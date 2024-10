Photo des bouchons d’oreille de Charlie Kirk modifiée après avoir été un homme bêta

Le commentateur conservateur Charlie Kirk est accusé d’avoir modifié des bouchons d’oreilles à partir d’un selfie après avoir été qualifié de «mâle bêta».

L’incident a commencé dimanche lorsque Kirk a partagé à X une photo de lui et de sa femme lors de la victoire des Ducks de l’Oregon contre l’Université d’État de l’Ohio samedi.

« ALLEZ LES CANARDS », a écrit Kirk.

Mais les utilisateurs de X aux yeux d’aigle ont rapidement remarqué que Kirk portait une protection auditive.

En réponse, les utilisateurs ont inondé le message de Kirk avec commentaires l’appelant tout, du « cocu » au « bébé ».

« Bouchons d’oreilles ??? » » a demandé un utilisateur.

D’autres ont souligné l’ironie du fait que des conservateurs comme Kirk qualifient souvent les hommes libéraux de « mâles bêta » ou non masculins.

« Je suis désolé, des bouchons d’oreilles lors d’un match de football universitaire ? » » a demandé un autre. « Et tu veux parler de masculinité ?!? »

Bien que la grande majorité des réponses se moquaient de Kirk, un petit nombre semblait être d’accord avec son choix.

« Je déteste défendre la pire personne de tous les temps, mais… Le stade d’Autzen a eu des SPL mesurés à plus de 125 dB…. comme, régulièrement au-dessus de 110 dB… », a noté un utilisateur. « ESPN a créé du contenu télévisé sur le niveau de bruit de cet endroit… Charlie est en fait intelligent pour porter des bouchons d’oreille… vous devriez aussi. »

Je déteste défendre la pire personne de tous les temps, mais… Le stade d’Autzen a eu des SPL mesurés à plus de 125 dB…. comme, régulièrement au-dessus de 110 dB… ESPN a réalisé du contenu télévisé sur le niveau de bruit de cet endroit… Charlie est en fait intelligent (🤮) pour porter des bouchons d’oreille… vous devriez aussi. https://t.co/4T3lYQ0Jhl – Patricio de Brien (@squarehead725) 15 octobre 2024

Kirk n’a pas répondu aux moqueries sur X, mais il semble qu’il ait pris les critiques au sérieux.

Un jour plus tard, Kirk a publié ce qui semble être exactement la même photo sur son compte Instagram. Bien que tout le reste sur la photo concorde, il y avait une petite différence : les bouchons d’oreille avaient disparu.

« Encore un an de plus et une victoire dans l’Oregon ce week-end pour célébrer », a écrit Kirk. « Maintenant, sauvons le pays. »

Et au moins un utilisateur de X l’a également remarqué, accusant Kirk d’avoir retouché l’image.

«Mec a édité ses bouchons d’oreilles pour Instagram. Ce n’est pas bon pour le mouvement », ont-ils écrit.

Mardi, Kirk n’avait pas mentionné les bouchons d’oreilles manquants ni sur X ni sur Instagram.

