Photo de la cible d’été d’Arsenal Kai Havertz dans le maillot des Gunners divulguée sur les réseaux sociaux

Une photo de l’attaquant de Chelsea Kai Havertz en maillot d’Arsenal a fait surface sur les réseaux sociaux et la dernière mise à jour ne fait que renforcer les affirmations de la signature estivale de l’international allemand pour les Gunners.

L’international allemand aurait terminé ses premiers tests médicaux avec Arsenal. Selon les médias, Arsenal a tendance à faire l’annonce bientôt.

Havertz signerait un contrat de cinq ans avec Arsenal pour 60 millions de livres et 5 millions de livres supplémentaires. Le joueur de 24 ans sera vu enfiler un maillot numéro 29, qu’il avait porté dans ses clubs précédents – Chelsea et Bayer 04 Leverkusen.

Chelsea a signé Havertz du Bayer 04 Leverkusen en 2020 pour 75 millions de livres. Sa popularité est montée en flèche lorsqu’il a marqué le but de la victoire lors de la finale de la Ligue des champions 2021 contre Manchester City.

Ces derniers temps, Havertz a été incohérent et a eu du mal dans son rôle dans le onze de départ. Sven Mislintat, le dépisteur de football allemand, avait repéré le talent alors qu’il n’avait que 18 ans.

Les dépisteurs d’Arsenal surveillaient de près Havertz, qui était alors au Bayer Leverkusen.

L’ancien entraîneur-chef d’Arsenal, Arsène Wenger, était à la recherche d’un milieu de terrain offensif et Havertz convenait parfaitement. Havertz était le sujet de conversation de la ville avant ses débuts en Premier League avec Chelsea et les experts avaient vu des similitudes entre lui et l’ancien milieu de terrain d’Arsenal Mesut Ozil.

Après le départ de Wenger, les Gunners ont vu beaucoup de changements concernant leur intérêt pour Havertz, mais cela ne s’est jamais vraiment estompé.

Chelsea a fait des folies sur le marché des transferts avec le soutien de son nouveau propriétaire Todd Boehly qui a finalisé le rachat du club en mai dernier. Le club basé à Londres a dépensé plus de 600 millions de livres en transferts et se retrouve maintenant à regarder ses soldes.

Havertz et d’autres joueurs quittant le club sont également considérés comme l’acte de rééquilibrage financier de Chelsea. Mateo Kovacic serait sur le point de finaliser son contrat avec Manchester City. N’Golo Kante et Kalidou Koulibaly ont déjà quitté Chelsea. Il se murmure qu’Edouard Mendy quittera également Les Bleus cet été. Chelsea avait terminé sa dernière campagne de Premier League à la 12e place avec seulement 44 points à son actif.