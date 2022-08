Photo de Sydney Parham : qui est la femme du Michigan qui a “mis le feu à la jeep de son petit ami” ? – Le soleil

SYDNEY Parham a été arrêtée en 2020 pour avoir incendié la Jeep de son petit ami.

Une vidéo a été publiée montrant Parham versant de l’essence sur le véhicule avant qu’il n’explose.

Sydney Parham de Fraser, Michigan a été arrêté vendredi et accusé d’un chef d’incendie criminel au troisième degré Crédit : AP : Associated Press

Sydney Parham, 28 ans, originaire du Michigan, est devenu viral après une vidéo d’avoir mis le feu à la Jeep de son petit ami après avoir prétendument surpris son petit ami en train de tricher et avoir décidé de mettre le feu à sa Jeep.

Les pompiers ont été appelés pour trouver la voiture complètement engloutie par les flammes sur le parking du complexe d’appartements de San Remo vers 8 heures du matin le 22 juillet 2022.

La vidéo obtenue par les autorités montrait Parham versant de l’essence sur la voiture avant d’utiliser un briquet pour allumer l’incendie qui lui a explosé au visage et l’a renvoyée en arrière.

Parham a été appréhendé et arrêté plus tard dans la journée et a été accusé d’incendie criminel le 24 juillet et détenu sous caution personnelle de 20 000 $.

Elle a plaidé coupable aux accusations d’incendie criminel, qui constituent un délit, lors d’un procès tenu en mai 2021. Elle a été initialement accusée d’incendie criminel au troisième degré qui aurait pu entraîner une peine de 10 ans de prison.

Au lieu de cela, dans le cadre de son accord de plaidoyer pour l’accusation d’incendie criminel, elle a été condamnée à 18 mois de probation.

Parham a failli se suicider alors que l’incendie l’envoyait voler vers la voiture à côté de la Jeep Crédit : Facebook

Des réclamations en ligne avaient allégué que Parham avait surpris son petit ami en train de tricher et avait décidé de mettre le feu à sa Jeep en conséquence.

Cependant, lorsque le propriétaire de la Jeep, Avery Stevenson, s’est rendu à la fourrière pour voir ce qui restait de sa Jeep, il a dit à ClickonDetroit qu’il connaissait Parham mais qu’il n’était pas son petit ami.

Il a dit au point de vente qu’il ne savait pas quel pourrait être le motif de Parham.

Stevenson a déclaré que les affaires de sa fille avaient été détruites dans l’incendie et avaient partagé une vidéo des restes de la Jeep avec Fox2News qui a été reposté sur Twitter.

La légende de la vidéo disait : “Le propriétaire de la Jeep, dans une vidéo virale qui a enflammé les réseaux sociaux, dit qu’il connaissait la femme qui a fait ça mais que ce n’était pas sa petite amie. Il nous a donné cette vidéo des restes calcinés… RIP Jeep.”

Les autorités ont suivi Parham chez elle à Fraser après que les résidents du complexe d’appartements l’aient décrite et partagé la vidéo d’elle mettant le feu à la Jeep.

Parham a été vue quittant son appartement plus tard dans la journée et a été arrêtée lors d’un contrôle routier avec l’aide de la police de Roseville et emmenée à la prison du comté de Macomb.

Les locataires ont déclaré avoir été choqués par l’explosion qui a secoué leur complexe ce matin-là.

Jerome Doster, qui vivait dans le complexe, a déclaré à Fox2News : “J’étais à court de mots, je ne pouvais pas croire que cela se passait.”

Cependant, la locataire Nia Ashford et son petit ami Sydney Pearson ont déclaré à Fox2News qu’ils n’étaient pas au courant de l’incendie avant d’avoir vu la vidéo publiée en ligne.

“Je ne pense pas que ce soit nécessaire, elle s’est époustouflée”, a déclaré Ashford, ajoutant qu’elle “pensait juste que c’était une vidéo virale”.

Pearson a déclaré: “J’ai dit que cela pourrait être notre complexe. Nous plaisantions à ce sujet.”

Doster a déclaré au point de vente: “Quelqu’un aurait pu être tué.”