Photo de bosse – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Nikki Roseau va être mère de deux enfants ! L’actrice de 34 ans a annoncé lundi 9 janvier qu’elle attendait son deuxième enfant avec son mari depuis sept ans, Ian Somerhalder44 ans, avec un adorable cliché d’elle portant leur fille de 5 ans, Bodhi Soleil, tout en berçant son baby bump. “2023 célébrant la vie”, a-t-elle commencé dans sa légende. «Des années de rêve, de manifestation et de prière en ce moment même. Tant d’amour. Quel cadeau.

“Comme vous le savez tous, j’ai des limites très fortes avec les médias sociaux, en particulier en ce qui concerne les enfants et ce que je choisis de diffuser dans le monde”, a-t-elle poursuivi. “Merci beaucoup d’avoir honoré cela et d’avoir envoyé de la positivité, de la gentillesse et de l’AMOUR. Certaines choses sont trop bonnes pour ne pas être partagées :)”.

Nikki portait une robe longue marron moulante dans le superbe cliché, qui a été pris sur une magnifique colline avec des montagnes en arrière-plan et un buisson avec des fleurs violettes à côté d’elle. Elle pencha la tête vers le bas pour que la majeure partie de son visage soit cachée par son chapeau blanc cassé à larges bords. Bodhi correspondait à la palette de couleurs de sa fière maman et portait un pantalon en velours côtelé beige et un pull marron à imprimé guépard. Ses chaussettes roses à pois donnaient une jolie touche de couleur.

Comme Nikki l’a expliqué dans son message, elle et Ian protègent farouchement leur vie privée. Alors qu’ils gardent Bodhi hors des projecteurs, Nikki a expliqué ce que c’est que d’élever leur fille dans une ferme avec des chèvres, des vaches, des chevaux et des produits frais. “J’ai fait le choix conscient de donner à mon enfant la vie la plus normale possible”, a déclaré le Crépuscule alun a dit PERSONNES en mai 2022. « C’était comme un soulagement de quitter la ville. Je promets que si quelqu’un veut un sentiment de bien-être, de paix, de calme, la réponse est la nature.

Elle a ajouté que sa “plus grande joie” est de regarder Bodhi “courir dans la terre sans chaussures”.

Elle a également dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en 2019 sur la façon dont elle concilie sa carrière florissante et être maman d’un jeune. “Vous savez, l’équilibre est une danse. Ce n’est pas une destination, n’est-ce pas ? » elle a expliqué. « C’est une danse continue dans laquelle nous naviguons tous. Nous vivons à une époque très occupée et nous avons tous beaucoup de choses qui nous passionnent et des choses qui nous réveillent le matin et qui nous inspirent. Et, vous ne voulez abandonner aucune de ces choses. Mais, je pense que nous comprenons tous que nous souhaitons tous pouvoir ralentir un peu… C’est une danse.

Alors que Ian a gardé les lèvres assez serrées sur la paternité, il a jailli de joie en attendant la naissance de son premier enfant. “Au cours de mes 38 années sur cette terre, je n’ai jamais rien vécu de plus puissant et de plus beau que cela”, a déclaré le Journal de vampire alum a écrit à côté d’une photo Instagram de lui-même embrassant la bosse de bébé grandissante de Nikki en mai 2017, qui a servi d’annonce de grossesse.

“Je ne peux rien imaginer de plus excitant que ce prochain chapitre et nous voulions que vous l’entendiez d’abord de nous. Cela a été le moment le plus spécial de nos vies et nous voulions le garder entre nous trois le plus longtemps possible afin que nous puissions profiter de ce moment les uns avec les autres et avec notre petit qui grandit si vite… parce que c’est ce qu’ils font , ils grandissent si vite. Merci pour votre aimable énergie », a-t-il conclu.

