Photo de la chambre du fils de Sonam Kapoor et Anand Ahuja, Vayu OUT: Maheep Kapoor partage à quoi ça ressemble et c’est aussi mignon que possible

Le couple le plus mignon de Bollywood, Sonam Kapoor et Anand Ahuja, a récemment accueilli un petit garçon et les deux profitent pleinement de leur phase de parentalité. Mardi, Sonam et Anand ont célébré le premier anniversaire de leur petit garçon et ont également partagé sa première photo sur les réseaux sociaux. Les deux ont présenté leur fils, Vayu Kapoor Ahuja, et ont révélé son nom. Ils ont révélé que le nom a été inspiré par les écritures hindoues, les dieux Hanuman et Bheem.

Après que Sonam et Anand aient révélé le nom de leur petit garçon, la femme de Sanjay Kapoor, Maheep Kapoor, qui a été vue dans Fabulous Lives of Bollywood Wives saison 2, a partagé une photo en donnant un aperçu de la chambre de Vayu. Maheep a partagé une photo de la chambre de Vayu sur son histoire Instagram et la porte de la chambre du tout-petit est visible. La porte de la chambre était joliment décorée avec de jolies tentures de bébé singe. Maheep a écrit “Vayu Kapoor Ahuja room #socute” avec un emoji mauvais œil.

Jetez un oeil à la chambre de Vayu Kapoor Ahuja –

Sonam et Anand ont été vus en train de se jumeler dans des tenues jaune vif et même Vayu avait l’air mignon dans la même teinte. Sonam et Anand se sont mariés en 2018 et sont devenus parents le 20 août.