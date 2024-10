Photo de Gaza collée sur une peinture de Picasso à la National Gallery du Royaume-Uni

[ad_1]

Deux membres du groupe militant britannique Youth Demand ont été arrêtés ce matin, 9 octobre, à la National Gallery de Londres, après avoir collé une photo d’une mère et de son enfant de Gaza sur « La Maternité » (1901) de Pablo Picasso et avoir jeté du rouge peindre sur le sol. L’œuvre n’a pas été endommagée, a indiqué le musée.

Les deux militants qui ont apposé la photo sur le verre de protection au-dessus de l’œuvre de Picasso sont Jai Halai, 23 ans, employé des Services nationaux de santé, et Monday-Malachi Rosenfeld, 21 ans, étudiant en sciences politiques et en relations internationales. Ils ont utilisé une photo d’une mère gazaouie sanglotant et s’accrochant à son corps. son jeune fils, dont le visage était couvert de sang, pris par le journaliste palestinien Ali Jadallah lors de la Frappes aériennes israéliennes sur l’hôpital Al-Shifa en mars.

En quelques secondes, la sécurité du musée a appréhendé Halai et l’a éloigné de l’œuvre d’art après avoir retiré la photo du tableau.

Halai a commencé à scander « Palestine libre et libre », tandis que la sécurité le sortait de la galerie par sa chemise et son bras et le pressait contre le seuil jusqu’à l’arrivée de la police. Rosenfeld était assis par terre, jetant de la peinture rouge d’un sac devant l’œuvre de Picasso tandis qu’un deuxième agent de sécurité du musée appelait à l’aide sur un talkie-walkie.

« Le Royaume-Uni est complice du génocide », Halai et Rosenfeld dit dans la vidéo au milieu de l’agitation qui règne dans la salle 43.

Un porte-parole de la National Gallery a confirmé Hyperallergique que «la police s’est rendue sur place et a arrêté les deux hommes», qu’aucun dommage n’a été subi sur la peinture, le cadre ou les sols, et que la salle a rouvert au public à 14h30.

« J’agis avec Youth Demand parce qu’à ce stade, cela fait plus d’un an que mes collègues du domaine de la santé ont été décimés », a déclaré Halai dans un témoignage enregistré concernant sa participation. « Décimé par les bombes, par les balles et par le fait d’avoir dû opérer, sans équipement médical, des enfants affamés. »

« Nous avons besoin dès maintenant d’un embargo bilatéral sur les armes contre Israël ; 87 % du public britannique le souhaite et jamais auparavant il n’a été aussi déçu par notre gouvernement et notre classe politique qui ne nous représentent pas », a poursuivi Halai. « Nous avons besoin d’une révolution dans notre démocratie. »

Rosenfeld a partagé qu’ils avaient participé « Parce qu’en tant que juif, j’estime qu’il est de mon devoir de dénoncer le génocide commis à Gaza. »

« Je veux que le monde sache que ce n’est pas au nom des Juifs et je veux voir une Palestine libre », a déclaré Rosenfeld dans un communiqué. déclaration vidéo. « Quand [Prime Minister] Keir Starmer dit que la Grande-Bretagne est aux côtés d’Israël, mais il a tort. Nous savons très bien qu’il s’agit d’un génocide et non d’une « légitime défense », et nous, en tant que peuple britannique, disons que cela suffit.»

Le mois dernier, le Royaume-Uni a suspendu 30 de ses 350 licences d’exportation d’armes en Israël – en particulier des composants pour avions militaires, notamment des avions de combat, des hélicoptères et des drones. Toutefois, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a précisé exemption pour l’exportation de composants pour les avions de combat F-35, qu’Israël utilise pour larguer des bombes sur Gaza.

Le secrétaire britannique à la Défense, John Healey rejeté L’appel du président français Emmanuel Macron à un embargo sur les armes en Israël plus tôt cette semaine, en disant : « Non, nous travaillons avec un système différent ».