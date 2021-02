La plate-forme indienne de paiement numérique PhonePe s’est associée à Axis Bank sur le modèle multi-banques UPI, offrant aux utilisateurs la possibilité de créer et d’utiliser plusieurs identifiants UPI avec un identifiant Axis Bank. En dehors de cela, PhonePe commencera à acquérir des marchands avec Axis Bank en plus de son partenariat avec YES Ban. Cela est conforme à la philosophie de l’entreprise d’offrir aux utilisateurs et aux partenaires marchands une expérience de transaction transparente, a déclaré PhonePe lors de l’annonce.

« La collaboration avec plusieurs partenaires bancaires renforcera davantage la fiabilité globale du service et la disponibilité de l’offre de PhonePe », a déclaré la société. Commentant cette annonce, le vice-président des services financiers et des paiements chez PhonePe, Hemant Gala a déclaré: «Chez PhonePe, notre priorité absolue est de fournir la meilleure expérience de paiement de sa catégorie à nos utilisateurs. Nous sommes ravis de nous associer à Axis Bank pour offrir à nos utilisateurs la possibilité de créer et d’effectuer des transactions à l’aide de @axl handle sur PhonePe. Notre plateforme permet désormais aux utilisateurs de choisir entre plusieurs poignées pour leurs transactions UPI sur le modèle multi-banques. Ce partenariat avec Axis Bank garantira une plus grande continuité d’activité tant pour nos clients que pour nos partenaires marchands, ce qui rendra leur expérience de transaction transparente. »

Le mois dernier, la National Payments Corporation of India (NPCI), a déclaré que PhonePe avait enregistré 902,03 millions de transactions initiées par l’utilisateur en décembre, ce qui représentait une valeur de Rs 182 126,88 crore. Google Pay a glissé en deuxième position, avec 854,49 millions de volumes de transactions initiées par les clients évalués à Rs 176,199,33 crore. Selon les chiffres de la National Payments Corporation of India, les transactions UPI ont atteint 2,21 milliards de dollars pour le mois.