Photo des éliminatoires des Chiefs: le chaos au classement de la NFL restaure Kansas City comme favori du Super Bowl

Les chefs sont de retour celles Chefs avec Patrick Mahomes, Tyreek Hill et Travis Kelce. Kansas City s’est amélioré à 7-4 dimanche après avoir battu la centrale de la NFC East Dallas 19-9 lors du match phare de la fin d’après-midi de la semaine 11 de la NFL.

Après un début de saison yo-yo grâce à leur défaite de la semaine 7 contre les Titans, les Chiefs ont remporté quatre matchs consécutifs pour en faire un mois de novembre parfait avant un congé de la semaine 12 le week-end de Thanksgiving.

Les doubles champions en titre de l’AFC avaient disparu en tant que favoris pour atteindre un troisième Super Bowl consécutif. Maintenant, selon FanDuel Sportsbook, les Chiefs ont la deuxième meilleure cote (+700) pour tout gagner. Ils ne sont derrière que l’équipe qui les a battus au Super Bowl 55, le champion en titre de la NFC Buccaneers (+500).

SN explique si les Chiefs doivent s’inquiéter de plus de hoquet après leur redressement de mi-saison, ainsi que de leur position dans l’AFC West et de la course pour la tête de série n ° 1 de la conférence:

Quelle est la position actuelle des Chiefs en séries éliminatoires de l’AFC dans le classement de la NFL?

Les Chiefs sont à nouveau premiers dans l’AFC Ouest. Ils sont sortis de la dernière place devant les Chargers (5-4 avec leur résultat de dimanche soir en attente), les Raiders (5-5) et les Broncos (5-5). En tant que chefs de division au cours des deux dernières semaines, les Chiefs sont maintenant la tête de série n ° 4 dans le tableau des séries éliminatoires de l’AFC.

Ils ont le même palmarès que les nouveaux dirigeants de l’AFC Est, les Patriots. Mais les Patriots sont au troisième rang parce qu’ils ont une fiche supérieure dans les matchs de conférence (5-1 contre 2-4 pour les Chiefs).

Les Titans (8-3), qui ont perdu lors de la semaine 11 contre les Texans, ont un match d’avance sur les Patriots (qu’ils jouent lors de la semaine 12) et les Chiefs. Les Ravens (7-3), qui ont battu les Bears sans Lamar Jackson, ont conservé une demi-match d’avance sur la Nouvelle-Angleterre et Kansas City.

À quel point le calendrier restant des Chiefs est-il difficile et quels matchs clés leur reste-t-il?

Les Chiefs ont joué un calendrier difficile, et cela ne changera pas grand-chose en décembre et janvier avant les séries éliminatoires. Le pourcentage de victoires combiné des adversaires restants des Chiefs est de 0,543, une liste qui n’est à la traîne en termes de degré de difficulté que derrière les équipes de l’AFC North et les Raiders.

Avec leur au revoir à venir lors de la semaine 12, les Chiefs n’ont plus que six matchs à jouer. Ils reviennent avec des matchs consécutifs de division à domicile contre les Broncos et les Raiders. Ils jouent aux Chargers pendant une courte semaine lors de la semaine 15, mais le test le plus difficile sera sans doute un match à domicile contre les Steelers lors de la semaine 16. Jouer aux Bengals lors de la semaine 17 pourrait être un piège avant de terminer à Denver lors de la semaine 18. .

Bien que tous ces adversaires aient au moins 0,500 pour le moment, les Raiders et les Broncos sont sur le point de perdre des records. Pittsburgh et Cincinnati sont bien vivants dans le tableau des séries éliminatoires de l’AFC, cependant, et ont des attaques polyvalentes et des défenses inspirées. La finition lourde de la division est une bonne pause étant donné que les Chiefs ne se sont pas bien comportés (1-3) dans les matchs interdivisions.

Quelles sont les chances des Chiefs de gagner l’AFC West ?

Les Chiefs ont encore quatre matchs de division à jouer. Ils sont construits pour venger leur défaite contre les Chargers, battre les Raiders une deuxième fois et balayer les Broncos. Malgré l’apparente proximité du classement, il y a eu suffisamment de régression vers la moyenne des autres espoirs de division au point que ce n’était qu’une question de temps avant que les Chiefs ne reprennent le contrôle.

Cet élan ne fera boule de neige que dans les deux derniers mois. C’est la période de l’année où les Chiefs jouent leur meilleur football complémentaire, avec le jeu de course et la défense soulevant Mahomes et le jeu de passes. Considérez l’Ouest déjà remporté par Kansas City pour une sixième fois consécutive sous Andy Reid.

Quelles sont les chances des Chiefs de remporter la tête de série des séries éliminatoires de l’AFC?

Alors que la division semble bien en main, les Chiefs ne peuvent pas terminer plus bas que leur quatrième position actuelle.

Le n ° 1 semblait hors de portée il n’y a pas si longtemps après avoir perdu contre trois autres prétendants – les Ravens, les Bills et les Titans. Mais l’apparence de l’image des séries éliminatoires de l’AFC a changé. Les Bills ne sont plus premiers et les Titans n’ont plus Derrick Henry. Les Ravens se battent contre des problèmes inhabituels en défense.

Les Titans et les Patriots s’affrontent lors de la semaine 12; le résultat aidera les chefs de toute façon. Les Ravens ont un calendrier restant brutal qui comprend les Packers, les Rams, les Bengals, les Steelers (deux fois) et les Browns (deux fois).

Les Chiefs devraient être favorisés dans tous leurs matchs restants. Ils ont la capacité de gagner et de terminer la saison sur une séquence de 10 victoires consécutives. S’ils ne peuvent pas faire ça, on a toujours l’impression qu’ils auraient un étage élevé, terminant avec cinq victoires en six matchs. L’essentiel est de terminer au moins un match devant les Titans, les Ravens et celui qui remporte l’AFC East entre les Patriots et les Bills.

Mahomes est sur la bonne voie et l’équipe trouve de nouvelles façons de gagner. Un record final de 12-5 ou 13-4 est une estimation sûre.

Les Titans, Ravens et Patriots sont vulnérables de semaine en semaine, pour différentes raisons. Les Bills se sont avérés être ce genre d’équipe avec une grosse déception après avoir battu les Chiefs.

L’avantage du terrain a été énorme pour Kansas City lors de ses deux dernières séries éliminatoires. Comme les séries éliminatoires précédentes, terminer n ° 1 s’accompagnera de l’avantage supplémentaire de bénéficier d’un au revoir, d’un repos et d’une avance gratuite vers les éliminatoires de la division AFC. Au grand dam de l’AFC, les Chiefs semblent se diriger vers la suprématie de la saison régulière et un retour au siège du conducteur pour le Super Bowl.