pas surpris si les Buckeyes sont mieux classés dans le prochain sondage AP.

9. État de l’Ohio (4-1)

Les Buckeyes sont la prochaine équipe Big Ten, mais nous les considérons toujours comme le favori de la conférence. Le conseil d’administration s’installe bien avec les autres équipes devant. Ohio State a dominé Rutgers dans une victoire de 52-13. CJ Stroud est revenu et a réussi quatre de ses cinq touchés par la passe en première mi-temps, et les meneurs de jeu TreVeyon Henderson, Chris Olave et Garrett Wilson ont tous marqué des touchés. Ohio State est la seule équipe sur cette liste avec une puissance de feu offensive suffisante pour divertir les défis de l’Alabama et de la Géorgie. Cette perte de l’Oregon sera pardonnée avec un championnat Big Ten.

10. État du Michigan (5-0)

Cela fait cinq équipes Big Ten. Kentucky, Coastal Carolina et BYU seraient des options ici, mais considérez ce que les Spartans ont fait lors de la deuxième saison de Mel Tucker. Michigan State a un porteur de ballon dynamique en Kenneth Walker III, qui a marqué trois autres touchés. Les Spartans ont accumulé des victoires Power 5 contre Northwestern, Miami et Nebraska. Ils se sont battus dans une fusillade 48-31 avec Western Kentucky (MSU menait 45-16 après 3 quarts), et les voyages en voiture vers l’Indiana et Rutgers sont négociables. Les Spartans pourraient être invaincus lorsque le Michigan se rendra au Spartan Stadium le 30 octobre.