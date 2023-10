Photo de réunion de Jamie Lee Curtis et Arnold Schwarzenegger dans « True Lies » – Hollywood Life

Crédit d’image : Snap/Shutterstock

Harry et Helen Tasker à nouveau ensemble ! Près de 30 ans après la sortie de leur blockbuster Vrais mensonges, Jamie Lee Curtis et Arnold Schwarzenegger réunis pour la bonne cause. L’actrice oscarisée, 64 ans, l’a partagée Vrais mensonges selfie de retrouvailles avec Arnold, 76 ans, sur sa page Instagram.

« Oui, je m’appelle Ingeborg, je viens de Stuttgart. » J’ADORE la façon dont mes amis s’habillent et se présentent pour les causes qui touchent leur âme et leur cœur. @schwarzenegger AIME @afterschoolallstars et J’AIME ARNOLD ! LA CHÈVRE! » Jamie a sous-titré sa publication Instagram.

Le Couteaux sortis La star s’est mise dans l’esprit d’Halloween et s’est habillée d’un costume de yodel rouge et d’une couronne de fleurs. Arnold a gardé les choses simples dans un T-shirt noir et un short noir qu’il portait avec des chaussettes montantes.

Jamie et Arnold sont restés proches depuis leur rôle dans le film de 1994 Vrais mensonges. Le couple jouait le couple marié Helen et Harry Tasker. Dans le film, Harry est un espion secret qui tente également de sauver son mariage. Le film est devenu un énorme succès et a rapporté plus de 350 millions de dollars au box-office.

Tout comme avec Horrible vendrediJamie est ouvert à un Vrais mensonges suite. « Je me suis approchée de lui et je lui ai dit : ‘Mec, pourquoi ne faisons-nous pas un autre film ?' », a déclaré l’actrice. ET en octobre 2022. Lorsque le journaliste a exprimé son intérêt pour un autre film, Jamie a déclaré : « Je vais appeler Jim [James Cameron] aujourd’hui. »

Arnold a soutenu Jamie alors qu’elle recevait son étoile sur le Hollywood Walk of Fame en octobre 2022. Il a parlé d’elle avec tendresse lors de son discours lors de l’événement.

« Lorsque vous allez en ligne et que vous consultez Jamie Lee Curtis, vous pouvez voir toutes les choses merveilleuses qu’ils disent à son sujet. Mais il y a toujours une chose qui m’énerve vraiment, c’est quand on dit qu’elle est une actrice dans un second rôle dans le film. Vrais mensonges« , a-t-il déclaré, selon PERSONNES. « Parce qu’elle ne soutenait pas – elle était le rôle principal féminin. Elle était la star. Elle jouait avec moi.

Le Terminateur étoile appelée la Halloween légende, « l’actrice la plus extraordinaire » avec laquelle il ait jamais travaillé au cours de sa carrière. « C’est un joueur sérieux, très sérieux, qui peut botter des fesses sérieuses », a-t-il déliré.