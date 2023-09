PhonePe lance Indus Appstore pour défier Google Play en Inde | Actualités technologiques

Pas de frais, pas de commission et plus de fonctionnalités pour les développeurs et utilisateurs indiens. (Image : PhonePe)

La société de paiement numérique PhonePe, basée à Bangalore, a lancé sa propre plate-forme de magasin d’applications pour attirer les développeurs Android en Inde. La plateforme de développement Indus Appstore, dévoilée samedi, propose l’inscription et le téléchargement d’applications gratuitement la première année, sans frais de plateforme et sans commission sur les achats intégrés, ce qui en fait peut-être une option plus attrayante que le Play Store de Google.

L’App Store prend également en charge de nombreuses fonctionnalités pertinentes pour le marché local, telles que des fournisseurs de paiement tiers, 12 langues indiennes et un système de connexion basé sur un numéro de téléphone.

Pendant ce temps, pour les développeurs, l’App Store prend en charge une fonctionnalité de gestion des versions ciblées permettant aux développeurs de déployer des mises à jour d’applications auprès des cohortes d’utilisateurs concernées. Les développeurs peuvent également surveiller les éléments vitaux des applications avec des outils basés sur l’IA lors du lancement d’une version d’application.

La plateforme de développement Indus Appstore arrive à un moment où les politiques et pratiques de Google ont été critiquées par de nombreuses entreprises et startups indiennes, en particulier sa réduction de 15 à 30 % sur les achats intégrés. Bien qu’il s’agisse d’un marché très vaste, le Play Store de Google continue de dominer les smartphones de la plupart des utilisateurs. Des sociétés comme PhonePe et Paytm tentent donc de proposer des alternatives.

« Indus Appstore espère fournir aux développeurs d’applications une alternative crédible au Google Playstore – une alternative plus localisée et offrant une meilleure découverte d’applications et un meilleur engagement des consommateurs », a déclaré Akash Dongre, co-fondateur et directeur produit d’Indus Appstore, dans un communiqué.

PhonePe a déclaré s’être associé à plusieurs fabricants de téléphones pour distribuer l’App Store. La startup a également déclaré avoir créé une équipe basée en Inde pour offrir une assistance aux développeurs, en résolvant les problèmes des développeurs locaux mécontents des réponses tardives de Google et des heures de fonctionnement du fuseau horaire américain.

PhonePe, qui compte plus de 450 millions d’utilisateurs enregistrés sur son application de paiement et a levé 850 millions de dollars au cours des derniers trimestres, a déclaré qu’il considérait l’App Store comme une étape stratégique clé pour responsabiliser la communauté des développeurs indiens et créer un écosystème numérique plus équitable et plus compétitif.

La société de paiement numérique a étendu ses opérations au cours des dernières années. Actuellement évaluée à 12 milliards de dollars, la startup a récemment lancé une nouvelle application de commerce électronique suivie de Share.Market, une application d’investissement simplifiée pour les actions, WealthBaskets et ETF.