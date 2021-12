Photo des séries éliminatoires de football universitaire : Alabama, Michigan, Géorgie, Cincinnati ; plus les six choix du Nouvel An

Les appariements des éliminatoires du football universitaire seront dévoilés dimanche, mais Sporting News fait maintenant sa meilleure estimation quant à l’apparence de ces appariements finaux pour 2021.

Le week-end du championnat de conférence a connu des bouleversements. Le n ° 3 de l’Alabama a battu le n ° 1 la Géorgie 41-24 lors du match de championnat SEC, ce qui signifie que les deux pourraient se voir lors d’un match revanche lors des éliminatoires de football universitaire. Le Crimson Tide participera aux séries éliminatoires pour la septième fois, et les Bulldogs devraient suivre sur la base d’une saison régulière sans défaite.

Le n ° 9 Baylor a battu le n ° 5 Oklahoma State 21-16 lors du match de championnat des Big 12, ce qui a ouvert la porte au n ° 4 Cincinnati pour devenir la première école du groupe des 5 à participer aux éliminatoires à quatre équipes. Les Bearcats ont résisté à Houston 35-20 et ont été impressionnants en seconde période. Ils ont également la victoire en tête-à-tête contre le n ° 6 Notre-Dame comme assurance. Qui savait que Cincinnati serait la certitude ?

Le n ° 2 du Michigan s’est occupé des affaires contre le n ° 13 de l’Iowa avec une victoire retentissante de 42-3 dans le match de championnat Big Ten. Les Wolveines seront également une équipe pour la première fois en séries éliminatoires après avoir rompu une sécheresse de championnat Big Ten qui remonte à 2004.

Cela laisse une image des séries éliminatoires assez simple, même si le classement est sujet à débat.

Sur ce, voici les prévisions finales de CFP de SN pour 2021 :

Quatre dans les éliminatoires du football universitaire

1. Alabama (12-1)

L’Alabama a battu la Géorgie 41-24 dans le match de championnat SEC dans le championnat de la huitième conférence sous Nick Saban. Le quart-arrière Bryce Young a réussi 421 verges et a totalisé quatre touchés, et Jameson Williams a réussi sept attrapés pour 184 verges et deux touchés. Le Crimson Tide est la tête de série n ° 1 dans le classement CFP, et ils ont remporté le championnat national à partir de cette position l’an dernier. Il pourrait y avoir un petit débat pour la première place, mais le Crimson Tide sera en première position pour un septième championnat national sous Saban.

2. Michigan (12-1)

Le Michigan n’a pas connu de déception émotionnelle après la victoire contre l’Ohio State. Les Wolverines ont profité du gros jeu en première mi-temps contre l’Iowa lors du match de championnat Big Ten. Blake Corum a marqué sur une course de 67 verges de touché et Donovan Edwards a lancé une passe de touché de 75 verges à Roman Wilson sur un jeu piège. La défense a fait le reste dans une victoire de 42-3. Le Michigan a un dossier pour la tête de série n ° 1, mais l’Alabama sera difficile à battre compte tenu de la victoire contre la Géorgie. Pourtant, Jim Harbaugh a de nouveau les Wolverines sur la grande scène.

3. Géorgie (12-1)

La défensive géorgienne, qui avait accordé 6,8 points par match en saison régulière, n’a pas pu ralentir Young and the Crimson Tide. Cela pourrait ouvrir un débat sur l’endroit où les Bulldogs devraient être positionnés et si Notre-Dame mérite d’être considérée. Le problème est que les Irlandais n’ont pas joué dans un match de championnat de conférence, et les Bulldogs étaient de loin la meilleure équipe de la saison régulière. La Géorgie a trois victoires dans le Top 25 avec une défaite contre le présumé numéro 1 de l’Alabama. Kirby Smart fera revenir les Bulldogs en séries éliminatoires pour la deuxième fois.

4. Cincinnati (13-0)

Les Bearcats entreront dans l’histoire. Cincinnati a ouvert une avance d’un point à la mi-temps contre Houston lors du match de championnat de l’American Athletic Conference pour une impressionnante victoire 35-20. Le tandem backfield de Desmond Ridder et Jerome Ford a livré sur la grande scène. Ridder a réussi 190 verges et trois touchés. Ford a marqué sur des courses de 79 et 42 verges, respectivement, et a totalisé 187 verges. La défense a bloqué les Cougars en seconde période et l’entraîneur de Cincinnati, Luke Fickell, n’a pas accepté le poste de Notre-Dame. Il n’y a aucune excuse pour laisser cette école du Groupe des 5 en dehors des éliminatoires, et ils auront l’occasion de le prouver contre une centrale électrique de la SEC.

Quatre sur

5. Notre-Dame (11-1)

Les Irlandais ont eu une bonne semaine hors du terrain. Brian Kelly est sorti. Marcus Freeman est de la partie. Notre Dame manquera probablement les éliminatoires du football universitaire en raison de la défaite face à Cincinnati. Les Irlandais ont remporté leurs six derniers matchs avec une moyenne de 27,3 points par match, mais l’absence d’un match de championnat de conférence peut être débattue comme d’habitude. Notre Dame va maintenant se contenter d’une place pour le Jour de l’An Six, probablement contre le champion de l’ACC.

6. Baylor (11-2)

Baylor a remporté le championnat Big 12 et a éliminé la conférence des éliminatoires en même temps. La position de la ligne de but des Bears a assuré une victoire de 21-16 contre Oklahoma State lors du match de championnat des Big 12, ce qui a éliminé les Cowboys à deux défaites. Le quart suppléant Blake Sharpen a réussi 180 verges et trois touchés, et la défense a réussi quatre interceptions. Baylor peut s’appuyer sur cela avec l’entraîneur de deuxième année Dave Aranda au Sugar Bowl.

7. État de l’Ohio (10-2)

Les Buckeyes sont l’un des meilleurs cas pour une éliminatoire à huit équipes. Ohio State n’a pas joué dans le match de championnat Big Ten et a subi deux défaites contre les 25 meilleures équipes de l’Oregon et du Michigan. Ohio State a marqué en moyenne 45,5 points par match, et le quart-arrière CJ Stroud est un bon pari pour être finaliste du trophée Heisman. Les Buckeyes, cependant, n’ont pas de voie logique vers les éliminatoires à quatre équipes sous la direction de l’entraîneur de deuxième année Ryan Day et devront probablement se contenter d’une place au Rose Bowl.

8. Olé Miss (10-2)

Lane Kiffin a fait des merveilles lors de sa deuxième saison avec les Rebels avec l’aide de Matt Corral, qui a réussi 3 333 verges avec 20 touchés et quatre interceptions et a ajouté 506 verges au sol et quatre touchés. Ole Miss avait une fiche de 2-1 contre des adversaires classés cette saison, et la saison de 10 victoires est un clin d’œil à la reconstruction rapide sous Kiffin. Les Rebels atterriront probablement dans un Six Bowl du Nouvel An avec ce curriculum vitae.

Prédictions du jour de l’an

DATE BOL CORRESPONDRE 30 décembre Bol aux pêches Chick-Fil-A État du Michigan contre Pitt 1er janvier PlayStation Fiesta Bowl État de l’Oklahoma contre Notre-Dame 1er janvier Jeu de Rose Bowl Utah contre Ohio State 1er janvier Sucrier Allstate Baylor contre Ole Miss

